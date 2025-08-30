I kdyby nebesa padala...
Společnost je rozdělena. Nic nového. Liberálové, kteří jinak milují kde koho, své názorové oponenty nazývají dezoláty, a ti jim nic nezůstávají dlužni. Označují je za libtardy. Jedna strana mince optimisticky doufá, že vláda premiéra Fialy po volbách skončí, druhá věří, že se tak nestane. Pro obě pak platí – doufej v nejlepší, počítej s nejhorším.
Koaliční politici vystupují jako by si byli naprosto jistí, že vítězství mají v kapse. Možná jen hra na jejich voliče, možná vědí něco, co jiní ne, abych do toho vložil trochu té konspirace.
Takže opozice. Zlá, zlá, zlá. Koalice a jejich stoupenci někdy používají metodu, že to, co je vnímáno jako ušlechtilý cíl, ospravedlňuje prostředky, ať jsou jakkoli zlé či škodlivé. Zapomínají, že prostřednictvím zla nikdy nevznikne dobro. Ani omylem. Hnutí Ano zřejmě ohroženo nebude. Tam už koalice vystřílela všechny náboje.
Na Tomio Okamuru byla podána nejprve žaloba kvůli bilboardu, a poté seskupení Volt podalo k soudu návrh proti registraci kandidátní listiny SPD a (také Stačilo).
Volt. Co to je? Jejich webové stránky hovoří celkem jasně: Jedná se o „progresivní, sociálně liberální strany působící napříč Evropou“. Více vědět netřeba.
Již tři soudy zamítly návrh proti registraci kandidátní listiny SPD (*). Je to pro opozici příjemné vítězství, ale není všem dnům konec. Ústavní soud může leccos změnit i po volbách. U nás se na precedensy nehraje, takže žalující by ještě mohli uspět. Dokonce až po boji o hlasy. Spolu s římským právem by se sice chtělo řvát „Ať spravedlnost zvítězí, i kdyby nebesa padala!“, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.
Argument, že v minulosti tzv. volební aliance (nyní nazývané jako nepřiznané koalice) proběhly při volbách několikrát, je žalujícími úspěšně ignorován (**). Bizarní je, že k těmto žalobám se přidal i Vrábel.
U hnutí Stačilo se navíc objevuje ještě jeden argument pro jejich vyřazení z voleb. Chtějí prý návrat před rok 1989. Jak by to strana, která má kolem osmi až deseti procent, mohla provést, už političtí experti neuvádí. Není ani třeba, strašení stačí.
Na druhou stranu je smutným faktem, že někteří kandidáti Stačilo si nevidí do úst a prohlašují teze, které jsou nepřijatelné i pro jejich příznivce.
Motoristé sobě měli dobře nakročeno. Ovšem některé kroky Filipa Turka se vymykají chápání. Vypadá to, že chce sedět na dvou židlích. Být přijat mezi tzv. hodnotové politiky, ale současně zůstat v radikální opozici. Neuvědomuje si, že ti první ho nikdy mezi sebe nepřijmou a ti druzí ho naopak opustí.
Celá opozice je ze strany vládních politiků a jejich příznivců líčena jako seskupení ďáblů, kde se nenajde ani jedna pozitivní postava.
Kdyby tak u nás vznikla beználepková zóna. Povzdech. Aby jiný názor nemusel být hned dezinformací, oponent dezolátem a tak podobně. Hloupost. Vím. Moc idealistické, Takhle by to nikoho nebavilo. Bojovat silou argumentů.
Ještě se vrátím kousek zpět. Dezinformace samozřejmě existují, ale tím, jak je toto slovo nadužíváno, ztratilo svůj skutečný význam.
Ve vládní koalici jsou naopak andělé, kteří mají jen občas drobnou vadu na kráse. Opelichané křídlo, svatozář nakřivo, nebo kampeličku, dozimetr a bitcoiny.
Za pár dní tu máme září, a to se teprve budou dít předvolební věci. Kolik špíny se kde najde a vymete a světlo denní.
To bude Fičák, ten se nezakecá.
*https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-pardubicky-soud-zamitl-navrh-na-zruseni-kandidatky-spd-28477
**https://www.ods.cz/clanek/13205-ods-a-soukromnici-jdou-do-voleb-spolecne-chteji-zastavit-sikanu-zivnostniku-jejich-rodin-a-zamestnancu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%BD_klub_TOP_09_a_Starostov%C3%A9
František Kašpárek
Nikdo nic neví a tramvaj jede dál
Od agentů, co nevědí, že jsou agenti, přes bitcoinovou aféru, která vlastně žádnou aférou není až k tramvaji, ve které cestuje paní poslankyně s obyčejnými lidmi.
František Kašpárek
Soumrak soudců
Nález ústavního soudu versus rychlá spravedlnost pro jednu učitelku s vlastním názorem. Když dozimetr není zařízení k měření dávek ionizujícího záření, ale pořádný bubák. A jaká jednou bude v historii poznámka pod čarou?
František Kašpárek
„Spiklenci“ a iránské velvyslanectví
Tři spiklenci měli schůzku s iránským velvyslancem. Zpočátku causa vypadala jako špionážní drama z pera Johna le Carré. Bylo tam všechno: Spiklenci, zrada, strach, havárie v autě a nakonec...poměrně šokující rozuzlení.
František Kašpárek
Řekni, koho budeš volit?
Pokud se vás takto někdo zeptá, nastává těžká chvíle. Jak odpovědět? V médiích hlavního proudu se diskutuje o detailech, zatímco ve velkých tématech panuje vzácná shoda. Není to konec tradiční žurnalistiky?
František Kašpárek
Plukovník ve sněmovně, lepší lidé a povlečení se lvem
Nemračme se na zrcadlo i když nezobrazuje zrovna to, co chceme vidět. S úsměvem jde všechno líp. Vidím, že v úvodu píšu samé fráze. To mám z toho, že příliš sleduji výroky některých politiků, Je to prý nakažlivé.
