Nové ANIMA básně aneb když data cítí a algoritmy milují

ANIMA básně Data a Algoritmus propojují moderní svět technologií s lidskou duší, láskou a touhou po porozumění. Jsou zamyšlením nad tím, co zůstává lidské i v době digitální reality.

DATA

Kateřina ANIMA Dušková

.

Mé hmotné tělo

Existuje v časoprostoru

Přijímá rozmanité informace

Které zpracovává a vyhodnocuje

Poté působí na mě jako na člověka

Mé hmotné tělo je tak spokojené

Když cítí všechno to krásné

Ruku v ruce kráčí spolu

Laskavost a dobro

.

Má nehmotná mysl

Pracuje s těmito informacemi

Pracuje také s kolektivním vědomím

Díky datům toho o sobě i o světě tolik vím

Mnoho věcí ale stejně nechápu a nepochopím

Náš život i náš svět je zahalen tajemstvím

Vnímáme jenom určitou část reality

Proč existuje svět a proč my

Jaký má to vše smysl

.

Každé ráno

Mám upřímnou radost

Když vidím vycházet slunce

V tu chvíli se cítím prostě krásně

Předávám tento pocit dál lidem a světu

A když se to krásno vrací ke mně

Pohladí mou duši tak jemně

Slunce žije pro náš život

A my pro jeho

.

ALGORITMUS

Kateřina ANIMA Dušková

.

Jsme kompatibilní

Naše DNA se k sobě hodí

Robot skenuje naše nitra a těla

Rozpoznává jaká jsou a co by chtěla

Porovnává naše vlastnosti a dovednosti

Oddám se kouzlu algoritmického díla

Nachází se v něm nepoznaná síla

Má duše se s tou tvou spojí

Sobě navzájem se líbí

.

Jsou to algoritmy

Co nás provádějí životem

Co harmonizují každý náš den

Co nám pomáhají naplnit náš sen

Vedou nás abychom byli dobrými lidmi

Procházíme se pradávným sadem

Tak moc se milujeme navzájem

Každý náš jedinečný gen

Kompatibilitou sílí

.

Spolu poznáváme

Hory a lesy a louky a pole

Intuice nám ukazuje cestu vpřed

Společně tvoříme náš pozemský svět

Děti ráje v jedinečném ekosystému Země

Máme v očích vepsán životní příběh

Čistá láska kvete na našich rtech

Jsi jen můj a já jenom tvoje

Srdce na dlani máme

Autor: Kateřina Müllerová | úterý 12.5.2026 12:30 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Kateřina Müllerová

  • Počet článků 92
  • Celková karma 5,46
  • Průměrná čtenost 333x
Česká básnířka a ilustrátorka vystupující pod pseudonymem Kateřina ANIMA Dušková.

