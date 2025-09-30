Co čeká naše děti v době umělé inteligence?
Dívám se z okna a pozoruji náctileté, jak se na telefonu ptají nějaké „chytré“ aplikace, jaké bude počasí a co si mají vzít na sebe. A mně se trochu svírá srdce.
Ne proto, že bych byla proti technologiím. Sama používám internetové bankovnictví a bez map v mobilu bych byla ztracená. Ale tenhle nový svět, svět všudypřítomné umělé inteligence, se na nás valí takovou rychlostí, že mám jako rodič strach. Co to udělá s našimi dětmi? Jaká bude jejich budoucnost ve světě, kde stroje umí psát básně, skládat hudbu, malovat obrazy a programovat lépe než spousta lidí?
První, co mě napadne, jsou samozřejmě pracovní místa. Vždycky jsme dětem říkali: „Uč se, ať máš dobrou práci.“ Ale co když profese, na které je dnes chystáme, za deset let nebudou existovat? Co když AI převezme účetnictví, grafiku, a dokonce i psaní článků? Zůstane jim vůbec nějaká smysluplná práce, která je bude bavit a která je uživí?
Ještě větší obavu mám o jejich hlavu a duši. Když jim AI napíše domácí úkol, jak se naučí přemýšlet a formulovat vlastní myšlenky? Když jim doporučí, jakou hudbu poslouchat a s kým se kamarádit, jak si vybudují vlastní vkus a intuici? Mám strach, že se z nich stane generace, která bude jen pasivně konzumovat a nechá algoritmy rozhodovat za sebe. Neztratí onu jiskru zvědavosti, radost z objevování a schopnost se poprat s problémem bez cizí pomoci?
Snažím se na to dívat i z druhé strany. Také jsme vyrůstali ve světě, kterému naši rodiče nerozuměli. Internet pro ně byl a stále je velká neznámá a oni se báli, co to s námi udělá. Zatím jsme tady, snad normální a jen jsme se přizpůsobili.
Úkolem našich dětí možná nebude soutěžit s AI v tom, kdo si víc pamatuje nebo lépe počítá, možná jejich úkol bude v tom, přijít na to, co AI neumí. Empatii, kritické myšlení, kreativitu, pokládání správných otázek ve správnou dobu a spolupráci s ostatními. Snad AI nebude jejich konkurent, ale výkonný a neúnavný pomocník v odvětvích, o kterých se nám zatím ani nesnilo.
Budoucnost je vždy nejistá. Asi musíme držet kompas správným směrem aby skrz mapu budoucích objevů dojely do správného cíle.
Kateřina Kešnerová
Když lyže odpočívají: Klínovec v barvách léta a jedno velké prozření
Pokaždé, když zavřu oči a pomyslím na Klínovec, naskočí mi stejný obraz. Ostré zimní slunce, jiskřivý prašan poletující od hran lyží, svištění větru kolem uší a ten uspokojivý zvuk, když se jede po perfektně upravené „Dámské“.
Kateřina Kešnerová
Návrat do časů klidu a pohody? A11 mi připomněla, jaký býval svět
Sedím u kamarádky večer u televize, přepínám program za programem, vše stejné, nové, rychlé, absurdní. Vyskočil na mne starý známý seriál, tak koukám, dumám a v myšlenkách se vracím zpět. Co je to za stanici? Hm, tu neznám.
Kateřina Kešnerová
Bude se Síkela líbit Leyenové?
Nominace na eurokomisaře schvaluje staronová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Může jí český ministr průmyslu a obchodu vyhovovat? Bezpochyby ano.
Kateřina Kešnerová
Nerudová chce další společné zadlužení EU
Zastánci zákazu spalovacích motorů tvrdí, že jeho zrušení by napáchalo škody. Co ještě ukázala debata kandidátů do Evropského parlamentu?
Kateřina Kešnerová
Jací lidé mají kontrolovat Českou televizi?
Na sociálních sítích jsem narazila na seznam kandidátů do Rady České televize. Seznam obsahuje dost zvláštních až bizarních jmen. Dvě z nich mě ale opravdu zarazila, byť každé jiným způsobem.
