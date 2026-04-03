ANIMA poezie XLVIII: Lidskost a Přirozenost
LIDSKOST
Kateřina ANIMA Dušková
Život je tak čarokrásný
Jako záře v našich očích
Jako úsměv na našich rtech
Jako kreativita v našich snech
Miluj život a jeho tajemný rytmus
Kouzelná píseň vede nás vpřed
Tím labyrintem jménem svět
Ať nalezneme ráj v srdcích
Ať naplníme život vzácný
.
Kouzelná píseň nás vede
Mládím a dospělostí a stářím
Každé období cenné je tak moc
Pro jedince ale i pro naši společnost
Díky vzájemnému porozumění společně
Postavíme pevný mezigenerační most
Co zdobit bude naše solidárnost
To lidskost dává krásu srdcím
To láska divy světa svede
.
Podívej se na nebe
Tvé smysly zamilují se
Do kouzelné písně vesmíru
Vesmír bude mít radost nesmírnou
Budeš-li důvěřovat dobru uvnitř sebe
Ten kdo stvořil duši chrání i tu tvou
Půjdeš s ním společně cestou
A všechno to dobré se
Bude držet tebe
.
PŘIROZENOST
Kateřina ANIMA Dušková
Přirozená krása
Našich tváří je tak obdivuhodná
Podívej se na to originální dílo přírody
Tvá podoba je kombinací danosti a náhody
Každá je jedinečná mezi všemi na tomto světě
Ať už máš od přírody světlé či tmavé vlasy
Každý z nás je osobitým ideálem krásy
Hlavně aby tvá duše byla dobrá
Tím bude krásná
.
Přirozená krása
Našeho obdivuhodného těla
Ruce co rozmanité věci umí tvořit
Nohy co po planetě Zemi umí chodit
Naše těla co jsou pro plození stvořená
Požehnání žen děťátko nosit a rodit
Prsa která ho poté umožňují kojit
Naše těla jsou tak dokonalá
A jsou tak krásná
.
Naše krása
Nachází se v těle a duši
Pečujme o ně s citem a láskou
Dbejme na tělesnou a duševní hygienu
Dbejme na dlouhodobě zdravý životní styl
Dbejme na kvalitu mezilidských vztahů
Všechno je vzájemně propojeno
Našemu tělu i duši sluší
Přirozená krása
Kateřina Müllerová
