Co čeká naše děti v době umělé inteligence?

Když jsme potřebovali něco zjistit, šli jsme do knihovny pro encyklopedii. Když jsme chtěli mluvit s kamarádkou, vytočili jsme pevnou linku a modlili se, aby to nezvedl její táta.

Dívám se z okna a pozoruji náctileté, jak se na telefonu ptají nějaké „chytré“ aplikace, jaké bude počasí a co si mají vzít na sebe. A mně se trochu svírá srdce.

Ne proto, že bych byla proti technologiím. Sama používám internetové bankovnictví a bez map v mobilu bych byla ztracená. Ale tenhle nový svět, svět všudypřítomné umělé inteligence, se na nás valí takovou rychlostí, že mám jako rodič strach. Co to udělá s našimi dětmi? Jaká bude jejich budoucnost ve světě, kde stroje umí psát básně, skládat hudbu, malovat obrazy a programovat lépe než spousta lidí?

První, co mě napadne, jsou samozřejmě pracovní místa. Vždycky jsme dětem říkali: „Uč se, ať máš dobrou práci.“ Ale co když profese, na které je dnes chystáme, za deset let nebudou existovat? Co když AI převezme účetnictví, grafiku, a dokonce i psaní článků? Zůstane jim vůbec nějaká smysluplná práce, která je bude bavit a která je uživí?

Ještě větší obavu mám o jejich hlavu a duši. Když jim AI napíše domácí úkol, jak se naučí přemýšlet a formulovat vlastní myšlenky? Když jim doporučí, jakou hudbu poslouchat a s kým se kamarádit, jak si vybudují vlastní vkus a intuici? Mám strach, že se z nich stane generace, která bude jen pasivně konzumovat a nechá algoritmy rozhodovat za sebe. Neztratí onu jiskru zvědavosti, radost z objevování a schopnost se poprat s problémem bez cizí pomoci?

Snažím se na to dívat i z druhé strany. Také jsme vyrůstali ve světě, kterému naši rodiče nerozuměli. Internet pro ně byl a stále je velká neznámá a oni se báli, co to s námi udělá. Zatím jsme tady, snad normální a jen jsme se přizpůsobili.

Úkolem našich dětí možná nebude soutěžit s AI v tom, kdo si víc pamatuje nebo lépe počítá, možná jejich úkol bude v tom, přijít na to, co AI neumí. Empatii, kritické myšlení, kreativitu, pokládání správných otázek ve správnou dobu a spolupráci s ostatními. Snad AI nebude jejich konkurent, ale výkonný a neúnavný pomocník v odvětvích, o kterých se nám zatím ani nesnilo.

Budoucnost je vždy nejistá. Asi musíme držet kompas správným směrem aby skrz mapu budoucích objevů dojely do správného cíle.

Autor: Kateřina Kešnerová | úterý 30.9.2025 12:35

Kateřina Kešnerová

Kateřina Kešnerová

  • Počet článků 42
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1264x
Slunce, moře a vítr ve vlasech. Klid, pohoda a uvolnění. Sklenka dobrého vína a společnost milých lidí. Děti a rodiče. Víc toho člověk k životu většinou nepotřebuje. A pardon, ještě zdraví.

