ANIMA poezie XLVII: Úspěch a Dům
ÚSPĚCH
Kateřina ANIMA Dušková
.
Životní úspěch
Nachází každý člověk
V každém věku někde jinde
Co to ale úspěch doopravdy je
Kráčím po světě a přicházím na to
Jaké hodnoty mám uvnitř sebe
Jaké mají rozmanité země
Jaké má celý náš svět
Co je to úspěch
.
Naplnění života
Všude jsem hledala
Rozevřela jsem světu ruce
A nakonec ho našla v ráji srdce
V dobrém životě a životní harmonii
Tak spokojenost našla má duše
A té překrásné tvořivé síle
Která mi energii dala
Jsem hold vzdala
.
Podstatu života
Vidím v každém dni
Vidím v každé drobnosti
Odpovědnosti ale i hravosti
Plním každičkou část těla a duše
Dobrými lidskými vlastnostmi
Pocitem sounáležitosti
Střídmostí a radostí
Ze zázraku života
.
DŮM
Kateřina ANIMA Dušková
.
Náš dům je jako svatyně
Místo kde tak ráda trávím čas
Místo kde je nádherná každá hodina
Místo kde je tak šťastná celá naše rodina
Náš dům je posvátné místo lásky a harmonie
Místo kde se tato poetická báseň zrodila
Místo kde poezie v srdcích zaznívá
Místo až nadpozemských krás
Náš dům je jako svatyně
.
Náš dům je jako zenová zahrada
Naplněná volným prostorem a čistými liniemi
Naplněná kouzelnou atmosférou a posvátným klidem
Nevšední půvab prostor udržujeme až meditativním úklidem
Na chvíli být jenom tak o samotě jenom sami se sebou a rozjímat
Nechat se prostoupit jsoucnem a láskou tím krásným pocitem
Poetický svět zaznamenávat do slov a ta dávat lidem
Po čem lidé tak často touží a čeho si lidé cení
To je zdraví láska uznání a jistota
.
Náš dům je jako průzračný pavilon světla
Mám zde naprosto čistou a otevřenou mysl
Jsem zde upřímná sama k sobě i ke své rodině
Jako byste se uvelebili na lavičce v zimní zahradě
V naprostém bezpečí byste pozorovali okolní krajinu
Nechali byste na sebe padat teplé paprsky slunce
Zaposlouchali byste se do klidné hudby srdce
Krása přírody by pohladila každý váš smysl
Náš dům je jako Bohem požehnaná oáza
|Další články autora
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 86
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 350x