Cotatcha Orchestra: Tvoříme big band pro 21. století
Jak byste Cotatcha Orchestra popsal jednou větou pro někoho, kdo vás nikdy neslyšel?
Asi jako big band 21. století. Big band jako formát vznikl ve 30. letech 20. století, ale snažím se jej naplnit aktuálním hudebním obsahem.
Foto: Jakub Jíra
Co je první emoce, kterou chcete, aby posluchač cítil?
Jsem rád, když naše hudba odnese posluchače do jiného světa, ve kterém zapomenou na všechno ostatní a vnímají jenom samotnou hudbu. Pokud bych měl zmínit nějakou konkrétní emoci, potom by to byl určitě klid, ve smyslu duševní rovnováhy.
Co vás nejvíc baví na tom být kapelou?
Mám určitou míru svobody, díky které mohu realizovat své vlastní představy. Naplnit bigbandový obsah dle libosti.
Jak se změnila vaše identita od začátků po dnešek?
Změnilo se toho relativně hodně. Big band jsem zakládal jako student Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Složil jsem ho z lidí, kteří se kolem mě pohybovali. Byli to spolužáci, ale i někteří pedagogové. Za dobu fungování se kapela personálně částečně obměnila. Mým cílem bylo hrát muziku, která mě baví a kterou nikdo jiný v té době v českém prostředí nehrál. Nejvíc se toho změnilo po stránce repertoárové. Nejprve jsme hráli hudbu Thad Jones/Mel Lewis big band a trochu i Basieho či Ellingtona. Potom za námi přišel kontrabasista Vincenc Kummer, který psal vlastní muziku ve stylu swingu, a tak jsme hráli jeho věci. Nakonec začal aranžovat skladby náš pianista Martin Srpek Konvička. A postupně jsem s Cotatcha Orchestra hrál už zejména jenom autorskou hudbu a aranžmá. Zcela kompletní nový autorský repertoár moderního střihu začal vznikat v rámci mého magisterského studia, po třech letech to vyústilo v ucelený program, který jsme nakonec natočil na album Bigbandová elektronika. Paralelně s tím už roky děláme i jiné projekty, jako vánoční řadu zaměřenou hlavně na české barokní koledy a vánoční písně z různých evropských zemí našich hostů. V minulosti to byly koledy ze Španělska, Slovinska nebo Bulharska. Anebo také řadu v podstatě tribute programů k významným výročím jazzmanů, hráli jsme například alba Gila Evanse s Milesem Davisem, Duka Ellingtona, Stana Kentona či Basieho s tanečníky.
Jak vzniká vaše hudba – je to víc systém, nebo improvizace?
Většinou mám rámcovou představu o tom, jakou podobu by skladba měla mít hlavně co se týče nálady. Potom pracuju s prvním nápadem a skladba jednoduše vznikne. Občas je to proces, který se odchýlí od původního nápadu víc nebo míň. Snažím se také o to, aby náš repertoár působil jako celek, aby se skladby dobře navzájem doplňovaly. Muzice potom dominuje kompozice, protože většina je napsaná v notách. Tím, že jsme big band to dává smysl, v kvartetu to mám spíš naopak.
Co vás inspiruje mimo hudbu?
Asi největší inspirací pro mě je finální termín. Jsou to ale také přednosti a silné hudební stránky kolegů anebo i hudba, kterou složil někdo jiný. Žánrové škatulky mě moc nezajímají. A co mě inspiruje mimo hudbu? Asi zamyšlení nad problémy tohoto světa a hledání jejich řešení.
Foto: Jakub Jíra
Co je pro vás ideální koncert?
Ten, když se podaří dosáhnout maximální spokojenosti a štěstí na obou stranách. Kapela tedy dobře zahraje a publikum je spokojené. A když vlastně dojde k nějakému splynutí na obou stranách pódia. Je skvělé, když potom za námi přijdou lidé a řeknou, že tato hudba jim udělala hezký den, nechala je zapomenout na jejich trápení, nebo jim dokonce způsobí určitou katarzi.
Jak vybíráte názvy skladeb?
To je různé. Většina mých skladeb dostane název až potom, co je dopíšu. Běžně k tomu ale přistupuju tak, že hledám slovo či dvě, která dobře vystihují náladu a mé pocity z té či oné písničky.
Máte skladbu, která vás osobně nejvíc vystihuje?
Ne jedinou, protože těch poloh, které v repertoáru máme je víc. Pokud bychom se soustředili na poslední album Bigbandová elektronika, tak bych vybral například Billy´s Pilgrimage či Modal song na jedné straně a na té druhé Sen Sei nebo Sardanapalm.
Co považujete za svůj největší úspěch?
Asi to, že mám projekty, které jsem v raném věku zakládal a oba – tedy Kotača/Carlsson Quartet a Cotatcha Orchestra fungují i po zhruba deseti letech a že se i snad hudebně posunuli dopředu a zatím nestagnovali. Taky mě samozřejmě potěšila Cena Anděl v loňském roce.
Co chcete sdělit nejnovější deskou?
Chceme sdělit to, že big band může být freš a není to mrtvý formát. Naopak může mít moderní zvuk a může dobře fungovat i pro posluchače různých generací v 21. století.
Kdo je z vás největší detailista?
Myslím, že já.
Má hudba podle vás společenskou roli?
Obecně ano. Dokáže třeba dobře spojovat lidi a samozřejmě společnost taky kultivuje.
Co je váš nejintenzivnější koncertní zážitek?
Zažil jsem mnoho krásných koncertů nebo spoluprací. Těžko vybrat jednu, ale když se nad tím teď zamýšlím, tak si určitě vzpomenu na krásný týden strávený v European Jazz Orchestra. Byla to parádní skupina lidí z asi 20 zemí, hráli jsme krásnou hudbu a celkově na to rád vzpomínám. Dál určitě první tour Cotatcha Orchestra s Iljou Reijngoudem nebo výroční koncert k 10 letům big bandu.
Kam byste chtěl Cotatcha Orchestra posunout?
Z dlouhodobějšího hlediska ještě víc na evropská podia. Po hudební stránce zase směrem k dalšímu hledání zase trošku nového zvuku. A po stránce fungování bych rád směřoval k co největší udržitelnosti. Big band je formát velký, ale obecně mu v ČR a nejenom tady chybí silnější institucionální podpora. V krátkodobém horizontu se teď soustředím na dokončení druhého alba a aktuálně také crowdfundingové kampaně, v které fanoušci mohou podpořit vznik desky zakoupením vstupenek na koncert, desek, nebo zábavného a praktického merče jako je naše pexeso, kafe anebo papučky.
Foto: Jakub Jíra
VIDEO: Archiv Jiří Kotača a Cotatcha Orchestra
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