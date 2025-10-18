Cestou necestou s Filipem Turkem a Liškou v zádech
Autorka článku Zdislava Pokorná nejprve své tvrzení založila na tom, že smazané příspěvky viděli lidi, kterým důvěřuje (1). Později také došlo ke zveřejněné screenshotů kontroverzních příspěvků.
Škoda, že „tito lidi“ už dříve neupozornili na příspěvek ministra Lipavského, který citoval Lenina ohledně provazu, na kterém budou věšet kapitalisty. Miloš Zeman by si tehdy mohl ulehčit lapálie s jeho jmenováním.
Předpokládám, že „nějaké lidi“ nám paní Pokorná prozradit nemůže, protože…zdroje! Pak jsou tu screenshoty. Jenomže ty se zrovna moc nepočítají. Případné manipulace není totiž možné běžnými metodami rozeznat. Stačí si ve svém prohlížeči upravit obsah nějaké internetové stránky a potom udělat screenshot. Řečeno zjednodušeně, návod si každý najde na internetu.
Co dál, neboli řekněme si společně s Janem Nerudou „kam s ním“?
Dostaneme se k tomu v závěru.
Vtipně šel na věc morálního postoje herec Pavel Liška. Na videu se Filipa Turka nejprve dojemně zastává, aby se nakonec ukázalo, že se jedná o hercovu sarkastickou etudu. V novinách psali (2), a když to psali v novinách musí to být pravda, že příznivci Motoristů to snědli i s navijákem, a posílali Liškovi děkovné pozdravy. No, nevím, jestli všichni příznivci Motoristů Liškovi skutečně uvěřili, i když nechci zpochybňovat, co psali v novinách. Voliči (zatím) opozice, na základě zkušeností z uplynulých let, ani neočekávají, že by se umělci postavili na jejich stranu a riskovali tak vyloučení z kolektivu. Čest výjimkám, nebudu je jmenovat, znáte to, polibek smrti a tak podobně. Ale jinak je Pavel Liška fajn herec. Opravdu. Myslím to upřímně.
Takže přejděme od kultury zpět k tématu.
Ohledně dohledání patnáct let starých příspěvků a poté smazaných se názory odborníků liší. Někteří jsou toho názoru, že je to velmi komplikované i ve spolupráci s Metou, jiní říkají, že to prostě nejde. Jediná možnost, jak mohly být Turkovy kontroverzní příspěvky uchovány, spočívá v tom, že by je někdo musel cíleně shromažďovat ještě předtím, než je politik odstranil. To je názor odborníka na sociální média a internet Daniela Dočekala (3).
Dokáže si někdo představit, že se našel „investigativec“, který shromažďoval (případně si na to najal službu) Turkovy řeči na sociálkách od roku 2010? „Investigativec“ sbíral slova čtyřiadvacetiletého mladíka, neboť v křišťálové kouli viděl, že objekt jeho zájmu se jednou stane politikem za stranu, která nepřijímá všechny mainstreamové pravdy jako slovo boží a bude třeba s ním zatočit.
Filip Turek někdy skutečně provádí věci nepochopitelné (snímek v rychle jedoucím autě) a v některých příspěvcích si asi neviděl do úst. Na druhé straně tu máme desítky jeho vystoupení v různých pořadech (zadaním jeho jména ve vyhledávači jich najdeme mraky), kde Turek vystupuje s rozvahou a argumenty, které se sice nemusí zrovna všem líbit, ale rozhodně se, podle mého názoru, nedají negativně onálepkovat.
Tady si dovolím jednu ničím nepodloženou konspiraci: Účinná dezinformace spočívá v tom, že se namixuje 70% pravdy a zbytek jsou účelové lži. V případě Turka by se vzaly příspěvky sice kontroverzní, ale nijak zvlášť kompromitující (70% pravdy) a doplnily by se pořádným nářezem, který by politika vyřadil z lidského rodu. Jak říkám, jen moje konspirační teorie. Ale na stejné úrovni, jako tvrzení paní Pokorné, že to „viděli nějací lidi“.
Pak je tu ještě jedna možnost. Na všechny screenshoty a údajné Turkovy výroky nebrat zřetel a nechat ho, aby si to na postu ministra odpracoval. Víme, že to jde. A kde bylo místo pro jednoho, je místo i pro dva.
A že by mu někdo ve světě nepodal ruku? Ale jděte. Když světoví lídři zvládli podávat ruku syrskému vůdci Ahmadu Šarovi, který je také znám pod krycím jménem Abú Muhammad al-Džauláni, zvládnou to i u Filipa Turka, bez krycího jména.
Kdo bude z rodící se vlády další na řadě?
Všichni hrajeme s kartami, které máme k dispozici.
1.https://www.ceska-justice.cz/2025/10/dukazy-o-rasismu-musi-predlozit-novinari/
2.https://www.super.cz/clanek/celebrity-pavel-liska-se-dojemne-zastal-filipa-turka-ma-to-vsak-hacek-motorista-i-jeho-fanousci-se-radovali-predcasne-1518889
3.https://zpravy.aktualne.cz/domaci/expert-udajne-turkovy-prispevky-nekdo-pred-smazanim-asi-cile/r~9bb47ed6a82e11f095ee0cc47ab5f122/
František Kašpárek
