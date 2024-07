Strategické vytahání za ucho

Co dobří lidé mají a nemají rádi. Západní tisk už netoleruje jiné zvyky a mravy. A co na to říká Goethův ďábel.

Dobří lidé nám zase ukazují sílu lásky a tolerance. Milují menšiny, milují migranty, stále mluví o slušnosti, o toleranci a samozřejmě o osmdesáti či kolika pohlavích. Jen dvě věci netolerují – jiný názor a přežití politika z opačného tábora. Viděli jsme to u atentátu na Roberta Fica, nyní u střelby na Donalda Trumpa. Na sociálních sítích se objevily tvrdé komentáře, a to dokonce i z řad poměrně nóbl lidí, nepromíjející, že oba pánové přežili. Komentáře plné žlučovitost a nenávisti. Bylo nám řečeno, že spadají do svobody slova (1).

Neplatí to ovšem vždy (2).

Nerad to říkám, ale my to říkali: Ono masivní přijímání uprchlíků, lidí odlišných zvyků a mravů se vám vymstí. Došlo k tomu poměrně brzy. Jenomže se muselo mlčet. V médiích, na sociálních sítích, všude.

Po osmi letech se zdá, že už i západní liberální media mají odlišných zvyků a mravů plné zuby. Každodenní titulky (3) jsou ještě ostřejší než naše tehdejší řeči.

Co dál?

Sdílení všeho – to je progresivistická vize budoucnosti. Tak proč nezačít se sdílením špatných zkušeností s migrací, místo řečnění o xenofobii? Abychom nevletěli do stejné pasti.

Vítači, než aby přiznali svůj omyl, jsou stále připraveni vítat. Momentálně vítězná levice ve Francii to už vyhlašuje ve svém program. Vítat se bude! (4)

Na úrovni EU se hledá řešení v tom smyslu, když my (Německo, Francie, Švédsko a další) máme s migranty problém, který jsme si zavinili, je potřeba, aby ho měli i ostatní (např. Česká republika), kteří si nezavinili nic. Musí být ve stejné louži jako ostatní.

Říkají tomu „migrační dohoda“.

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Co nyní napíši, je čistě můj osobní názor (snad také spadá do svobody projevu, jako ujeté názory na střelbu do politiků), který může být samozřejmě mylný.

Utečenci z Ukrajiny nejsou pro Evropskou unii zrovna ti migranti, o které tu jde v rámci obohacování. Samozřejmě nemohou říct narovinu, že i kdybychom tady měli milion Ukrajinců, nepočítají se.

Ani Rakušan nemůže být tak naivní, aby si myslel, že nám to projde. Přesto dezinformoval o tom, „jak vyjednal“ (5). Otakar Foltýn by ho měl strategicky vytahat za ucho.

Co se počítá, jsou migranti ze Středního východu a Afriky.

Jsme v rukou šílenců, kteří Evropu zničí? Nebo je to jinak?

Když se Goethův ďábel představuje Faustovi, říká: „Té síly díl jsem já, jež chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná.“

U „vůdců“ Evropy se někdy zdá, že je to naopak. Tvrdíc, že páchají dobro, mnohdy zlo vykonají.

1.https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/smer-sd-slovensko-policie-robert-fico.A240626_120139_zahranicni_dyn

2.https://www.novinky.cz//clanek/krimi-za-komentar-k-ukrajinci-odsouzenemu-za-pokus-vrazdy-divky-padl-trest-40479956

3.Prameny by zabraly mnoho stran. Za všechny:

Integrace v německých školách selhala, přiznali politici. Realita je horší, všichni se bojí říct pravdu, míní expert - Novinky

Každý den se v Německu stanou dvě hromadná znásilnění - Novinky

https://www.cairn.info/l-antisemitisme-contemporain-en-france--9791037021717-page-223.htm, totéž ANALÝZA: Francouzskou multikulti iluzi bourají útoky muslimů na Židy - iDNES.cz

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/evropa-kostely-ponicene-pokalene-nebo-podpalene.A190416_203753_p_zahranici_wag/diskuse?reakce=95542518

4. Parlamentní volby 2024: co strany navrhují v oblasti přistěhovalectví a sekularismu (france24.com)

www-lefigaro-fr.translate.goog/…=sc

5.Odkaz