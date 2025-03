Plukovník ve sněmovně, lepší lidé a povlečení se lvem

Nemračme se na zrcadlo i když nezobrazuje zrovna to, co chceme vidět. S úsměvem jde všechno líp. Vidím, že v úvodu píšu samé fráze. To mám z toho, že příliš sleduji výroky některých politiků, Je to prý nakažlivé.

Náčelník Generálního štábu dorazil do Poslanecké sněmovny v doprovodu ministryně obrany, jejíž outfit ve stylu Lady in Black by potěšil staré dobré Uriah Heep. Plukovník také zvolil neokázalý maskáčový úbor, zřejmě inspirován jedním zahraničním prezidentem.

Někteří lepší lidé se na sociálních sítích (1) radují ze smrti šesti ruských turistů, z toho dvou dětí, při nehodě výletní ponorky nedaleko egyptského letoviska Hurghady. Inu lepší lidé, náš vzor. Nebo - raději ne. I když chápu že v tomto případě je kolektivní vina povolena.

Dáma z týdeníku je notně rozčílena a chce, aby ji lidé respektovali, protože je přece novinářka a oni si místo toho čtou Vidláka…

Proto…. opusťme dnes tento temný prostor a trochu zvesela, když máme ten víkend.

Tak jsem zase udělal stejnou chybu. Jako když jsem si na internetu objednal povlečení s obrázkem lva. Stále na mě nabídky tohoto konkrétního obalu na peřiny vyskakují kamkoliv kliknu.

Teď mně zase pro změnu zdražili aplikaci Microsoft 365. Píšou, že z 1899 Kč na rok na 2699 Kč. To je slušný skok. Skoro takový, jaký provedl Mike Powell v roce 1991 ve skoku dalekém (895 cm) na Mistrovství světa v Tokiu.

Kde jsou si doby, kdy se člověk koupil program. Hledal jsem tedy jinou možnost, jak za levnější peníz koupit (aplikaci, jak jinak) Microsoft 365.

Mám, co jsem chtěl. Ať vlezu na jakoukoliv stránku, naskakují všude okolo reklamy na Microsoft 365. Jsou nalevo od textu, jsou napravo. Uprostřed ne, tam je reklama na povlečení se lvem.

Jdu pro poštu do schránky. Je to tam! Letáček, reklama na Microsoft 365. Že to není pravda? Tak jo, trochu jsem si zapřeháněl.

Někdo zvoní. Otevírám.

Za dveřmi stojí chlápek, který říká: „Dovolte. abych se představil. Jsem Microsoft 365.“

Jsem zralý, víte kam.

Všichni jsme Microsoft 365.

Večer jdeme s rodinou do divadla a kruhem se vracím k úvodu. Maskáče už mám vyžehlený.

1. https://x.com/CT24zive/status/1905274230863741002