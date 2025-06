Lži Pavla Blažka

Kdy říkal bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek pravdu? A kdy už nám lhal? Otázky přibývají, odpovědí se nedostává!

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek nám lhal. Budeme-li chtít být na pana bývalého ministra spravedlnosti hodnější, můžeme říci, že nám minimálně neříkal pravdu. Pavel Blažek tvrdí, že po prostudování rozsudků nad odsouzeným drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským neměl žádné pochybnosti o tom, že bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun, které Jiřikovský daroval státu, nepochází z trestné činnosti. Pokud ale zmíněné rozsudky soudů Pavel Blažek četl poctivě, muselo mu být zřejmé, že přijetí takového daru je problematické.

Jak informovala MF DNES soudy ve svých rozsudcích opakovaně varovaly před tím, že Policii ČR se nepodařilo dohledat všechny kryptoměny, které Jiřikovský měl, a stamiliony korun mohou být výnosem z nelegálního tržiště s drogami. Jiřikovský při výsleších na Policii ČR tvrdil, že si bitcoiny koupil nebo je nelegálně vytěžil na počítačích brněnské univerzity, kde přednášel jeho dědeček. Všechna tato tvrzení však soudy ve svých rozsudcích označily za lživá. Soudy konstatovaly, že Jiřikovský nikdy neměl legální příjmy v takové výši, aby si mohl bitcoiny v tomto množství pořídit. A pohádka o nelegálně vytěžených bitcoinech na půdě univerzity v Brně? Pokud se začteme do soudních rozsudků, které má k dispozici MF DNES, zjistíme, že pro vytěžení bitconů by Jiřikovský potřeboval minimálně padesát počítačů, které by musely běžet nepřetržitě minimálně jeden rok. Jen na okraj, exministr spravedlnosti Blažek pochází z Brna. A dědeček štědrého dárce přednášel na univerzitě v Brně. Zdá se, že všechny cesty vedou do Brna, že? Je to jen náhoda?

Pokud je tedy pravda, že ministr spravedlnosti pozorně studoval rozsudky vynesené nad Tomášem Jiřikovským, pak všechny tyto pochybnosti musely být ministru spravedlnosti známé. A to dokonce dávno před tím, než se rozhodl sporný dar pro svůj úřad přijmout. Proč tedy Pavel Blažek lže? Zajímavé bude nyní sledovat, jak se k celé situaci postaví samotná ODS. Mnohé lze vyvodit z vystoupení poslankyně Evy Decroix v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS ze dne 1. června 2025. V televizním studiu z úst poslankyně ODS padala slova o tom, že se jedná o individuální pochybení Pavla Blažka, nikoliv ODS a podle ní je třeba vyčkat na výsledky vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a je třeba se vyvarovat unáhlených soudů. Poslankyně si dokonce nejí jistá, zda její strana podpoří program mimořadné schůze Poslanecké sněmovny. Pravě v Poslanecké sněmovně se mají poslanci kauzou zabývat 5. června 2025. Jinými slovy, počkejme si, až bude po parlamentních volbách a poté se možná něco dozvíme. Zdá se, že největším přáním „první dámy“ ODS Evy Decroix je, abychom všichni mlčeli a zapomněli. A úplně nejlepší by bylo, kdybychom v den parlamentních voleb všichni stáli na té správné straně, tedy na straně koalice SPOLU. Předvolební heslo koalice SPOLU o tom, jak je dobré stát na správné straně teď nabývá zcela jiného významu. Ve světle posledních dní to vypadá, že je dobré stát SPOLU na straně drogového kartelu! A nezapomeňme, že Pavel Blažek zatím stále zůstává kandidátem koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji.

Milan Kic

V Mimoni 2. června 2025