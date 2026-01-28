DIVNÉ VZTAHY
Pan ministr zahraničních věcí pošle poradci prezidenta republiky zprávu, která rozhodně není určena ke zveřejnění. Poradce s ní seznámí prezidenta, což je naprosto v pořádku. V panu prezidentovi však bouchnou saze a okamžitě svolá mimořádnou tiskovou konferenci, čímž samozřejmě v dnešní době vyděsí půl národa s obavou, co strašného se stalo, kdo ohrožuje naší krásnou zemi. A důvod této konference?
Pan prezident obvinil pana Macinku z vydírání. Vydírání je úmyslný trestný čin (§ 175 trestního zákoníku), při kterém pachatel nutí oběť násilím, pohrůžkou násilí nebo jinou těžkou újmou (např. zveřejněním kompromitujících materiálů) k určitému konání, opomenutí nebo strpění. Cílem je omezit svobodné rozhodování oběti pro získání neoprávněného prospěchu, za což hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 4 roky. Násilí asi můžeme vyloučit, mohlo by jít o zveřejnění kompromitujících materiálů. Tím, že sám mluví o vydírání ovšem pan prezident přiznává, že někdo na něj může mít kompromitující materiály, tedy něco, co by pro pana prezidenta mělo fatální následky, a tedy že je vydíratelný. To by se ovšem neslučovalo s dalším výkonem prezidentské funkce!
I opravdu nezávislí právníci (někteří možná neúmyslně) panu prezidentovi pomohli ze šlamastyky, když se shodli, že o vydírání nejde.
Velmi zarážející je ale, že „Hrad“ zavádí novou praktiku, kdy zcela soukromá a choulostivá korespondence se zcela beztrestně může zveřejňovat. Pak ovšem Kancelář prezidenta republiky bude muset zapomenout, že s ní kdokoliv z politiků bude chtít cokoliv řešit, cokoliv konzultovat. Je to velmi závažný problém. My občané jsme zvyklí prát špinavé prádlo doma a očekáváme to i od „Hradu“.
Tím, že se za prezidenta republiky poněkud až teatrálně postavila celá parlamentní opozice, uvrhla jej do velice nevhodné role svého lídra, což se ani nepokusil odmítnout. Prezidentova nezávislost je pryč!
O to větší rozpaky vyvolává prezidentův náhlý odjezd na dovolenou do Španělska. Prostého občana musí nutně napadnout, že to je jeho způsob, jak nebýt zatahován do další očekávané diskuze a pokus nechat to vše zapomenout.
Ivan Kazimour
Odpuštění
Nedávno jsem psal své kamarádce, že nedokážu odpouštět a od té doby mi to vrtá v hlavě. Co vlastně znamená slovo odpustit?
Ivan Kazimour
Výročí
V těchto dnech si připomínáme 25. výročí od dne, kdy byla Česká republika přijata do Severoatlantického paktu, tedy NATO. Neměli bychom ale zapomenout na 30. výročí podepsání tzv. Budapešťského m
Ivan Kazimour
Zavedení vojenské služby
V současné době se v souvislosti s možným rozšířením ukrajinského válečného konfliktu na území východní Evropy stále častěji mluví o možnosti znovuzavedení povinné vojenské služby. Je to potřeba a je to reálné?
Ivan Kazimour
Dovolená v Albánii
Rozhodli jsme se s manželkou strávit část letošní dovolené v Albánii, o které CK tvrdí, že je to hit posledních let.
Ivan Kazimour
Generál Pavel
Osoba generála Pavla mne zaujala již v r. 2019, kdy jsem četl knihu Vladimíra Mertlíka V první linii. Když se pak později objevily zprávy o jeho možné kandidatuře na funkci prezidenta republiky, uvítal jsem to.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Pafos vs. Slavia v TV: Vytáhne kyperský šampion proti sešívaným brazilského veterána?
O nic už jim nejde. Přesto chtějí za každou cenu vyhrát. Soupeř jim ale body rozhodně nehodlá...
Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách
Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků,...
Vstupenky na ZOH 2026: Olympiáda na vlastní oči? Fanoušci mají stále šanci
Už za pár dní začíná olympiáda. Hry v Miláně a Cortině jsou sportovní událostí roku 2026. Tomu...
Kraj ve sporu o školu v Hradci Králové není podjatý, může rozhodnout
Krajský úřad Královéhradeckého kraje není podjatý ve sporu o stavební povolení na opravu Základní a...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 31
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 558x