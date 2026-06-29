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Sebepřijetí: báseň o cestě k sobě, která získala 1. místo v literární soutěži Art Botič

Báseň Sebepřijetí vznikla jako zamyšlení nad hledáním vlastní hodnoty a odvahy být sama sebou. Mám radost, že získala 1. místo v literární soutěži Art Botič. Dovolte mi, abych se s vámi o ni podělila.

SEBEPŘIJETÍ

Kateřina ANIMA Dušková

(občanským jménem Kateřina Müllerová)

.

Mám ráda své tělo

Přesně tak jak bylo stvořeno

Ženské tvary jsou přirozeně krásné

Jsou tak prosté a přitom tak jedinečné

Tělo co se mění každý den našeho života

Nám umožňuje jenom tak být na světě

Přijímat a potom dál dávat to pěkné

Každé tělo je umělecké dílo

Co chce být milováno

.

Mám ráda své nitro

Přesně tak jak bylo stvořeno

Ženská vnímavost k okolí a intuice

Půvab jedinečnosti co nechce nic více

Nitro dává lásku sobě samému i ostatním

Lásku co je plná porozumění a naděje

Poddej se její jemné a něžné kráse

Láska v tobě probudí tvořivost

Stane se z tebe skvost

.

Mám ráda harmonii

Mezi svým tělem a nitrem

Pomáhá mi být v dobré kondici

Zkus alespoň někdy na malou chvíli

Vnímat celistvě tělesný a niterný svět

Těšit se z dobra a drobných radostí

Potom o tomto pocitu básnit si

Krásná slova dávat lidem

Darovat srdce srdci

Autor: Kateřina Müllerová | pondělí 29.6.2026 6:55 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

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Kateřina Müllerová

  • Počet článků 94
  • Celková karma 4,69
  • Průměrná čtenost 328x
Česká básnířka a ilustrátorka vystupující pod pseudonymem Kateřina ANIMA Dušková.

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