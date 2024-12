Mizí okruh lidí, kteří vaše příspěvky sledovali? A máme tu podezření! Shadowban. Facebook se k tomuto kroku, který znevýhodňuje některé autory, příliš nehlásí. Byly časy, kdy existenci této metody dokonce popíral.

Facebooku byl v roce 2019 udělen patent, nikoliv na rozum, ale na něco dost podobného, o který žádal už v roce 2015 (1). Ano, jedná se o vynález zvaný shadowban. Například Tesla dostal patenty za skutečné objevy, tito „vynalezli“, jak omezit názory, které nejsou v souladu s jedinou pravdou.

V dokumentaci je „patent“ popisován takto:

Systém sociální sítě může obdržet seznam zakázaného obsahu a začít blokovat komentáře s tímto obsahem pomocí omezení distribuce jiným uživatelům. Sociální systém nicméně může tento obsah nadále zobrazovat komentujícímu, takže uživatel si není vědom toho, že jeho komentář byl zablokován.

„Vynález“ pak popisuje spektrum využití: blokování neuctivých slov, extrémně negativních komentářů, rasistických nebo hanlivých vyjádření. Tady nelze nic namítat, až na jednu drobnost, je to napsané natolik obecně, že se za to dá schovat cokoliv.

Vidíme to v praxi. Liberální dorost, ale bohužel nejen on, píše vulgární a urážející komentáře, až se jim od klávesnice kouří, a dosah mají obrovský. Nikdo je neomezuje, přestože mluvit v jejich případě „o neuctivých slovech,“ (jak popisuje „vynález“ Facebooku) je eufemismus.

Ostatně on ten morální rozměr funguje prapodivně. Když jistý člověk (nebudu jmenovat, jde o známé médiální případy) mluvil o hypotetickém vyhánění českých žen z domova a o zabíjení jejich děti, žádné rozhořčení nenastalo, umělá i neumělá inteligence, včetně úřadů, zůstaly v bohorovném klidu. Stejně tak, když jiný hodnotový člověk projevil přání, aby na účastníky Zemanových oslav narozenin byla svržena bomba.

Zdá se, že co je vnímáno jako ušlechtilý cíl, ospravedlňuje prostředky, ať jsou jakkoli zlé či škodlivé.

Stačí se však nesprávně zamyslet nad jedním ze čtyř témat – migrace, LBGT, covid a Green Deal, načež neuronové sítě umělé inteligence už bijí na poplach, a lidská dohližitelská kapacita okamžitě zařídí (údajně umělá inteligence jen navrhuje, ale nemůže shadowban uplatnit) aplikaci „vynálezu.“ Zřejmě se obratem ozve tradiční argument těch, co (zatím) mají na sociálních sítích volné pole působnosti: „Soukromá společnost. Může si dělat co chce“.

Do jisté míry asi může, ale měla by alespoň dodržovat vlastní pravidla a buď je uplatňovat na všechny, nebo na nikoho.

Naše doba se jednou možná bude nazývat epochou dvojího metru, anebo se mýlím, a do našich českých dějin vstoupí jako epocha nejlepší vlády od roku 1938, jak pravil jeden moudrý muž.

