Zpomal a vnímej: ANIMA básně o čase, rodině a tichých radostech života

Přináším vám dvě krátké básně o tom, co v každodenním shonu často přehlížíme. O zastavení, hledání smyslu života a o obyčejném rodinném štěstí, které je možná tím nejcennějším, co máme.

ZPOMALENÍ

Kateřina ANIMA Dušková

.

Dovol si ve svém životě

Občas na malou chvíli zpomalit

A jenom tak být na světě sám se sebou

Osvoboď od denní rutiny a stereotypů mysl svou

Možná se tím v tobě zrodí zcela nové a nečekané otázky

Kdo vlastně jsem a čím mám obohatit tuto planetu

Chci dávat radost a krásu tomuto světu

Chci věnovat lidem pohodu a klid

Co je to důležité v životě

.

Každý rok si navzájem přejeme

Hlavně hodně zdraví štěstí a spokojenosti

Co si ale představit pod tímto narozeninovým přáním

Aby se naše tělo mysl a duše udržovali ve vzájemné harmonii

Abychom jednoduše byli v tu správnou dobu na tom správném místě

Abychom v našem životě dosáhli vnitřního klidu a rovnováhy

A propojili se s přírodou a společností a hlavně duší

Radost mohou tvořit každodenní maličkosti

A často co dáváme to dostaneme

.

Tou nejcennější komoditou je čas

Náš čas co máme pro život na naší Zemi

To čas nám umožňuje být na světě dlouhá léta

To čas proměňuje naše vnímání zázračného světa

Každé období je neopakovatelné a má své osobité kouzlo

Ať je to dětství dospívání dospělost či stáří člověka

Ten nejkrásnější pohled je ale dětskýma očima

Podívej se jím na okamžik na všední věci

A tvoje oči světlem rozzáří se zas

.

RODINNÝ ŽIVOT

Kateřina ANIMA Dušková

.

Je to překrásné a přitom prosté

Mám ráda svou rodinu a rodinný život

Ty jedinečné chvíle kdy jsme všichni spolu

Kdy odpočíváme na pohovce u jednoho stolu

Já chovám miminko a ty se na nás s láskou díváš

Překrásnou budoucnost v nás vidím k tomu

Důvěřuju tvému srdci a čestnému slovu

Jsi našeho letadla zodpovědný pilot

Je to překrásné a přitom prosté

.

Den co den a noc co noc

Tvořím kouzlo naší domácnosti

Propojuju v ní jednoduchost a krásu

V srdci záři na tváři úsměv a oči plné jasu

Všechno dělám abychom byli šťastní a spokojení

V domácnosti držím stále pořádek a čistotu

Domov nám za to dává lásku a jistotu

Pomáhá nám pěstovat i ctnosti

Den co den a noc co noc

.

Chci prožít svůj život v lásce a pohodě

Věnovat čas své rodině a svému domovu

Všechny ty společně strávené radostné chvíle

Všechny ty úsměvy jsou tak neskutečně roztomilé

To ony nás zahřejou na srdci víc než cokoliv na světě

Vychovat z miminka člověka je poslání tak krásné

Chce to dostatek lásky ale i trpělivosti a píle

Aby člověk získal tu nejkrásnější podobu

Aby svůj život prožil v lásce a pohodě

Autor: Kateřina Müllerová | čtvrtek 30.4.2026 9:40 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

