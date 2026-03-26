„Poezie dává možnost vyjádřit city a pocity v krátkém útvaru,“ říká Vítězslava Felcmanová
Pamatujete se na ten moment, kdy jste prvně pocítila, že chcete psát?
Úplně přesně asi ne, ale sklony k psaní jsem měla snad odjakživa. Jenomže jsem byla vychovávaná ke skromnosti a úctě k velikánům, takže jsem si nikdy nedělala iluze, že bych někdy mohla být spisovatelkou.
V oblasti psaní jste se zaměřila na psaní poezie, povídek a detektivek. Co vás k tomu přivedlo?
Poezie je krásná možnost vyjádřit své city a pocity v krátkém útvaru, baví mě hra se slovíčky, pokouším se nejen o rýmy a rytmy, ale také jinou formu veršů. To platí i pro povídku. Na několika stránkách vystihnout podstatu celého příběhu, nerozptylovat pozornost „vatou“, do které se balí děj. A detektivka je jasně daný útvar, který má svá pravidla. V jedné detektivní povídce jsem se dokonce pokusila spojit všechny tyto tři aspekty, tedy povídku, detektivku a poezii dohromady. A možná je to znát i na ostatních detektivních povídkách ve sbírce Kočka na stopě. Snažím se, aby byly čtivé a zajímavé.
Ráda bych se v tomto rozhovoru zaměřila právě na vaši poezii. Jak vybíráte témata, kterým se chcete věnovat?
Témata si vybírají spíš mě. Ono se to nedá psát na povel. Jednou mě například požádali o příspěvek do almanachu naměřeného na „noir“ básně, jenže zrovna bylo léto, krásně, narodil se nám další rozkošný vnouček a dalo tedy hodně práce splnit zadání. Musela jsem počkat, až bude bouřka, budu mít špatnou náladu, pak se to trochu podařilo.
Čím se inspirujete?
Inspiruji se vším kolem sebe, náladou, událostmi, vizuálními prožitky. Je to všude kolem nás, jen to uchopit a popsat.
Jak se vaše životní zkušenosti promítají do básní, které píšete?
Je to vidět na tom, jak jsem psala ve dvaceti, o čem píšu nyní. Člověk nezůstává stejným, i když si to třeba myslí, nebo by si to přál. Protože každá radost a každá trýzeň ho formuje. Ať chce, nebo nechce. A jak životní zkušenosti přibývají, některá témata už nejsou aktuální, z naivních představ je realita, ale stále je dost toho, co stojí za to zpracovat.
Kdybyste mohla básní vyjádřit jen jednu životní zkušenost, která by to byla?
Kdybych vyjádřila jen jednu, ostatní bych tím odsunula do pozadí, ale všechno na sebe navazuje a všechno se vším souvisí, takže tuto odpověď asi nemohu dát jednoznačně. Některé jsou dobré, jiné špatné, ale všechno se počítá, všechno má svůj smysl. Takže možná: plynutí času.
Jakou životní filozofii vám psaní poezie umožnilo objevit?
Psaní poezie dokáže člověka obohatit v radostném období, utišit a pohladit v nějakém smutku a žalu. Jakmile to člověk uchopí, promyslí a popíše, sdílená radost se násobí, žal se zmenšuje. To je stará moudrost a myslím, že funguje.
Co je pro vás největší výzvou?
Výzvy chodí tak, jak pokračuje moje tvorba. Nejdřív vyjít s ní mezi lidi, uvidět svou kraťoučkou báseň v nějakém almanachu, mít vlastní sbírku, být zvána na autorská čtení, vydat knihu v pevné vazbě.
Která vaše báseň je vám nejbližší a proč?
Není jen jedna, ale několik, vznikly při něčem důležitém, tak jak jsem to už popsala dříve. Například při ztrátě milované bytosti, když člověk nemůže spát, jenom pláče, pak už ani to nejde. Tak jsem jednou v noci vymyslela báseň a ulevilo se mi.
Měla jste v mládí nějaké oblíbené autory nebo knihy, které vás inspirovaly?
Pocházím ze čtenářské rodiny, měli jsme doma mnoho knih, předčítali jsme si při domácí práci, vyšívání, ve škole při kreslení. Takže verše Sládka, Hrubína, Kriebla, dobrodružné knihy Štorcha, později detektivky Fikera, de Hartoga a samozřejmě Doyla a dalších.
Jak to vypadá, když začínáte psát nový text?
Koukám do bílé stránky. Ale většinou mám začátek promyšlený, nebo verše načrtnuté na papíře. Nejdřív to nejde lehko, ale pak se to rozvíjí a já už se těším, jak budu pokračovat.
Máte nějaký rituál nebo zvyk?
Nic takového nemám. Ale možná by mi to pomohlo překonat občasnou lenost.
Píšete více podle plánu, nebo necháváte myšlenky volně plynout?
Víceméně podle plánu, v průběhu psaní mě potom napadají další podrobnosti. Výhoda psaní na počítači je, že se neškrtá, dá se něco vsunout do textu, nebo vymazat, přesunout a tak. Takže přidávám, když mě napadne něco dalšího, čím bych text obohatila, mažu, když se mi to nelíbí.
Jak se vyrovnáváte s tvůrčí krizí nebo blokem?
Většinou přicházejí jiné úkoly, jako práce, rodina, setkávání s lidmi a podobně, takže sice nepíšu, ale dělám prostě něco jiného. Když to nejde, tak to nejde, s tím se nedá nic dělat, ale nijak mě to nestresuje.
Jak vaše rodina a přátelé reagovali na to, že jste se rozhodla psát?
Berou to tak, jak to je. Někdo sportuje, někdo maluje, šije, čte, já píšu. Nijak moc to neprožívají.
Co byste chtěla, aby si čtenář odnesl z vaší poezie?
Byla bych šťastná, kdyby čtenáře moje tvorba zaujala, pohladila, oslovila. Nechrlím tisíce veršů, ale tvorbu promýšlím, podávám po kapkách. Ne nadarmo jsem celý život pracovala v lékárně.
Kde si mohou zájemci prohlédnout vaši tvorbu?
Na internetu jsou moje verše v časopisu Divoké víno, jinak ve sbírce Krajkáři slov, v různých společných sbírkách včetně té temně laděné Pinot noir. A osobně na některých literárních večerech, jako Večery přiměřených depresí, Šuplík Václava Smolky, Jiný Ka Sha Fé a podobně.
Plánujete v současnosti tvorbu nové básnické sbírky?
Zatím ne, ale do budoucna to nevylučuji.
Co byste doporučila začínajícím autorům?
Psát a psát, nebát se literárních soutěží, chodit se svou tvorbou mezi lidi, prostě trpělivě sbírat zkušenosti a brousit svůj styl.
Foto: archiv Vítězslava Felcmanová
Kateřina Müllerová
