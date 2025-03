Zrušení hranice 5% pro vstup do parlamentu

Stávajíci průzkumy výsledku voleb do parlamentu na podzim nedávají velkou šanci, aby pětiprocentní hranici překročila ČSSD, KSČM a Přísaha případně jiná neparlamentní strana. Je jedna možnost zrušení této hranice níže popsaná.

Přání, aby byla zrušena hranice 5 % získaných hlasů nemá šanci na úspěch. Jednoduše proto, že zavedené strany si propadlé hlasy rády rozdělí mezi sebe. To si spíš kapři budou vypouštět rybníky. Ve volbách do parlamentu v roce 2021 bylo registrováno 22 subjektů a ve vítězné koalici a parlamentu parlamentu jsou i strany, které by samy neměly šanci být v parlamentu. To nejste schopni se domluvit (čas utíká) a sesmolit kandidátku a velice jednoduchou koaliční smlouvu (Každý subjekt má právo na vlastní názor a nemá žádnou povinnost vůči jinému subjektu na kandidátce, povinnost by byla pouze vůči voličům - hájit jejich zájmy, zejména využíváním referend.) Sepsat pár jmen s adresami, založit jeden účet. V jednom svém blogu jsem kritizoval skutečnost, když problém řeší politici a ne odborníci. Tady je problém dostat se do parlamentu. Názor na možný průběh voleb v roce 2025 jsem napsal viz odkaz „Kam kráčíš politiko?“ - Blog iDNES

Pokud nejste schopni se domluvit s více stranami na formální koalici a tím vlastně zrušit hranici 5 procent pro získání zastoupení v parlamentu, nemáte nárok ovlivňovat vývoj společnosti občanů České republiky. Ti co nechodí k volbám a říkají, že to nemá význam, že na výběr jsou jenom strany kterým se podařilo zadlužit stát tak, že na každého Čecha, včetně nemluvňat a seniorů tak teoreticky připadá dluh 285 870 korun. Jedná se o třetinu občanů a asi by se k nim přidali další.

Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2021 volilo do parlamentu pouze 52 procent občanů, zbytek nepřišel k volbám nebo si jejich hlasy ukradly a rozdělily strany, které se do parlamentu dostaly. Pokud by se podařilo přesvědčit část těch, co nevolili (jejich hlasy propadly), nebo nebyli u voleb (kteří tvrdí, že není z čeho vybírat) potom by v parlamentu rozhodovali o budoucnosti státu občané více než dosud. A pokud by voliči věděli, že jejich hlas nepropadne ve prospěch stran, které tuto republiku zadlužili a nás dovedly tam kde jsme, možná by to mělo i vliv na účast ve volbách.

Stačilo by, aby se subjekty domluvili na kandidátce jako vícečetná koalice s nutnosti získat 11 procent hlasů. Je pravda, že vícečetná koalice by byl slepenec, ale reprezentoval by vlastně celou společnost. Lze namítat, že představa, že by byli na stejné kandidátce koruna česká, socdem, švýcarská demokracie, trikolora, komunisté a další pidistrany z 22 politických subjektů účastnících se posledních parlamentních voleb je dosti divoká. Říká se, že účel světí prostředky. Tento slepenec by nemusel mít stranickou disciplínu a nebyl by v parlamentu jenom jako pimprlata k odsouhlasení dohody předsednictva. Společná kandidátka by umožňovala voličům si skutečně vybrat. Dá se předpokládat větší účast. Větší roli by mělo kroužkování. V takovéto kandidátce by se ukázalo, které osobnosti by měly jakou podporu. S přihlédnutím k výsledku posledních voleb bych moc nevěřil, že strany, které se nedostaly do parlamentu 2021 se tam dostanou v roce 2025. Podle výsledku voleb 2021 by se vytvořila kandidátní listina, kde počet navržených na kandidátů na listině by odpovídal zisku hlasů z voleb 2021. Tím by došlo ke zrušení hranice 5% pro možnost mít zástupce v parlamentu. Tím by byla odstraněna diskriminace asi 20 procent občanů. Pro ilustraci tabulka.

Přísaha ČSSD kscm trikolora volny blok zeleni otevř Švýcar morava aliance

2021 4.68 4.65 3.60 2.76 1.33 0.99 0.40 0.31 0.26 0.21 % voličů

Součet 4,68 9,33 12.93 15,69 17,02 18,01 18,41 18,71 18.32 18.53 v procentech propadlo

4,65 8,25 11,01 12,34 13,33 13,73 14,04 14,30 14,51 bez přísahy s šanci přes 5%

% v 2017 7.27 7.76 x x 1.46 x x x 0,15

Pro rok 2025 32.04 24.81 19.02 9.16 6.82 2.76 2.14 1.79 1.45 Počet kandidátu listiny

Pokud by volby dopadly podle mých představ, potom by strany v parlamentu přišly o asi o třicet dobře placených korýtek. Dovedu si představit ten řev, který by to vyvolalo. Možná by se do parlamentu dostalo i pár odborníků bez politických zkušeností, a museli by se kromě odborných zkušeností naučit dělat naschvály a řečnit.

Kdybych byl mladší tento článek bych nenapsal ale zorganizoval bych to a pohlídal si jedno poslanecké křeslo s pocitem, že si to zasloužím. Volební kampaň by zajistily zúčastněné subjekty přes emaily rozesíláním tohoto textu.