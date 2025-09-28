Za zadlužení státu odpovídají voliči vládních stran
Na základě výsledků voleb jsou v poslanecké sněmovně zástupci voličů - poslanci. Nemají žádnou odpovědnost. Definice odpovědnosti znamená ručení někoho za nějakou věc, něco, či jednání. Zodpovědnost mají jenom zaměstnanci vůči zaměstnavateli. Politická odpovědnost je matoucí pojem k ničemu nezavazující. Teoreticky jsou voliči odpovědni za jimi zvoleného poslance a tím za uvedené zadlužení státu. Voliči vládních stran odpovídají za dluh třiapůl bilionů korun. ( 295 000 Kč na každého Čecha). Bylo by dobre si tuto skutečnost uvědomit u volební urny, pokud se chystáte volit ostřílené a zkušené politiky kvůli kterým jste zodpovědni za státní dluh
K diskusím na téma nepřiznaná koalice bych podotkl, že na základě níže uvedeného jsem nenašel, že občan české republiky bez ohledu na stranickou příslušnost má zakázano být na jakokoliv kandidátní listině
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
čánek 2
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Vavřinec Karst
Sliby se slibují, blázni se radují
Blíží se volby a období před volbami bych nazval “Čas slibů a vábení” . Strana, která nejvíc naslibuje má šanci vyhrát volby. Hodně voličů neuvažuje, zda jde o sliby splnitelné. Nejvíce se slibuje, že bude líp.
Vavřinec Karst
Uvažuje Česko o napadení nějakého státu?
Podle vyzbrojování české armády by si to mohl někdo myslit. Tanky jsou primárně útočný a odstrašující prostředek. Stejně jako letadla F35. Je 80 let po druhé světové válce a válčí se jinak, což na ministerstvu obrany asi nevědí.
Vavřinec Karst
Dvoudenní demokracie
Dva dny demokracie neboli volby do parlamentu budou co nevidět. Svobodně budeme volit zástupce pro zastupitelskou demokracii. Dva dny voliči a potom ulice nebo dav, který nemá nárok vyjádřit se při referendu.
Vavřinec Karst
Abychom v budoucnosti neřešili zda k Rusku nebo Evropskému chalifátu
Drtivá většina migrantů nejde zachraňovat Evropu, jak si myslí politici v Bruselu ale proto, že se chtějí mít lépe. Bruselská elita se nemusí islámu bát. Přisluhovači a kolaboranti se mají dobře v jakémkoliv režimu.
Vavřinec Karst
Přečetl jsem si, že Volt chystá žalobu proti nefér koalicím
Jak považovat volby v naší republice za demokratické, když o výsledku voleb| rozhoduje jenom asi polovina voličů. Je to sice pokrok, zákon si ale vládnoucí strany napsaly tak aby vyhovoval stranám v parlamentu, nikoliv voličům
