Návrat do časů klidu a pohody? A11 mi připomněla, jaký býval svět

Sedím u kamarádky večer u televize, přepínám program za programem, vše stejné, nové, rychlé, absurdní. Vyskočil na mne starý známý seriál, tak koukám, dumám a v myšlenkách se vracím zpět. Co je to za stanici? Hm, tu neznám.

Má chytrou televizi a tak hledám na ovladači tlačítko EPG abych se podívala co dalšího mi nově objevená stanice A11 nabídne. A hele jsou tam „Byli jednou dva písaři“ s panem Sovákem a Horníčkem, jejichž slovní přestřelky mě bavily už jako mladou holku. Pak „F. L. Věk“, kus naší historie, který člověka donutil zamyslet se nad naší minulostí. A také socialistické perly „Okres na severu“ nebo „Rodáci“. To jsou seriály, u kterých se scházely celé rodiny, bez mobilů a internetu, a společně prožívaly osudy hrdinů, kterým se v anonymitě rodinného kruhu smáli. Člověk si u toho vzpomene na dobu, kdy se zdálo, že svět je tak nějak pomalejší, klidnější a možná i bezpečnější.

A není to jen o seriálech. Na A11 jsem následně narazila i na pořady, které připomínají tu starou klasickou televizní zábavu. „Hvězdná kavárna Pepy Melena“ – Pepa, to je přece kluk, kterého si pamatuju jak zpíval Nééé pětku nééé! Způsob jakým se u něj vedou rozhovory mi naprosto vyhovoje. Žádné rychlé střihy a křik, ale klidné povídání se zajímavými lidmi, často z generace mých vrstevníků.

Možná si někdo řekne, že je to televize pro vysloužilé pamětníky. A možná má pravdu. Ale já si myslím, že je to spíš televize pro ty, kdo si chtějí odpočinout od toho dnešního uspěchaného světa, plného agresivity a povrchnosti. Pro ty, kdo ocení kvalitní českou tvorbu, známé tváře, klidnější tempo a čistou, novotvary nezatíženou a przněnou češtinu.

Hlavní kouzlo A11 je dle mého v návratu k tradicím a atmosféře, kterou si pamatujeme z dřívějška. Je to takový malý ostrůvek klidu v dnešní rozbouřené době. Jsem ráda, že jsem tento ostrůvek náhodou objevila. Možná to není televize pro každého, ale pro mě je to takové mé soukromé příjemné překvapení a milá připomínka časů, kdy svět možná nebyl tak digitálně dokonalý, ale v mnoha věcech jednodušší a přehlednější. Lidská mysl se nechá snadno obalamutit a se sklenkou bílého vína a A11 jsem se dokázala na chvíli obalamutit a s kamarádkou se vrátit v čase.