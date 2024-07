Policie lže? A ministr mlčí!

Nedávno uběhlo půl roku od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Bílá místa zůstávají a otazníky přibývají!

Nedávno uběhlo půl roku od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 21. prosince 2023 celý národ zůstal šokován útokem aktivního střele na Filozofické fakultě. Nejtragičtější masová střela v novodobých dějinách České republiky si vyžádala 14 mrtvých a 25 zraněných. S touto smutnou bilancí se naše tragédie stala třetí nejhorší podobnou událostí v Evropě za posledních 15 let. Pouhé tři dny před vánočními svátky se národ ponořil do ticha a smutku.

Už od samého začátku vyvstává ve veřejnosti řada otázek. Veřejnost a zejména rodiny obětí a raněných, mají právo na jejich zodpovězení. Toho se měli dočkat ve chvíli, kdy skončí vyšetřování. Tento okamžik nastal před pár dny. Jak se ale bohužel ukazuje, některé zásadní otázky zůstávají a věrohodných odpovědí na ně se nám nedostává.

Vah vstoupil do budovy Filosofické fakulty na Palachově náměstí již ve 13:23, tedy více než hodinu před prvním výstřelem. Je tedy logické, že se všichni ptají, zda se dalo neštěstí předejít? Nechci se zde pouštět do rozsáhlých polemik. Nejsem vyšetřovatel. A byl bych jistě mnohými z Vás nařčen, že jsem „generálem po bitvě.“ Nicméně dovolím se zastavit u tří faktů, které mě nejvíce znepokojují:

1. Na jednání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny 20. června 2024 pražský policejní ředitel Petr Matějček prohlásil, že kamerový systém na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je zastaralý a neumožňuje zpětnou práci se záznamem. Proti tomuto tvrzení se vzápětí ohradil bezpečností poradce Univerzity Karlovy Zdeněk Kalvach, který prohlásil, že kamerový systém zpětné přehrání umožňuje. Možná právě pod tímto tlakem Policie České republiky sama přiznala, že v osudný den o kamerový záznam ani nepožádala. Ačkoliv pár dní před tím tvrdila něco jiného. A já se ptám, v čem dalším nám Policie České republiky lže? Na svou obranu Policie České republiky uvedla, že z jejího pohledu se nejednalo o lež, ale o „nepřesnou interpretaci“ a pachatel prý nebyl na záběrech rozpoznatelný. Dobrá, každý tomu říkáme jinak. Policie to nazývá „nepřesnou interpretací“, já tomu říkám lež.

2. Policie věděla, že hledá vraha, ačkoliv pražský policejní ředitel Petr Matějček pouhý den po vraždě tvrdil opak: „My jsme pracovali samozřejmě s informacemi, že se jedná o člověka, který chce spáchat sebevraždu,“ uvedl den po střelbě. Prohlášení v následujících týdnech a měsících upravoval, ale setrval na verzi, že policie nemohla vědět, že David Kozák je vrahem. Samotné úřední policejní záznamy, které mají už nyní média k dispozici toto tvrzení rozporují. Pražského policejního ředitele v tomto tvrzení veřejně podpořil i ministr vnitra Vít Rakušan. O co jde nyní? O lež? Nebo další „nepřesnou interpretaci?“

Bez povšimnutí nesmí zůstat ani skutečnost, že otec vraha byl zastřelen třemi kulkami do hlavy. Ale při ohledání místa činu v Hostouni byly nalezeny jen dvě a třetí nábojnice byla „dodána poškozenou Romanou Kozákovou.“ I toto se dočtete v závěrech vyšetřování. Je tedy zřejmé, že třetí nábojnici nenalezla policie, ale až poté matka vraha. Jak důkladné asi bylo tedy samotné ohledání místa činu ze strany Policie České republiky? Odpovězte si sami.

3. Poslanecká sněmovna zřídila parlamentní vyšetřovací komisi, která si klade za cíl objasnit všechny nejasnosti. Vzhledem k jejímu složení, kdy sedm z deseti jejich členů jsou vládními poslanci, je výsledek její práce jasný. Komise nepřijme žádné usnesení, které by nebylo po chuti ministru vnitra. Kdo tedy ponese alespoň symbolickou odpovědnost za tuto tragédii? Policii ČR řídí policejní prezident a policejního prezidenta do funkce jmenuje ministr vnitra. Ptám se, kdo tedy rezignuje? Ministr vnitra za své chybné personální rozhodnutí v osobě policejního prezidenta Martina Vondráška? Nebo sám policejní prezident za zřejmě špatné řízení svých podřízených? Kdo bude mít tu odvahu a dá svou funkci k dispozici? Obávám se, že nikdo.

Závěrem chci vyjádřit přání, aby všichni pozůstalí nalezli odpovědi na všechny své otázky. Přeji všem rodinám obětí hodně sil. Budou je potřebovat k tomu, aby se dokázali vyrovnat se svým neštěstím, bude-li to vůbec někdy možné. Raněným přeji brzké uzdravení bez následků. A nám všem ostatním přeji dobrou paměť, která nám nikdy nedovolí zapomenout, na to, co se hrozného se stalo 21. prosince 2023. A přeji nám především odvážného ministra vnitra, který nemlčí.

Milan Kic

V Mimoni 4. července 2024