Kanárek v kleci

„A jejda, právě jsem asi viděl kočku“, pomyslí si kanárek. A někdy se v kleci nacházíme i my, zpravidla ve chvíli, kdy se hovoří o svobodě slova.

V článku Slovo o svobodě slova píše Tomáš Musílek, mimo jiné, že „ani komunisté se neodvážili tzv. cenzuru tisku, zrušenou v roce 1968, obnovit v plném rozsahu, Spíše se jednalo o sofistikovanější systém skryté kontroly, dosazených hlídačů přímo v médiích či o ´nezávazné´ pokyny píšícím či vysílajícím žurnalistům“ (Časopis TO, číslo 11, str.23, snad se smí z tohoto média citovat).

Můžeme směle doplnit dnešní stav. Zmíněný sofistikovaný systém je v současnosti ještě sofistikovanější. Hlídačů v redakcích netřeba, nikdo jim žádné pokyny dávat nemusí. Žurnalisté sami dobře vědí, který jediný názor je správný, kariéru neohrožující a naopak.

Tuto zkušenost nyní získal režisér a scenárista Martin Marek, se kterým Česká televize „ukončila spolupráci“ (hezký eufemismus). Mluvčí ČT nám to vysvětlila tím, že režisér se na síti X dopustil, cituji – „zjevné předpojatosti, ohrozil důvěryhodnost ČT a nebyl objektivní.“ (1)

Ale náprava je na cestě. Ředitel Souček připravuje pro zaměstnance Kavčích hor nová pravidla. Mají už název: Charta pracovníka ČT. K čemu nějací dohližitelé

S důvěryhodností to má ČT již nahnuté delší dobu, samozřejmě u té skupiny občanů, které jejich hodnotoví protivníci nazývají s laskavostí sobě vlastní dezoláty. O objektivitě se dá debatovat, ovšem jen do chvíle, než člověk shlédne pořad Ficův hněv z dílny objektivní České televize.

A co vlastně nešťastný režisér spáchal?

Představte si tu strašnou věc: On kritizoval vládu! (2)

…a kanárek zjistil, že dvířka jeho klece jsou otevřená.

1. https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ceska-televize-se-rozloucila-s-reziserem-kvuli-jeho-vystupovani-na-socialnich-sitich-40499396

2. Pročetl jsem příspěvky Martina Marka na síti X