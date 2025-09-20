Británie povstává a naše sdílená zkušenost
Často se uvádí, že někde se bojuje za nás, za Evropu a podobně. Zdá se, že nyní se skutečně někde bojuje za určité hodnoty, které pomalu opouštíme v zájmu jakéhosi vyššího dobra.
V Británii se vzedmula vlna protestu proti migrační politice, za pokračování národních hodnot a proti omezování osobních svobod. To je proklamace účastníků demonstrací. Na kolik je oprávněná záleží na úhlu pohledu i na preferencích k jedné či druhé ideologii, které jsou ve střetu, ne-li přímo ve studené občanské válce.
Konzervatismus versus tzv. liberalismus. Nebojím se k liberalismu přidat označení „takzvaný“, protože s původním pojetím liberalismu ten dnešní nemá příliš společného. Ale to je můj osobní názor, nikoliv universální tvrzení. To ponechávám majitelům pravd.
Naše i zahraniční média uváděly, že protestů se zúčastnilo 110 až 150 tisíc lidí. Některá média a bezpečnostní složky nebývají v počtech „těch nesprávných“ demonstrací příliš zdatná. Výsledky někdy připomínají faktor věrohodného křížového rozboru. Kdybych chtěl namalovat příslovečného čerta na zeď, podle fotografií a obrazových záznamů by hodnotově neukotvený jedinec mohl soudit, že se jednalo o miliónový dav protestujících. Ale to jistě patří do říše konspiračních teorií.
Avšak vzhledem k represím, které v Británii proti odpůrcům migrace a progresivismu probíhají, by se tato demonstrace dala nazvat téměř revolučním činem.
Přesuneme se z Británie k nám. Okamura a bilboard, za který je trestně stíhán. (Jestliže je některým lidem umožněno beztrestně se radovat ze smrti Charlese Kirka, tak snad trochu té beztrestnost zbude i pro následující řádky. Zdroje o radosti nad smrtí Kirka snad uvádět netřeba, stačí se podívat na sociální sítě.)
Nemusí se nám na bilboardu líbit forma sdělení. Je drsná, ale bohužel je i současně metaforickým vyjádřením, (metaforické vyjádření, jak říká náš oblíbený pan premiér), toho, co se děje na Západě.
Protože zdroje pro toto tvrzení jsou vždy důležité, tentokrát jich máme k dispozici celkem slušné množství. Možná by stačilo na bilboard umístit titulky z tisku, které čtenář najde v odkazu.**
Vždy se pro jistotu mluví o zastavení NELEGÁLNÍ migrace. Řekněme si to však otevřeně, bez opatrných tanečků, jinotajů a lhaní si do vlastní kapsy. I ta legální se stává bezpečnostním rizikem, s výjimkou skutečně pronásledovaných lidí.
Nás tato situace zatím nepostihla, ovšem migrační pakt může vše zvrátit. Není to rasismus ani jiný „ismus“, pro nás by to měla být SDÍLENÁ ZKUŠENOST ze Západu, který tyto migranty přijal.
Sklízí vděk?
Co sklízí jsou každodenní útoky na zdraví, životy i majetek občanů, kteří před deseti lety příchozím podali pomocnou ruku. Už slyším tradiční námitku: „Všichni migranti?“ Všichni jistě ne, ale jejich dost značná část pojala vstřícnost jako výzvu k předělání hostitelských zemí k obrazu, ze kterého utekli.
Británií jsme začali, Británií glosu ukončíme. Londýnský pochod byl organizován krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem***. Ještě nedávno nebylo příliš moudré jeho jméno jakkoliv zmiňovat, takže můžeme mluvit o mírném pokroku v mezích zákona. Ale bez označení „krajně pravicový“, by to přece jen ještě nešlo.
Doufejme, že krajně pravicoví nebyli i ostatní účastnící pochodu. To by bylo hodně krajně pravicového lidu.
Nebo je to jen dehonestující nálepka?
A není už samotná tato otázka popřením liberálně demokratických hodnot, nebo nedej bože proruským narativem, ať už toto krásné slovo v současném podání znamená cokoliv?
Žijeme ve světě, který ztratil víru v sebe sama, schoval se za frázemi a dialogem mezi hluchými.
Odkazy:
* https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/myslenkova-policie-v-britanii-se-kritizuji-nezlocinne-nenavi/r~62fe8c20f2ae11ef95ee0cc47ab5f122/
***https://www.pbs.org/newshour/world/london-protest-organized-by-far-right-activist-exceeds-100000-as-clashes-break-out
https://www.bbc.com/news/articles/cwydezxl0xlo
** Absolutní peklo. Učitelka popsala běžný den v německé škole. Novinky.cz, 6.10.2024
Afgánec ubodal dítě u školky, usmrtil i muže, jenž je chránil, iDnes, 22.1.20253
Francouzská města drtí organizované násilí. Gangy migrantů se policie nebojí, iDnes, 1.8.2025
Migranti z Blízkého východu páchají v Německu desetkrát víc násilných činů než Němci, Novinky.cz, 10.6.2025
Strach and městem. Tuniští migranti terorizují Řezno, Novinky.cz, 5.2.2024
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/myslenkova-policie-v-britanii-se-kritizuji-nezlocinne-nenavi/r~62fe8c20f2ae11ef95ee0cc47ab5f122/
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-utok-aschaffenburgu-afghanistan-park-batole.A250122_152613_zahranicni_jhr
https://www.novinky.cz/clanek/clanek/zahranicni-evropa-absolutni-peklo-ucitelka-popsala-bezny-den-v-nemecke-skole-40491837
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-mesto-gangy-migranti-zakaz-vychazeni-nasili.A250731_173719_zahranicni_vals
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-strach-nad-mestem-tunisti-migranti-terorizuji-rezno-40459632
(Snad těchto několik odkazů pro doložení reality je dostačující. Našli bychom jich však stovky…)
František Kašpárek
František Kašpárek
František Kašpárek
František Kašpárek
František Kašpárek
František Kašpárek
