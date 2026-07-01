„Svými knihami chci dětem předávat laskavost,“ říká Ludmila Bakonyi Selingerová
FotoJaká byla vaše cesta k psaní knih?
Knihy byly vždycky důležitou součástí mého života. Měly jsme jich jako děti opravdu hodně. Doteď žasnu, jakou nám rodiče vybudovali knihovnu. Bavilo mě to i na opačnou stranu, kdy jsem sama psala příběhy, poezii a hrála divadlo. Takže se to se mnou táhne odjakživa, jen se to v dospělosti vykrystalizovalo.
Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si řekla, že chcete psát právě pro dětské čtenáře?
To souvisí s mojí dlouhou pedagogickou praxí. Jelikož mám k tvorbě sklony, přirozeně jsem si začala připravovat pohádky, texty a hry do výuky, scénáře na besídky, písničky. Pak už byl jen krůček k vlastním knihám.
Co vás na psaní pro děti nejvíce fascinuje?
Svoboda dělat si co chci. Samozřejmě má tvorba pro děti své zákonitosti, ale je to obrovský svět, kde si člověk může užívat vědu, historii, přírodu, fantazii, satiru. Občas po psaní pro dospěláky pokukuji, ale přijde mi to moc seriózní.
Kde nejčastěji hledáte inspiraci pro své příběhy?
Inspirace je všude a hlavně momentálně v mých dvou dětech a v příhodách s nimi.
Vycházejí vaše postavy ze skutečných lidí, nebo vznikají čistě z fantazie?
Mnoho zážitků se do mojí tvorby prolne, ale je to spíš letmá inspirace, kterou pak rozvíjím.
Jaké poselství byste chtěla svými knihami předávat dětem?
Laskavost a přijetí v tom příjemném, i v problémech a trápení, které k životu patří.
Jak poznáte, že je příběh připravený k vydání?
Když jsem naprosto stoprocentně spokojená a cítím náboj a úžas ve všech částech knihy. Schválně si hotové rukopisy ještě procházím s tímto filtrem, a když to někde „nepíše“, musím tomu dodat šťávu nebo hloubku. Nikdy nepouštím z ruky rychlokvašky a nedodělky.
Máte při psaní nějaké rituály nebo oblíbené místo, kde tvoříte?
Tvořím v kuchyni, když děti usnou. Je to samotné můj rituál, kdy část dne nejsem oddaná jen roli maminky, ale užiju si dvě hoďky úvah a tvorby. Taková duševní hygiena. A u toho piju kvalitní zelený jasmínový čaj.
Jak důležitý je pro vás humor v dětské literatuře?
Humor je důležitý nejen v tvorbě, ale v celém životě. Sbližuje, ulevuje, překonává, zlidšťuje. Je to minimalistická hra s mnoha pozitivními aspekty.
Co podle vás dnešní děti od knih nejvíce očekávají?
Spíš bych to asi formulovala obecně, co dnes děti očekávají. Akci, srandu, zaujetí. Je těžší chytit s pozorností tuto generaci, než ty předchozí, což je dáno digitálními technologiemi. Ani ty jim ale nemohou nahradit zdroj informací, moudrosti a pochopení, která jim knihy poskytují.
Myslíte si, že se dětský čtenář za posledních deset let změnil?
Změnila se celá společnost. Je neklidnější, ale zároveň i přístupnější v mnoha tématech. Vidím sama, do čeho jsou nyní nakladatelé ochotní jít a dříve by to bylo velmi kontroverzní. Například na podzim mi vyjde pohádka, de si hlavní hrdina prochází rozvodem rodičů a je to velmi otevřený příběh, s nímž si dítě může svoji situaci skutečně prožít. Přesto tam ale nechybí legrace, fantazie a útěcha.
Věnujete se také besedám a setkáním s dětmi například v knihovnách nebo ve školách? Jak na ně děti reagují?
To jsem dělala spíš dříve, kdy jsem hrála pro děti divadlo a jezdila s knížkami. Teď jsem maminka na plný úvazek. Děti ale přímá setkání a hry milují.
Jaký čtenářský zážitek nebo reakce dítěte vás nejvíce dojala?
Dojme mě každá reakce, co se ke mně dostane. Moc jich totiž není. Loni mi ale vyšla knížka o wellbeingu pro děti s názvem Je mi skvěle, a na tu jsem dostala spoustu krásných zpětných vazeb od dospěláků, že konečně mají prostředky, jak se s dětmi bavit a podpořit je v závažnějších otázkách, To bylo krásné a přesně proto kniha vznikla.
Co je nejčastější chyba začínajících autorů?
Netrpělivost. Nemají vůli pracovat delší dobu na rukopisu, chtějí hned vydávat. Snadno se nechají odradit prvními neúspěchy. Být autor, je celoživotní cesta, na které se pořád učíme a měla by být i pokora a umění nechat zrát, vyčkávat. Byla jsem stejná, takhle to vidím teď, dvanáct let od první knihy.
Působíte také jako redaktorka časopisů pro děti. Co vás na této práci nejvíce baví?
Je to jiný formát, kdy k dětem posílám každý měsíc jednohubky. Můžeme si tak drobně hrát se spoustou témat. Zároveň si dětských časopisů moc vážím a je veliká radost a čest je spoluvytvářet.
Jaké vlastnosti by měl mít podle vás dobrý redaktor?
Jinou odpověď bych vám dala v ideálním světě a jinou v této realitě, která ani pro redaktory není moc přívětivá. Na všechno se hrozně spěchá, tlačí se na náklady. Jaké by měl mít vlastnosti, aby to i tak ustál a dělal dobrou práci? Cit, intuici, spolehlivost, přímou a otevřenou komunikaci.
Jaké knihy a časopisy jste jako dítě milovala vy?
Milovala jsem atlasy s přírodou, pohádky a komiksy s Asterixem a Obelixem.
Existuje kniha, která vás zásadně ovlivnila jako autorku?
Mnoho knih mě vážně zaujalo svými myšlenkami a originálním přístupem. Doteď si jako recenzentka užívám, když se mohu kochat výjimečným dílem. To mě ovlivňuje v tom, abych nezakrněla u nějakého jednotného přístupu. Uznávám tvárnost jako důležitou uměleckou hodnotu.
Co byste doporučila rodičům, kteří chtějí vést děti ke čtení, ale nedaří se jim to?
Aby sami četli, chodili do knihkupectví a knihoven. Hlavní je příklad a způsob trávení rodinného času. Potom nabídka knih podle preference dětí. Mohu-li, doporučuji jasně vymezený digitální čas, aby knihy nemusely „soupeřit“ s telefony, pc a tablety.
Jakou roli podle vás hrají knihy v době sociálních sítí a digitálních technologií?
Těch rolí je mnoho. Vzdělávací, relaxační, povzbudivou, kreativní. Nabídka digitálních technologií a internetu je oproti tomu plytká a může být i riziková.
Co vám psaní dává po lidské stránce?
Mohu vyjadřovat hodnoty a myšlenky, které pokládám za zásadní. Posiluji ve světě to, co věřím, že ho přetvoří k lepšímu. Možná je to jistým způsobem aktivismus proti negativním trendům.
Kdybyste mohla strávit jeden den s některou ze svých knižních postav, která by to byla a proč?
Dala bych si den s Pažamanem, což je hrdina z té knihy o dítěti, jemuž se rozvádějí rodiče. Je s ním sranda, podrží vás v těžké době a i když dělá kraviny, vždycky z toho vyplyne něco konejšivého, nebo posilujícího.
Jak odpočíváte, když zrovna nepíšete ani needitujete texty?
Vařím, peču, chodím do přírody, starám se o zahradu, trávím čas s dětmi a hodně čtu.
Co vás v poslední době potěšilo – profesně nebo osobně?
Toho je spousta, Trénuji umění radovat se z maličkostí. Dnes jsme třeba viděli čápa a byli na vesnické pouti.
Na čem právě pracujete?
Na sérii pěti montesorri board booků pro malé děti a doděláváme knihu o hypersenzitivních dětech a tu pohádku pro děti rozvedených rodičů. Tyto dvě vyjdou po prázdninách, série příští rok, ještě s dalšími asi dvěma knihami, o nichž teprve diskutujeme.
Máte nějaký autorský sen, který byste si ještě ráda splnila?
Je to nejspíš dost obvyklé, ale fakt by se mi líbil animák podle některé mé pohádky.
Co byste poradila lidem, kteří sní o tom, že jednou napíšou knihu?
Ať si užívají psaní a otevírají v sobě maximální potenciál těcjto schopností. Čím víc do toho ze sebe dáte, čím lepší to bude, tím spíše knihu vydáte a bude úspěšná. Hlavní by měla být radost z procesu. Nekažte si to představami o americkém snu a trháku na první dobrou. Byli byste zklamaní.
Jakou otázku vám novináři téměř nikdy nepokládají, ale vy byste na ni ráda odpověděla?
Možná se vždy bavíme o tvorbě a o dětech a málo o tom, co jsem za člověka já a co přijde důležité mě. Takže lidi, choďte do přírody a chraňte jí! Nemáme víc, než matičku zemi a žádné peníze, ani pohodlí, nemůžou být cena za její drancování. Stačí nám málo, mnohem míň, než využíváme. A všem ptáčkům, rybičkám a včeličkám tu pak bude taky dobře.
Foto: archiv Ludmila Bakonyi Selingerová
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