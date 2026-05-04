„Svět je plný krásných lokalit,“ říká cestovatel a fotograf Bret Pustka
Od Nepálu zpátky k fotografii
Jak jste se dostal ke krajinářské fotografii?
Ke krajinářské fotografii jsem se dostal trochu oklikou. V rámci turistického spolku padl návrh na cestu do Nepálu. V té době jsem měl od focení pauzu, ale řekl jsem si, že si z tak vzdálené země musím přivézt vlastní snímky. A právě tam to celé znovu začalo.
Foto: Italský Tibet
Krajina, která se nikdy neopakuje
Co vás na fotografování krajiny fascinuje nejvíc?
Především její neuvěřitelná různorodost a proměnlivost. Krajina se neustále mění v závislosti na světle, počasí i ročním období — a právě to mě na ní přitahuje nejvíc.
Foto: Rychleby - Větrov
Od popisných snímků k obrazu
Jak se váš styl změnil od začátků?
Změna je obrovská, a to jak technicky, tak v přístupu. V Nepálu jsem fotil na digitální kompakt s rozlišením 4 MP, dnes pracuji s full-frame fotoaparátem s rozlišením 62 MP. Na začátku jsem pořizoval spíš popisné snímky. Dnes se snažím, aby fotografie byly co nejvíc vizuálně zajímavé. Už neslouží jen pro promítání na přednáškách — mým cílem je vytvářet obrazy na zeď. Běžně tisknu formáty 40 × 60 cm a větší.
Foto: Slovenský kras
Česko: inspirace na dosah
Které místo v Česku vás láká nejvíc?
Jednoznačně Jeseníky. Jsou nejblíž a dlouhodobě mě inspirují.
Je nějaké místo v Česku nedoceněné?
Nemám úplně jednoznačnou odpověď. Je spousta míst, která jsem ještě nenavštívil. Navíc dnes fotí skoro každý — konkurence je obrovská a zaujmout je čím dál těžší.
Foto: Jeseníky - Praděd
Svět versus domov
Jak se liší focení v Česku a v zahraničí?
V zahraničí jsem většinou turista s plánem. Místa neznám a nemůžu čekat na ideální podmínky. Na druhou stranu mě inspiruje nové prostředí. V Česku je to opačně — lokality znám, můžu se vracet a plánovat světlo i počasí.
Foto: Island
Nejfotogeničtější místa planety
Které země vás fotograficky uchvátily?
Každá má něco, ale určitě bych doporučil Island, Madeiru, Lofoty a skotský ostrov Isle of Skye.
Nejfotogeničtější krajina?
Island.
Foto: Madeira
Aljaška: když jde o víc než o fotku
Nejdobrodružnější výprava?
Trek divočinou na Aljašce. Přecházeli jsme přítok řeky rozvodněné tajícím ledovcem a pak spali pod stanem, kdy nám v noci silný vítr zlomil jeho konstrukci. Na to se nedá zapomenout.
Co dělá silnou fotografii
Co je klíčem k dobré krajinářské fotografii?
Kompozice a světlo.
Co by měla fotografie vyvolat?
Měla by diváka přimět, aby se na ni díval co nejdéle. Aby objevoval detaily a začal o té krajině přemýšlet.
Foto: Lofoty
Sen, který nikdy nekončí
Máte vysněnou destinaci?
Spíš mě lákají všechna místa, kde jsem ještě nebyl. Svět je plný krásných lokalit a všechny se stihnout nedají. Navštívil jsem všechny kontinenty kromě Antarktidy, ale ani Evropu nemám procestovanou celou.
Co vás láká teď?
Fotografování jižního pobřeží Portugalska.
Foto: Skotsko – Isle of Skye
Tipy pro začátečníky
Co byste poradil lidem, kteří chtějí začít?
Určitě sledovat tvorbu ostatních fotografů a inspirovat se.
Foto: Bret Pustka
Fotografie: archiv Bret Pustka
Kateřina Müllerová
