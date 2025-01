Paragraf 318b budiž světlo, jež nás vede

Co je pravda? Nesnadná odpověď. Ale Bohumil Kartous ji zná. A co nám přinese či nepřinese paragraf 318b na to si budeme muset odpovědět sami.

Máme to načrtnuto jasně a srozumitelně: Kdo otrocky nepřijímá všechno, co je chápáno jako jediná nezpochybnitelná pravda, je dezinformátor a dezolát. A to i v případě, že má pravdu. Neboť jak pravil Bohumil Kartous v rozhovoru pro Rádio Universum (28.3.2023) - „nás nezajímá co je pravda, ale co je společenský konsensus.“ Jinými slovy: Pravda je to, na čem se vlivná část společnosti usnesla.

Fascinující.

Nesmějte se.

K tomu nám vláda nadělila novelu trestního zákoníku, která zavádí paragraf 318b neoprávněná činnost pro cizí moc se sazbou až 12 let. Pod naplněním skutkové podstaty tohoto trestného činu si můžeme představit cokoliv.

Na stránkách České justice, která se honosí podtitulem „nejpřehlednější průvodce českou justicí“, najdeme pro tento paragraf nevalné vysvětlení: „Je to sběr veřejných informací a šíření poplašných zpráv pro cizí mocnost. Podmínkou je poškodit stanovený zájem, který chrání ČR.“

Jsme skoro tam kde předtím, ale přece jen o krůček dál.

Například kritika vlády může být (a také bývá) označena za poplašnou zprávu. Může také být poškozením „stanoveného zájmu ČR“. Takzvaný dvojitý zásah.

Dalším problémem je pojem „cizí mocnosti“, když vynecháme mocnosti pekelné. Tady je nejpřehlednější průvodce českou justicí poněkud neurčitý, když vysvětluje, že „cizí moc je podle definice v novele každý cizí stát a nadstátní organizace“. Třeba neziskovky? A kdo ví, o čem informuje cizí mocnost, sice spřátelenou cizí mocnost, ale pořád cizí, jak praví zákon, třeba taková neziskovka s typicky českým názvem Prague Security Stiudies. Půjde do báně? To bychom fakt neradi.

Skoro by se dalo říct, že jak alternativě, tak i mainstreamu, skápne do čela pot obav. Které informace jsou pod trestní sazbou a které volné. Publikovat či nepublikovat. Být či nebýt?

Foltýnův spolek, jehož členové jsou přísně tajeni, i když neutajeni, protože tady se všechno vykecá, nám hlásí, že cenzura tady není, a kdokoliv to naznačuje, je nepřítel státu. To by hodně naplnilo podstatu „stanoveného zájmu“.

Výše uvedená neziskovka půjde sedět za informace pro cizí mocnost a my ostatní za řeči. Jak zaznělo ve filmu Císařův pekař – „dobré víno, pane komoří, ale špatné vyhlídky.“

Nuže ano, občan u nás zatím může uplatňovat svobodu slova. Ovšem jen v kontrolovaných médiích hlavního proudu. Pokud publikuje jinde, je dezinformátor. Tak je to správné, tak to má být. Ale až bič liberální 318b vstoupí v platnost, nebude to už taková selanka jako dřív. Každý může narazit. Dokonce i mainstream. Když se blbě zamyslí. Některý.

Bude záležet na kontextu. Ale na tom záleží vždycky, není liž pravda? Od toho tady máme ty správné Kontexty.

Kruh se uzavře.

Anebo možná také ne.