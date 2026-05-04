„Svět je plný krásných lokalit,“ říká cestovatel a fotograf Bret Pustka

Přecházel přítok řeky rozvodněný tajícím ledovcem na Aljašce a spal ve stanu zlomeném větrem. Přesto říká, že klíčem k dobré fotce je světlo a kompozice. Bret Pustka vysvětluje, jak vznikají snímky, u kterých se zastavíte.

Od Nepálu zpátky k fotografii

Jak jste se dostal ke krajinářské fotografii?
Ke krajinářské fotografii jsem se dostal trochu oklikou. V rámci turistického spolku padl návrh na cestu do Nepálu. V té době jsem měl od focení pauzu, ale řekl jsem si, že si z tak vzdálené země musím přivézt vlastní snímky. A právě tam to celé znovu začalo.

Foto: Italský Tibet

Krajina, která se nikdy neopakuje

Co vás na fotografování krajiny fascinuje nejvíc?
Především její neuvěřitelná různorodost a proměnlivost. Krajina se neustále mění v závislosti na světle, počasí i ročním období — a právě to mě na ní přitahuje nejvíc.

Foto: Rychleby - Větrov

Od popisných snímků k obrazu

Jak se váš styl změnil od začátků?
Změna je obrovská, a to jak technicky, tak v přístupu. V Nepálu jsem fotil na digitální kompakt s rozlišením 4 MP, dnes pracuji s full-frame fotoaparátem s rozlišením 62 MP. Na začátku jsem pořizoval spíš popisné snímky. Dnes se snažím, aby fotografie byly co nejvíc vizuálně zajímavé. Už neslouží jen pro promítání na přednáškách — mým cílem je vytvářet obrazy na zeď. Běžně tisknu formáty 40 × 60 cm a větší.

Foto: Slovenský kras

Česko: inspirace na dosah

Které místo v Česku vás láká nejvíc?
Jednoznačně Jeseníky. Jsou nejblíž a dlouhodobě mě inspirují.

Je nějaké místo v Česku nedoceněné?
Nemám úplně jednoznačnou odpověď. Je spousta míst, která jsem ještě nenavštívil. Navíc dnes fotí skoro každý — konkurence je obrovská a zaujmout je čím dál těžší.

Foto: Jeseníky - Praděd

Svět versus domov

Jak se liší focení v Česku a v zahraničí?
V zahraničí jsem většinou turista s plánem. Místa neznám a nemůžu čekat na ideální podmínky. Na druhou stranu mě inspiruje nové prostředí. V Česku je to opačně — lokality znám, můžu se vracet a plánovat světlo i počasí.

Foto: Island

Nejfotogeničtější místa planety

Které země vás fotograficky uchvátily?
Každá má něco, ale určitě bych doporučil Island, Madeiru, Lofoty a skotský ostrov Isle of Skye.

Nejfotogeničtější krajina?
Island.

Foto: Madeira

Aljaška: když jde o víc než o fotku

Nejdobrodružnější výprava?
Trek divočinou na Aljašce. Přecházeli jsme přítok řeky rozvodněné tajícím ledovcem a pak spali pod stanem, kdy nám v noci silný vítr zlomil jeho konstrukci. Na to se nedá zapomenout.

Co dělá silnou fotografii

Co je klíčem k dobré krajinářské fotografii?
Kompozice a světlo.

Co by měla fotografie vyvolat?
Měla by diváka přimět, aby se na ni díval co nejdéle. Aby objevoval detaily a začal o té krajině přemýšlet.

Foto: Lofoty

Sen, který nikdy nekončí

Máte vysněnou destinaci?
Spíš mě lákají všechna místa, kde jsem ještě nebyl. Svět je plný krásných lokalit a všechny se stihnout nedají. Navštívil jsem všechny kontinenty kromě Antarktidy, ale ani Evropu nemám procestovanou celou.

Co vás láká teď?
Fotografování jižního pobřeží Portugalska.

Foto: Skotsko – Isle of Skye

Tipy pro začátečníky

Co byste poradil lidem, kteří chtějí začít?
Určitě sledovat tvorbu ostatních fotografů a inspirovat se.

Foto: Bret Pustka

Fotografie: archiv Bret Pustka

Autor: Kateřina Müllerová | pondělí 4.5.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Zpomal a vnímej: ANIMA básně o čase, rodině a tichých radostech života

Přináším vám dvě krátké básně o tom, co v každodenním shonu často přehlížíme. O zastavení, hledání smyslu života a o obyčejném rodinném štěstí, které je možná tím nejcennějším, co máme.

30.4.2026 v 9:40 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Poezie a próza

Kateřina Müllerová

"Hodně se zabývám dialogem mezi českou a vietnamskou kulturou," říká výtvarnice Bao Quyen

Věnuje se analogovému a digitálnímu umění, ale také nástěnným malbám. Přečtěte si rozhovor s talentovanou českou výtvarnicí s vietnamskými kořeny Bao Quyen o výtvarném umění nebo o jejím unikátním projektu The Ceramic Heart.

3.4.2026 v 13:30 | Karma: 5,38 | Přečteno: 112x | Kultura

Kateřina Müllerová

ANIMA poezie XLVIII: Lidskost a Přirozenost

Inspirujte se mou novou ANIMA básnickou tvorbou. Tentokrát na téma lidskost a přirozenost. Přeji pěkné počtení.

3.4.2026 v 11:45 | Karma: 0 | Přečteno: 39x | Poezie a próza

Kateřina Müllerová

„Poezie dává možnost vyjádřit city a pocity v krátkém útvaru," říká Vítězslava Felcmanová

Ve volném čase se věnuje psaní, zejména potom psaní poezie. Ta podle ní dokáže člověka obohatit v radostném období, utišit a pohladit v nějakém smutku a žalu. Přečtěte si rozhovor s nadanou autorkou o její básnické tvorbě.

26.3.2026 v 8:00 | Karma: 5,07 | Přečteno: 103x | Kultura

Kateřina Müllerová

ANIMA poezie XLVII: Úspěch a Dům

Představuji vám svou novou ANIMA poezii, která je naplněná láskou, životem, harmonií a kreativitou.

20.3.2026 v 10:35 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Poezie a próza
