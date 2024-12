Záhadný Donald Trump a jiné otazníky Trochu silvestrovské konspirace snad neuškodí. Přestože uvedená fakta jsou pravdivá – viz zdroje, závěry z nich vyvozené jsou čistě spekulativní. Mírně řečeno.

V roce 1943 umírá Nikola Tesla. Agenti FBI okamžitě nabíhají a zabavují celý jeho výzkum. Asi je mnoho tajemství ve spisech Nikoly Tesly, které by mohly změnit současný svět, ale chamtivost mocných korporací pravděpodobně nepřipustí, aby spatřily světlo světa. Mimo jiné měl Teslův archív obsahovat plány na zařízení pro cestování v čase. Tady jsme však už na poli neoraném.

Teslovy výzkumy zkoumali spolehliví pověřenci vlády. Jedním z nich byl i jistý John G.Trump (1), uznávaný profesor na MIT a také strýc našeho současného Donalda Trumpa.

A protože mluvíme o cestování v čase, přesuneme se do konce 19.století. V roce 1893 vychází kniha, jejímž autorem je právník a spisovatel Ingersoll Lockwood. Kniha nese název Podivuhodná podzemní cesta barona Trumpa (2). Jméno literárního hrdiny může být jen náhodná shoda, kdyby…kdyby se v příběhu neobjevilo několik událostí, které se vyskytly i v životě Donalda Trumpa. Objevily se pokusy vysvětlit to cestováním v čase, jenomže to příliš nedává smysl, i když…kdo ví. Takže průniky z jiných světů, z jiných dimenzí? Něco jako šup tam, šup zpět.

Nedávno švýcarská vědkyně Astrid Stuckelbergerová vyjádřila obavy ohledně CERNu a možnosti otevření portálů do jiných dimenzí (3). S tím by mohla souviset i zpráva z dílny pana Googla.

Google Quantum AI představil svůj nejnovější kvantový procesor zvaný Wilow. Je schopný spočítat pod pět minut úlohu v takovém rozsahu, že by to zabralo nejlepším současným počítačům deset na dvacátou pátou let, což je nepředstavitelné číslo.

Hartmut Neven, americký vědec v oblasti kvantových počítačů a zakladatel zmíněné společnosti Google Quantum AI se nechal slyšet, že Wilow je natolik rychlý, že to vypadá jako by si půjčil výpočetní sílu z paralelní reality (4). A tím se dostáváme k další záhadě dnešních bouřlivých dnů, a sice hromadný výskyt neidentifikovaných dronů a především tzv. orbů. Jedna z nejbizardnějších teorií o jejich původu naznačuje, že se prostřednictvím procesoru Wilow, případně nechtěným úsilím vědců z CERNu, otevřela červí díra do paralelního vesmíru, odkud k nám orby (drony mohou být vládní záležitost) přilétají.

Možná tudy putoval i Donald Trump. Tam a zpět.

No nic, aby té konspirace nebylo přespříliš.

Baron Trump je v knize Ingersolla Lockwooda doprovázen na své tajemné cestě záhadnou postavou, která mu odhalí portál umožňující cestovat do paralelních světů. Připomínám, že kniha vyšla koncem 19.století. V té době nebyly paralelní světy a jiné dimenze zrovna na pořadu dne.

Pozoruhodná je i další Lockwoodova kniha z téhož období – Poslední prezident. I v této knize se najdou paralely se životem minulého i budoucího prezidenta USA.

Malou třešničkou na tomto konspiračním dortu je, že nejmladší syn Donalda Trumpa se jmenuje…Baron.



