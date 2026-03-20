ANIMA poezie XLVII: Úspěch a Dům

Představuji vám svou novou ANIMA poezii, která je naplněná láskou, životem, harmonií a kreativitou.

ÚSPĚCH

Kateřina ANIMA Dušková

.

Životní úspěch

Nachází každý člověk

V každém věku někde jinde

Co to ale úspěch doopravdy je

Kráčím po světě a přicházím na to

Jaké hodnoty mám uvnitř sebe

Jaké mají rozmanité země

Jaké má celý náš svět

Co je to úspěch

.

Naplnění života

Všude jsem hledala

Rozevřela jsem světu ruce

A nakonec ho našla v ráji srdce

V dobrém životě a životní harmonii

Tak spokojenost našla má duše

A té překrásné tvořivé síle

Která mi energii dala

Jsem hold vzdala

.

Podstatu života

Vidím v každém dni

Vidím v každé drobnosti

Odpovědnosti ale i hravosti

Plním každičkou část těla a duše

Dobrými lidskými vlastnostmi

Pocitem sounáležitosti

Střídmostí a radostí

Ze zázraku života

.

DŮM

Kateřina ANIMA Dušková

.

Náš dům je jako svatyně

Místo kde tak ráda trávím čas

Místo kde je nádherná každá hodina

Místo kde je tak šťastná celá naše rodina

Náš dům je posvátné místo lásky a harmonie

Místo kde se tato poetická báseň zrodila

Místo kde poezie v srdcích zaznívá

Místo až nadpozemských krás

Náš dům je jako svatyně

.

Náš dům je jako zenová zahrada

Naplněná volným prostorem a čistými liniemi

Naplněná kouzelnou atmosférou a posvátným klidem

Nevšední půvab prostor udržujeme až meditativním úklidem

Na chvíli být jenom tak o samotě jenom sami se sebou a rozjímat

Nechat se prostoupit jsoucnem a láskou tím krásným pocitem

Poetický svět zaznamenávat do slov a ta dávat lidem

Po čem lidé tak často touží a čeho si lidé cení

To je zdraví láska uznání a jistota

.

Náš dům je jako průzračný pavilon světla

Mám zde naprosto čistou a otevřenou mysl

Jsem zde upřímná sama k sobě i ke své rodině

Jako byste se uvelebili na lavičce v zimní zahradě

V naprostém bezpečí byste pozorovali okolní krajinu

Nechali byste na sebe padat teplé paprsky slunce

Zaposlouchali byste se do klidné hudby srdce

Krása přírody by pohladila každý váš smysl

Náš dům je jako Bohem požehnaná oáza

Autor: Kateřina Dušková | pátek 20.3.2026 10:35 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Kateřina Dušková

  • Počet článků 86
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 350x
Mladá česká básnířka a ilustrátorka vystupující pod pseudonymem ANIMA.

