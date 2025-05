Blažkova miliarda

Ministrova šikovnost, jak získat peníze pro státní rozpočet? Ani omylem, je to ministrovo morální selhání!

V mediálním prostoru se objevily informace o daru pro Ministerstvo spravedlnosti.

Deník N přinesl 28. května 2025 informace, že Ministerstvo spravedlnosti ČR přijalo darem téměř milardu korun v bitcoinech. Na tom by nebylo nic podivného, pokud by člověkem, který takto velkorysý dar státu poskytl, nebyl jistý Tomáš Jiřikovský. Štědrý dárce byl totiž v roce 2021 propuštěn z vězení, kde si odpykával devítiletý trest za zpronevěru a obchodování s drogami. Situace začíná být zajímavá ve chvíli, kdy soud na začátku letošního roku rozhodl, že Jiřikovskému vrátí elektroniku, kterou mu Policie ČR v rámci trestního řízení zabavila. Elektronika obsahovala bitcoinovou peněženku s přístupovými kódy. Kryptoměna zde uložená měla v přepočtu aktuálně hodnotu více než tři miliardy korun.

A právě v této chvíli vstupuje do hry Ministerstvo spravedlnosti České republiky a ministr Blažek. Odsouzený drogový dealer se rozhodl část těchto bitcoinů věnovat státu. Stát je následně prodal ve veřejné aukci a získal tak téměř miliardu korun. Ministr Blažek se nyní bije v prsa, že dokázal získat pro svůj resort dodatečné finanční prostředky, které, podle svých slov, hodlá využít například na lepší bezpečnost českých káznic. Ve veřejném prostoru vyvstává otázka, zda tako získané peníze nejsou výnosem z trestné činnosti, který Ministerstvo spravedlnosti legalizovalo právě přijetím sporného daru. Tuto teorii ministr odmítá. Tvrdí, že zatím nebylo prokázáno, že se skutečně jedná o výnosy z trestné činnosti a pokud by tak skutečně bylo, stát by je zkonfiskoval a staly by se příjmem státního rozpočtu. Ministr tedy nevidí žádné pochybení. Ani morální? Já ano. Na jedné straně tu máme pravomocný soudní rozsudek. Na základě tohoto rozsudku může majetek odsouzeného propadnout ve prospěch státu, což je svým způsobem i trest pro samotného odsouzeného. A na straně druhé je tu dar od fyzické osoby, s temnou minulostí. Cítíte ten rozdíl? Je smutné, když člověk, který sedí v křesle ministra spravedlnosti nemá tyto rozlišovací schopnosti a rozdíl nevnímá. Jediné, co ministra zajímá je dodatečný příjem do státního rozpočtu? Původ těchto peněz? Minulost osoby, která je státu darovala? Na to se milý občane, raději neptej! Stát vůbec neměl tyto bitcoiny od člověka s takto pochybnou minulostí přijmout. A když už je stát přijal? Pak je na místě se ptát, proč je Tomáš Jiřikovský státu daroval? Očekává snad od České republiky nějakou formu protislužby? Na tyto a řadu dalších otázek by nám měl odpovědět sám ministr spravedlnosti. Ale neodpoví. Jak informoval server Seznam Zprávy, ministr Blažek se o původ bitcoinů, ani důvod, proč se je Jiřikovský rozhodl darovat právě jeho úřadu nezajímal.

Věří tomu někdo? A pokud je to pravda a jediné, co ministra skutečně zajímá jsou peníze, bez ohledu na všechny okolnosti, pak takový člověk nemá na postu ministra spravedlnosti už dávno být!

Ve chvíli, kdy jsem dopsal tyto řádky, byla oznámena rezigrance ministra Blažka. Nezodpovězené otázky ale zůstávají. A pan bývalý ministr nám na ně stále dluží odpověď!

Milan Kic

V Mimoni 30. května 2025