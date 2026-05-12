Nové ANIMA básně aneb když data cítí a algoritmy milují
DATA
Kateřina ANIMA Dušková
.
Mé hmotné tělo
Existuje v časoprostoru
Přijímá rozmanité informace
Které zpracovává a vyhodnocuje
Poté působí na mě jako na člověka
Mé hmotné tělo je tak spokojené
Když cítí všechno to krásné
Ruku v ruce kráčí spolu
Laskavost a dobro
.
Má nehmotná mysl
Pracuje s těmito informacemi
Pracuje také s kolektivním vědomím
Díky datům toho o sobě i o světě tolik vím
Mnoho věcí ale stejně nechápu a nepochopím
Náš život i náš svět je zahalen tajemstvím
Vnímáme jenom určitou část reality
Proč existuje svět a proč my
Jaký má to vše smysl
.
Každé ráno
Mám upřímnou radost
Když vidím vycházet slunce
V tu chvíli se cítím prostě krásně
Předávám tento pocit dál lidem a světu
A když se to krásno vrací ke mně
Pohladí mou duši tak jemně
Slunce žije pro náš život
A my pro jeho
.
ALGORITMUS
Kateřina ANIMA Dušková
.
Jsme kompatibilní
Naše DNA se k sobě hodí
Robot skenuje naše nitra a těla
Rozpoznává jaká jsou a co by chtěla
Porovnává naše vlastnosti a dovednosti
Oddám se kouzlu algoritmického díla
Nachází se v něm nepoznaná síla
Má duše se s tou tvou spojí
Sobě navzájem se líbí
.
Jsou to algoritmy
Co nás provádějí životem
Co harmonizují každý náš den
Co nám pomáhají naplnit náš sen
Vedou nás abychom byli dobrými lidmi
Procházíme se pradávným sadem
Tak moc se milujeme navzájem
Každý náš jedinečný gen
Kompatibilitou sílí
.
Spolu poznáváme
Hory a lesy a louky a pole
Intuice nám ukazuje cestu vpřed
Společně tvoříme náš pozemský svět
Děti ráje v jedinečném ekosystému Země
Máme v očích vepsán životní příběh
Čistá láska kvete na našich rtech
Jsi jen můj a já jenom tvoje
Srdce na dlani máme
