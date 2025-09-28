Za zadlužení státu odpovídají voliči vládních stran

Dříve jsem si myslil, že za zadlužení státu odpovídá vláda a tím i vládnoucí strana. Dnes už vím,že za zadlužení odpovídají voliči vládních stran.Vládu totiž sestavuje premiér, zpravidla předseda strany která má nejvíce poslanců.

Na základě výsledků voleb jsou v poslanecké sněmovně zástupci voličů - poslanci. Nemají žádnou odpovědnost. Definice odpovědnosti znamená ručení někoho za nějakou věc, něco, či jednání. Zodpovědnost mají jenom zaměstnanci vůči zaměstnavateli. Politická odpovědnost je matoucí pojem k ničemu nezavazující. Teoreticky jsou voliči odpovědni za jimi zvoleného poslance a tím za uvedené zadlužení státu. Voliči vládních stran odpovídají za dluh třiapůl bilionů korun. ( 295 000 Kč na každého Čecha). Bylo by dobre si tuto skutečnost uvědomit u volební urny, pokud se chystáte volit ostřílené a zkušené politiky kvůli kterým jste zodpovědni za státní dluh

K diskusím na téma nepřiznaná koalice bych podotkl, že na základě níže uvedeného jsem nenašel, že občan české republiky bez ohledu na stranickou příslušnost má zakázano být na jakokoliv kandidátní listině

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

čánek 2

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Autor: Vavřinec Karst | neděle 28.9.2025 22:43 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

