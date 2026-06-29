Sebepřijetí: báseň o cestě k sobě, která získala 1. místo v literární soutěži Art Botič
SEBEPŘIJETÍ
Kateřina ANIMA Dušková
(občanským jménem Kateřina Müllerová)
.
Mám ráda své tělo
Přesně tak jak bylo stvořeno
Ženské tvary jsou přirozeně krásné
Jsou tak prosté a přitom tak jedinečné
Tělo co se mění každý den našeho života
Nám umožňuje jenom tak být na světě
Přijímat a potom dál dávat to pěkné
Každé tělo je umělecké dílo
Co chce být milováno
.
Mám ráda své nitro
Přesně tak jak bylo stvořeno
Ženská vnímavost k okolí a intuice
Půvab jedinečnosti co nechce nic více
Nitro dává lásku sobě samému i ostatním
Lásku co je plná porozumění a naděje
Poddej se její jemné a něžné kráse
Láska v tobě probudí tvořivost
Stane se z tebe skvost
.
Mám ráda harmonii
Mezi svým tělem a nitrem
Pomáhá mi být v dobré kondici
Zkus alespoň někdy na malou chvíli
Vnímat celistvě tělesný a niterný svět
Těšit se z dobra a drobných radostí
Potom o tomto pocitu básnit si
Krásná slova dávat lidem
Darovat srdce srdci
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