ANIMA poezie XLVIII: Lidskost a Přirozenost

Inspirujte se mou novou ANIMA básnickou tvorbou. Tentokrát na téma lidskost a přirozenost. Přeji pěkné počtení.

LIDSKOST

Kateřina ANIMA Dušková

Život je tak čarokrásný

Jako záře v našich očích

Jako úsměv na našich rtech

Jako kreativita v našich snech

Miluj život a jeho tajemný rytmus

Kouzelná píseň vede nás vpřed

Tím labyrintem jménem svět

Ať nalezneme ráj v srdcích

Ať naplníme život vzácný

.

Kouzelná píseň nás vede

Mládím a dospělostí a stářím

Každé období cenné je tak moc

Pro jedince ale i pro naši společnost

Díky vzájemnému porozumění společně

Postavíme pevný mezigenerační most

Co zdobit bude naše solidárnost

To lidskost dává krásu srdcím

To láska divy světa svede

.

Podívej se na nebe

Tvé smysly zamilují se

Do kouzelné písně vesmíru

Vesmír bude mít radost nesmírnou

Budeš-li důvěřovat dobru uvnitř sebe

Ten kdo stvořil duši chrání i tu tvou

Půjdeš s ním společně cestou

A všechno to dobré se

Bude držet tebe

.

PŘIROZENOST

Kateřina ANIMA Dušková

Přirozená krása

Našich tváří je tak obdivuhodná

Podívej se na to originální dílo přírody

Tvá podoba je kombinací danosti a náhody

Každá je jedinečná mezi všemi na tomto světě

Ať už máš od přírody světlé či tmavé vlasy

Každý z nás je osobitým ideálem krásy

Hlavně aby tvá duše byla dobrá

Tím bude krásná

.

Přirozená krása

Našeho obdivuhodného těla

Ruce co rozmanité věci umí tvořit

Nohy co po planetě Zemi umí chodit

Naše těla co jsou pro plození stvořená

Požehnání žen děťátko nosit a rodit

Prsa která ho poté umožňují kojit

Naše těla jsou tak dokonalá

A jsou tak krásná

.

Naše krása

Nachází se v těle a duši

Pečujme o ně s citem a láskou

Dbejme na tělesnou a duševní hygienu

Dbejme na dlouhodobě zdravý životní styl

Dbejme na kvalitu mezilidských vztahů

Všechno je vzájemně propojeno

Našemu tělu i duši sluší

Přirozená krása

Autor: Kateřina Müllerová | pátek 3.4.2026 11:45 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Kateřina Müllerová

  • Počet článků 89
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 342x
Česká básnířka a ilustrátorka vystupující pod pseudonymem Kateřina ANIMA Dušková.

