Moji drazí administrátoři z blogu iDNES
Ale i když tento text okamžitě smažete, nevadí. Abyste ho smazali, musíte si ho nejprve přečíst a to je to, oč tu běží.
Řečeno slovy klasika.
A nyní již k věci.
Nejprve jste můj článek „Británie povstává a naše sdílená zkušenost“ stáhli, protože jsem podle vašeho emailu neuvedl aktivní linky k citovaným článkům. Napsali jste, že pokud je uvedu, článek vrátíte. Napadlo mě, že to pravda nebude, ale zní to dobře. Nicméně aktivní linky jsem doplnil.
Víte, věděl jsem, že článek stejně ani po uspokojení vašich podmínek neprojde. Ale hra se má hrát až do konce, není liž pravda?
V této fázi, když jsem doplnil linky, jsem čekal alespoň nějakou odpověď. Tedy přesněji řečeno, čekal jsem odpověď, proč článek nelze vrátit. Vrstvení problémů.
Nic. Vytrvalé mlčení, jak od bubáků v poli. Doufejme, že od liberálních bubáků.
Než jste článek odstranili, tak měl v první půlhodině slušnou sledovanost. To sice autora těší, ale pro mě to byl signál (jak pěkné slovo), že mu zbývají už jen minuty, než zmizí. Protože byl zaměřen proti mainstreamovým pravdám.
Ale říkal jsem si, třeba se pletu a pořád jsou v iDnes žurnalisti ostří jako…no jako břitva je už klišé, tak řekněme jako feferonka. Klídek, jen žertuji. Předpokládám, že zažertujete také a všechny mé předchozí články smažete. Ita est vita.
Takže si to můžeme říct otevřeně: Ten váš takzvaný Kodex blogera je jenom prostředek, jak umlčovat názory, které se vám nelíbí. Takový roztomilý eufemismus pro starou nedobrou cenzuru.
Skutečně jsem si myslel, že hrajete vyšší ligu. Chvíli to dokonce vypadalo, že byste se mohli stát novináři. A věřte, že po čtyřiceti letech publikační praxe vím, o čem mluvím.
S přáním krásných nadcházejících dní, zejména těch 3. a 4. října
František Kašpárek
František Kašpárek
Británie povstává a naše sdílená zkušenost
Britští policisté začali navštěvovat občany kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Vznikl tak v demokratickém světě podivný element. Myšlenková policie*. Pak ale přišel zlom...a jaká bude naše sdílená zkušenost?
František Kašpárek
I kdyby nebesa padala...
Kdo parlamentní volby vyhraje a co se skrývá za kulisami? Možná se stane zázrak a září nebude špinavé, ale proběhne v duchu férového argumentačního boje. Klid, to byl jen takový nápad z oblasti politické fikce.
František Kašpárek
Nikdo nic neví a tramvaj jede dál
Od agentů, co nevědí, že jsou agenti, přes bitcoinovou aféru, která vlastně žádnou aférou není až k tramvaji, ve které cestuje paní poslankyně s obyčejnými lidmi.
František Kašpárek
Soumrak soudců
Nález ústavního soudu versus rychlá spravedlnost pro jednu učitelku s vlastním názorem. Když dozimetr není zařízení k měření dávek ionizujícího záření, ale pořádný bubák. A jaká jednou bude v historii poznámka pod čarou?
František Kašpárek
„Spiklenci“ a iránské velvyslanectví
Tři spiklenci měli schůzku s iránským velvyslancem. Zpočátku causa vypadala jako špionážní drama z pera Johna le Carré. Bylo tam všechno: Spiklenci, zrada, strach, havárie v autě a nakonec...poměrně šokující rozuzlení.
