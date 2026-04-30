Zpomal a vnímej: ANIMA básně o čase, rodině a tichých radostech života
ZPOMALENÍ
Kateřina ANIMA Dušková
.
Dovol si ve svém životě
Občas na malou chvíli zpomalit
A jenom tak být na světě sám se sebou
Osvoboď od denní rutiny a stereotypů mysl svou
Možná se tím v tobě zrodí zcela nové a nečekané otázky
Kdo vlastně jsem a čím mám obohatit tuto planetu
Chci dávat radost a krásu tomuto světu
Chci věnovat lidem pohodu a klid
Co je to důležité v životě
.
Každý rok si navzájem přejeme
Hlavně hodně zdraví štěstí a spokojenosti
Co si ale představit pod tímto narozeninovým přáním
Aby se naše tělo mysl a duše udržovali ve vzájemné harmonii
Abychom jednoduše byli v tu správnou dobu na tom správném místě
Abychom v našem životě dosáhli vnitřního klidu a rovnováhy
A propojili se s přírodou a společností a hlavně duší
Radost mohou tvořit každodenní maličkosti
A často co dáváme to dostaneme
.
Tou nejcennější komoditou je čas
Náš čas co máme pro život na naší Zemi
To čas nám umožňuje být na světě dlouhá léta
To čas proměňuje naše vnímání zázračného světa
Každé období je neopakovatelné a má své osobité kouzlo
Ať je to dětství dospívání dospělost či stáří člověka
Ten nejkrásnější pohled je ale dětskýma očima
Podívej se jím na okamžik na všední věci
A tvoje oči světlem rozzáří se zas
.
RODINNÝ ŽIVOT
Kateřina ANIMA Dušková
.
Je to překrásné a přitom prosté
Mám ráda svou rodinu a rodinný život
Ty jedinečné chvíle kdy jsme všichni spolu
Kdy odpočíváme na pohovce u jednoho stolu
Já chovám miminko a ty se na nás s láskou díváš
Překrásnou budoucnost v nás vidím k tomu
Důvěřuju tvému srdci a čestnému slovu
Jsi našeho letadla zodpovědný pilot
Je to překrásné a přitom prosté
.
Den co den a noc co noc
Tvořím kouzlo naší domácnosti
Propojuju v ní jednoduchost a krásu
V srdci záři na tváři úsměv a oči plné jasu
Všechno dělám abychom byli šťastní a spokojení
V domácnosti držím stále pořádek a čistotu
Domov nám za to dává lásku a jistotu
Pomáhá nám pěstovat i ctnosti
Den co den a noc co noc
.
Chci prožít svůj život v lásce a pohodě
Věnovat čas své rodině a svému domovu
Všechny ty společně strávené radostné chvíle
Všechny ty úsměvy jsou tak neskutečně roztomilé
To ony nás zahřejou na srdci víc než cokoliv na světě
Vychovat z miminka člověka je poslání tak krásné
Chce to dostatek lásky ale i trpělivosti a píle
Aby člověk získal tu nejkrásnější podobu
Aby svůj život prožil v lásce a pohodě
