Navzdory dobro zpívá
Republikou se jako lavina šíří manifestace (manifestačně a jednotně) na podporu prezidenta Pavla. Údajně se tam schází ta lepší, vzdělanější část společnosti s životními perspektivami, na rozdíl od zlých dezolátů.
Malou vadou na kráse jsou nápisy na papundeklových cedulích, které účastníci manifestací třímají v rukou. Podle nich to spíše vypadá, že vzdělání některých účastníků bylo ukončeno někde mezi třetí a čtvrtou třídou základní školy.
Těžko říct v čem je panu prezidentovi tolik ubližováno. Tedy kromě Petra Macinky a jeho dvou či tří esemesek. Možná je to ten zlý humor na sociálních sítích. Je opravdu ošklivý. Vždyť bylo odpracováno.
Na Facebooku si Štěpán Kozub odvážně zařečnil na adresu aktivistických herců (1). Odpůrci těchto pokrokových herců se zaradovali. Ovšem předčasně. Pan Kozub promluvil a po chvíli svým vlastním komentářem vše uvedl na pravou míru. Jeho příznivci si oddechli. Není to dezolát! Je pořád náš!
Připojil se Hynek Čermák, který dal svému kolegovi jakoby ostrou odpověď (2): „Jako herec jsi dobrej, vole! Ale jako člověk jsi u mě skončil… škoda! Měl sem tě rád.“
Že by Hynek Čermák nepochopil, kdo stojí na jeho straně? Ale kdepak! Herecké duo si vystřelilo z těch, kteří nechodí na demonstrace Milionu chvilek, a proto nemají patřičné vzdělání, aby vše správně vnímali.
Ona ta demokracie má svoje úskalí. Lidé si volí, koho chtějí. Nad tímto nedostatkem se v článku „Skromnost a obětavost se nenosí…“zamyslel Jiří Suchý (3):
„Ideální by bylo, což ale není technicky možný, kdyby před volbama musel každej člověk projít prověrkou politického IQ. Dostal by body: Když by byl totálně blbej, tak by dostal jeden bod, a kdyby byl naprosto v obraze a uměl se orientovat, dostal by pět bodů. A podle toho by jejich hlasy měly váhu, aby nemohli nerozumní lidé přehlasovat lidi, kteří mají jasnou hlavu,“ dodal.
Možná bychom mohli tuto revoluční myšlenku posunout ještě dál. Ustanovit Radu pravdy, složenou z lidí hodnotově ukotvených v liberální demokracii, a ti by jmenovali senátory, poslance a možná i prezidenta.
Jen tak mimochodem pietně vzpomeňme spisovatele Aldouse Huxleyho, George Orwella a Jevgenija Zamjatina, kteří nám tuto úžasnou budoucnost předpověděli.
Před pár dny se objevil článek, který byl takovým pohlazením na duši. Nesl název „Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského…“ (4)
Napsán velmi pěkně. Jako by tam čtenář sám byl. S panem prezidentem a jeho flanelovou košilí (v článku je zmíněna).
Reportérka z doprovodu musela být nadšena což, se přeneslo i na autorku článku. Asi to přímo vybízelo k radostnému klepání do klávesnice, když je svět s panem prezidentem tak krásný. Ví to všichni, i koně Převalského. O tento zážitek je třeba se podělit:
„Na vycházku s prezidentem šla také reportérka iDNES. Když se skupina v čele s Petrem Pavlem objevila před výběhem koní, zvířata ho přišla přivítat. Jako by tušila, o jak vzácnou návštěvu jde, popsala reportérka z místa.“
Ale to není všechno. Pan prezident je také lidový člověk, co má rád jiné lidi. Tedy ne úplně všechny, pravda. Je to jak zmínka z evangelií, když autorka uvádí:
„Cestou Pavel promluvil s kolemjdoucími, jednoho dokonce pozval na pivo.“
Božínku! Ale proč jen jednoho? Proč ne všechny?
A nechybí ani mystický zážitek:
„Na začátku procházky mírně sněžilo. V průběhu se ale obloha vyjasnila a skupině na cestu svítilo slunce.“
Mraky se rozestoupily. Slunce svítilo. Svítilo na naše slunce, pana prezidenta.
A skupina poutníků šlapala ke světlým zítřkům navzdory, že jim Macinka zrušil globální oteplování.
Aleluja!
1.https://www.facebook.com/reel/755675970633777
2.https://crzpravy.cz/celebrity/kozub-kritizoval-herce-proc-se-pletou-do-politiky-reagoval-cermak/
3.https://medium.seznam.cz/clanek/veronika-zoubkova-skromnost-a-obetavost-se-nenosi-jiri-suchy-by-upravil-vseobecne-volebni-pravo-229303?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1
4.https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prezident-petr-pavel-hlava-statu-praha-prochazka-prokopske-udoli.A260218_165028_praha-zpravy_li
František Kašpárek
Kdo je proti systému?
Dobrá otázka: Kdo je proti systému. To je to, oč tu běží, řečeno slovy klasika. Otázek není nikdy dost. Tak ještě jedna: Proti jakému systému? A na závěr - tajný agent v ODS?
František Kašpárek
Cestou necestou s Filipem Turkem a Liškou v zádech
Deník N provedl odhalení rasistických a jiných zlých příspěvků z minulosti Filipa Turka na Facebooku. Taková nepěkná věc u člověka, který by se měl stát ministrem. Rázem zmizely všechny dozimetry i bitcoiny, a bylo tu Téma.
František Kašpárek
Británie povstává a naše sdílená zkušenost
Britští policisté začali navštěvovat občany kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Vznikl tak v demokratickém světě podivný element. Myšlenková policie*. Pak ale přišel zlom...a jaká bude naše sdílená zkušenost?
František Kašpárek
I kdyby nebesa padala...
Kdo parlamentní volby vyhraje a co se skrývá za kulisami? Možná se stane zázrak a září nebude špinavé, ale proběhne v duchu férového argumentačního boje. Klid, to byl jen takový nápad z oblasti politické fikce.
František Kašpárek
Nikdo nic neví a tramvaj jede dál
Od agentů, co nevědí, že jsou agenti, přes bitcoinovou aféru, která vlastně žádnou aférou není až k tramvaji, ve které cestuje paní poslankyně s obyčejnými lidmi.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky...
Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, na Orlickoústecku ledovka
Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji...
Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky
Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk...
Pokles porodnosti se na zájmu o místo ve školkách ve Znojmě dosud neprojevil
Citelný pokles porodnosti, který se v Česku začal projevovat v roce 2022, se zatím nijak nedotkl...
Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky
Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru...
Pronájem kanceláře č. 306 - 72 m2, Kobylisy
Horňátecká, Praha 8 - Kobylisy
14 380 Kč/měsíc
- Počet článků 113
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 764x