Záhadný pan Teflon strach nemá
V souvislosti s kauzou dozimetr bylo v první vlně obviněno jedenáct osob. U hlavnímu líčení se jich sešlo devět, neboť dva z obviněných usilovali o schválení dohody o vině a trestu. Na Slovensku se těmto lidem říká poeticky „kajúcníci“. Na jejich „pokání“ jsme jistě upřímně zvědaví.
V numerologii je číslo 11 (počet obviněných) považováno za první ze tří mistrovských čísel. Symbolizuje vysokou úroveň intuice, duchovní vhled a schopnost inspirovat ostatní.
Doufejme, že v tomto případě k nadměrné inspiraci pro ostatní nedojde.
Číslo 9 (počet obžalovaných mínus dva kajícníci) je posledním z jednociferných čísel a symbolizuje završení (v to upřímně doufáme, pokud se najde soudce, který nebude usilovat o své vyloučení), moudrost a transformaci. Zvláště ta transformace by se v tomto případě hodila. Změnit justiční systém tak, aby fungoval ve smyslu „padni komu padni.“ Aby například Vyšší soud nevydával pokyn, jak má rozhodnout soud nižší instance, který předtím vydal dvakrát osvobozující rozsudek (1). Ale mohu se mýlit. Třeba je to součást liberálních hodnot.
Strach, a to nejen kolem Dozimetru, začíná vůbec být tvrdou měnou. O demonstraci na Letné již bylo napsáno mnoho, netřeba to příliš řešit, ale vyvolávání strachu pro lačné publikum z narychlo posbíraných témat, tam bylo až příliš viditelné. Přesto se nabízí otázka: Nejsou případy Dozimetr, Kampelička a Bitcoin daleko šílenější ohrožení demokracie? Řečníci na pódiu byli rozhořčeni mnoha věcmi, uvedenými případy však rozhodně ne. Nedovolili, aby jejich víru, že stojí na správně straně, cokoliv podkopalo. Správné množství pravdy prodá dobrou lež.
A tím se obloukem vracíme k situaci, kdy se soudci do případu Dozimetr zrovna nehrnou. Zdá se, že bychom potřebovali méně Chvilek, ale více soudců jako byl například Giovani Falconi, který zasvětil život boji proti mafii. A také v tomto boji položil život.
Bohužel nadbytek máme u druhé strany. Takových jako třeba John Gotti, známý co by The Teflon Don, protože se mu dlouho nepodařilo nic dokázat. Teflon je syntetický fluoroplast s výjimečnou odolností. Odolní vůči spravedlnosti bývají i někteří šibalové.
A protože nesmíme ani naznačovat, zůstane otázka „kdo je náš Teflon?“ otevřená. Ale řekl bych, že zase ne tak moc.
Zatímco strach je věrným společníkem tohoto případu, někdo strach nemá. Lukáš Závodský vložil na YouTube stream s názvem „Temné kauzy Víta Rakušana. Od Dozimetru po ruské vazby“ (2).
Odvážné dílo! Jedná se o celkový rozbor různých souvislostí z dob minulých až po současnost. Autor poskládal případ Dozimetr do logické mozaiky, důraz dodává i přímá výpověď Hany Marvanové.
Závěrem metaforický vzkaz pro Mikuláše Mináře: Mikuláši, zkuste mrknout na ten nešťastný Dozimetr. Zaměřte se však na řidiče, který, když ho zastavili, se teď tváří jako unesená oběť v kufru. Ukažte, jaký jste frajer, byla by to skvělá chvilka pro demokracii. Macinka, Babiš a Okamura můžou počkat. Proti nim už stojí celá fronta (opoziční, kulturní, „nezisková“) majitelů pravd, bez vás to také zvládnou.
1. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-vrchni-soud-dopsal-rozhodnuti-podle-ktereho-spachal-babis-dva-trestne-ciny-284320
František Kašpárek
