Uvažuje Česko o napadení nějakého státu?
Hodně drahé vyzbrojování k útoku je pro občany nesmyslné. Protitankové řízené střely (PTŘS) už nejsou jenom pancéřové pěsti jak za 2 světové války a jsou velice účinné pro obranu. V tabulce je srovnání cen tanku a PTŘS
|Systém
|Přibližná cena (USD / Kč)
|Moderní tank (např. Leopard 2A7)
|cca 10–15 mil. USD (230–350 mil. Kč)
|Starší tank (např. T-72 modernizovaný)
|cca 1–3 mil. USD (23–70 mil. Kč)
|PTŘS Javelin (USA)
|cca 100–200 tis. USD / kus (2,3–4,6 mil. Kč)
|PTŘS Kornet (Rusko)
|cca 20–40 tis. USD / kus (460 tis. – 1 mil. Kč)
|PTŘS Spike (Izrael, včetně varianty LR)
|cca 90–150 tis. USD / kus (2–3,5 mil. Kč)
|FPV dron s granátem
|300–1 000 USD
Například za cenu jednoho tanku Leopard 2A7 můžeš koupit až 100–150 střel Javelin nebo několik stovek Kornetů. PTŘS jsou mobilní, snadno ukrytelné a extrémně účinné – často dokážou zničit tank za zlomek jeho ceny.Přesně mířená PTŘS (zejména shora – top attack) ho dokáže zničit jednou ranou. Drahé tanky se stávají cílem levných zbraní – z taktického hlediska velké riziko. Tank je drahý na výrobu, údržbu i provoz. PTŘS je levná, efektivní, rychle nasaditeln
Dron dokáže zničit tank za méně než 1 % jeho ceny. Drony jsou hlavní hrozbou pro tanky – dokonce více než klasické PTŘS. K likvidaci tanku stačí při dobrém zásahu 3 drony nebo 1 PTŘS.
Stíhačka F-35 je moderní stroj schopný operovat hluboko na území nepřítele, posílat stíhačku, jejíž letová hodina stojí řádově stovky tisíc korun proti strojům ceně ojetého automobilu (drony, levnější rakety) je absurdní a finančně vyčerpávající. Provozní náklady (palivo, údržba, náhradní díly) jsou odhadované až na 30 000–40 000 USD za letovou hodinu. Výcvik, logistika a podpora navyšují celkové náklady výrazně. Stíhačky se soustředí na vysoce hodnotné cíle nebo vzdušné souboje, kde je nutná jejich schopnost. K obraně je vhodnější využívat rakety země-vzduch. Za cenu jedné F-35 je možno nakoupit stovky až tisíce raket MANPADS nebo desítky raket středního dosahu. Jsou letouny, které jsou levnější, jednodušší na provoz a lépe odpovídají středoevropským potřebám– Gripeny.
F-35 vyžaduje velmi komplexní logistickou podporu a speciální infrastrukturu. Pro malý počet letadel může být logistická náročnost nepoměrně vysoká. Řešení použití F-35 by mělo být společné pro evropské státy. F-35 nabízí špičkové technologie a kompatibilitu s NATO, ale je drahý a provozně náročný. Pro malou armádu jako ČR může být efektivnější investovat do levnějších a méně složitých řešení, které lépe odpovídají reálným hrozbám a rozpočtu Mám dojem, že pokud se Česko nechystá napadnout jiný stát potom trend vyzbrojování podle paní Černochové je vyhazování peněz.
Konvenční válka je minulost. Reálná hrozba je jaderná zbraň. Peníze by měly jít do vědy, výzkumu, inovací.“ Skutečná „válka“ se dnes vede v ekonomice, kyberprostoru, informacích a inovacících. Umělá inteligence, kvantové výpočty, biotechnologie, vesmír, komunikace – to jsou oblasti, které určují budoucnost států. V absolutních číslech je někde kolem 150‑160 miliard korun ročně pro resort obrany. Výdaje na obranný výzkum a vývoj jsou oproti tomu relativně malé – podle dat z roku 2022 byly prostředky na obranný výzkum a vývoj nějakých 426,9 milionu Kč, což tvoří cca 0,48 % z výdajů Ministerstva obrany. Domnívám se, že z hlediska ekonomiky a prosperity jsou primární energetická a potravinová soběstačnost. Pokud věda a výzkum zajistí využití sluneční energie a tím nezávislost na fosilních zdrojích vyřeší se spousta problémů. Pokud stát nemá jídlo a energii, nemůže fungovat ani s nejmodernějšími stíhačkami.
Vládu nezajímají komplexní řešení. V budoucnu bude záležet na strategickém pohledu a prioritách vlády. Potravinová soběstačnost byla lepší i v minulém režimu. S energetickou soběstačností na tom nejsme tak špatně. Velké množství energie slunce je ukládáno do biomasy. Rychlerostoucím dřevinám a bioplynu se nevěnuje dostatečná pozornost. Tento blog jsem napsal po chatu s AI Gpt. Celý chat (velmi zajímavý) mohu poslat zájemcům jako přílohu k emailu. Paní Černochová by mohla uvažovat jako Trump a přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. V podstatě jde jenom o zájem NATO, někdo by si mohl myslet že jde o peníze pro zbrojařské firmy.
Vavřinec Karst
