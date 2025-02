„U jakékoliv důležité otázky vždy existují aspekty, o nichž nikdo nechce diskutovat.“ George Orwell

Evropská unie se rozhodla, že předělá svět. K lepšímu. Jak jinak. A tak komisaři vyhlásili zelený úděl. Přináší mnohá omezení. Pro nás. Pro ně ani moc ne. Jeden činovník, jeden tryskáč a tak podobně.

Domnívat se, že když teď Trump odstoupil od Pařížské dohody o klimatu, bude to mít vliv na Geen Deal, je poněkud bláhové. Bylo do toho vloženo tolik peněz, ideologie a propagandy, že její tvůrci už ani nemohou provést nějakou revizi. Přitom na Green Dealu není všechno úplně špatně. Možná, kdyby Evropská unie ustoupila od vyložených extrémů, našla by větší podporu celým politickým spektrem. Je však velmi nepravděpodobné, že to udělá. Jako by po papeži někdo chtěl, aby zrevidoval svůj názor na existenci Boha.

Například v energetické koncepci EU se objevil pozoruhodný fenomén zvaný mařič energie. Je to zařízení, které likviduje přebytečný výkon v dobách vysoké produkce větrné a solární energie. Dalo by se říct, že tady (a bohužel i v mnohých jiných projektech) byl uplatněn zákon, který praví, že pokud existuje nějaký způsob, jak něco udělat špatně, EU ho rozhodně najde. Jen těžko hledat, které rozhodnutí bylo pro obyvatele skutečným přínosem.

Kšeft s povolenkami, ukončení těžby uhlí, elektroauta, jejíchž výroba je pro životní prostředí ničivější než všechny uhlíkové stopy, co jich paní Leyenová a spol. spočítají, vyvolávají spíše obavy než naději.

Jistě, jednou nastane doba, kdy spalovací motory nahradí jiný zdroj, kdy uhlí v elektrárnách nebude potřeba a kdy nás naši vládci přivedou do krásného nového světa.

Ale ta doba ještě nenastala.

Možná přijde ve chvíli, kdy nenažrané korporace budou přinuceny otevřít své sejfy a vydat všechny vynálezy a objevy, které v průběhu mnoha let ukradly, aby v zájmu zisků, zisků a zisků potlačily skutečný pokrok řešící cestu z energetických potíží. Stane se tak ve chvíli, kdy fanatické propagátory jediné povolené pravdy nahradí racionálně uvažující lidé.

Bude to jiný úděl, úděl zdravého rozumu.

Snad.