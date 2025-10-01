Uvažuje armáda České republiky (AČR) o napadení nějakého státu?
Pokud by AČR chtěla někoho napadnout přicházely by v úvahu sousední státy které nejsou v NATO což je jen Rakousko.. Vyloučíme-li sousední státy potom by AČR útočila jen jako součást NATO. Státy Afriky nepřicházejí v úvahu, protože obyvatelé Afriky jsou u nás vítáni. Zbývá Asie a Rusko. Ani to nebudu rozebírat. Tank je primárně ofenzivní (útočný) prostředek, ale jeho role se může lišit v závislosti na taktické situaci. Protitankové řízené střely (PTŘS) už nejsou jenom pancéřové pěsti jak za 2 světové války a jsou velice účinné pro obranu. Za cenu jednoho tanku Leopard 2A7 můžeme koupit až 100–150 střel Javelin nebo několik stovek Kornetů. PTŘS jsou mobilní, snadno ukrytelné a extrémně účinné – často dokážou zničit tank za zlomek jeho ceny. Dron dokáže zničit tank za méně než 1 % jeho ceny. Drony jsou hlavní hrozbou pro tanky – dokonce více než klasické PTŘS. K likvidaci tanku stačí při dobrém zásahu 3 drony nebo 1 PTŘS.
Stíhačka F-35 je moderní drahý stroj schopný operovat hluboko na území nepřítele, posílat stíhačku, jejíž letová hodina stojí řádově stovky tisíc korun proti strojům ceně ojetého automobilu (drony, levnější rakety) je absurdní a finančně vyčerpávající. Provozní náklady (palivo, údržba, náhradní díly) jsou odhadované až na statisíce korun za letovou hodinu. Výcvik, logistika a podpora navyšují celkové náklady výrazně. Stíhačky se soustředí na vysoce hodnotné cíle nebo vzdušné souboje, kde je nutná jejich schopnost. K obraně je vhodnější využívat rakety země-vzduch. Za cenu jedné F-35 je možno nakoupit stovky až tisíce raket MANPADS nebo desítky raket středního dosahu. Jsou letouny, které jsou levnější, jednodušší na provoz a lépe odpovídají středoevropským potřebám– Gripeny.
F-35 vyžaduje velmi komplexní logistickou podporu a speciální infrastrukturu. Pro malý počet letadel může být logistická náročnost nepoměrně vysoká. Řešení použití F-35 by mělo být společné pro evropské státy. F-35 nabízí špičkové technologie a kompatibilitu s NATO, ale je drahý a provozně náročný. Pro malou armádu jako ČR může být efektivnější investovat do levnějších a méně složitých řešení, které lépe odpovídají reálným hrozbám a rozpočtu Mám dojem, že pokud se Česko nechystá napadnout jiný stát potom trend vyzbrojování podle paní Černochové je vyhazování peněz.
Konvenční válka je minulost. Reálná hrozba je jaderná zbraň. Peníze by měly jít do vědy, výzkumu, inovací. „Skutečná válka“ se dnes vede v ekonomice, kyberprostoru, informacích a inovacících. Umělá inteligence, kvantové výpočty, biotechnologie, vesmír, komunikace – to jsou oblasti, které určují budoucnost států.
V absolutních číslech je někde kolem 150 160 miliard korun ročně pro resort obrany. Výdaje na obranný výzkum a vývoj jsou oproti tomu relativně malé – podle dat z roku 2022 byly prostředky na obranný výzkum a vývoj nějakých 426,9 milionu Kč, což tvoří cca 0,48 % z výdajů Ministerstva obrany.
Domnívám se, že z hlediska ekonomiky a prosperity jsou primární energetická a potravinová soběstačnost. Pokud věda a výzkum zajistí využití sluneční energie a tím nezávislost na fosilních zdrojích vyřeší se spousta problémů. Pokud stát nemá jídlo a energii, nemůže fungovat ani s nejmodernějšími stíhačkami.
Vládu nezajímají komplexní řešení. V budoucnu bude záležet na strategickém pohledu a prioritách vlády. Potravinová soběstačnost byla lepší i v minulém režimu. S energetickou soběstačností na tom nejsme tak špatně. Velké množství energie slunce je ukládáno do biomasy. Rychlerostoucím dřevinám a bioplynu se nevěnuje dostatečná pozornost. Tento blog jsem napsal po chatu s AI Gpt. Celý chat (velmi zajímavý) mohu poslat zájemcům jako přílohu k emailu. Paní Černochová by mohla uvažovat jako Trump a přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. V podstatě jde jenom o zájem NATO, někdo by si mohl myslet že jde o peníze pro zbrojařské firmy.
Vavřinec Karst
Za zadlužení státu odpovídají voliči vládních stran
Dříve jsem si myslil, že za zadlužení státu odpovídá vláda a tím i vládnoucí strana. Dnes už vím,že za zadlužení odpovídají voliči vládních stran.Vládu totiž sestavuje premiér, zpravidla předseda strany která má nejvíce poslanců.
Vavřinec Karst
Sliby se slibují, blázni se radují
Blíží se volby a období před volbami bych nazval “Čas slibů a vábení” . Strana, která nejvíc naslibuje má šanci vyhrát volby. Hodně voličů neuvažuje, zda jde o sliby splnitelné. Nejvíce se slibuje, že bude líp.
Vavřinec Karst
Uvažuje Česko o napadení nějakého státu?
Podle vyzbrojování české armády by si to mohl někdo myslit. Tanky jsou primárně útočný a odstrašující prostředek. Stejně jako letadla F35. Je 80 let po druhé světové válce a válčí se jinak, což na ministerstvu obrany asi nevědí.
Vavřinec Karst
Dvoudenní demokracie
Dva dny demokracie neboli volby do parlamentu budou co nevidět. Svobodně budeme volit zástupce pro zastupitelskou demokracii. Dva dny voliči a potom ulice nebo dav, který nemá nárok vyjádřit se při referendu.
Vavřinec Karst
Abychom v budoucnosti neřešili zda k Rusku nebo Evropskému chalifátu
Drtivá většina migrantů nejde zachraňovat Evropu, jak si myslí politici v Bruselu ale proto, že se chtějí mít lépe. Bruselská elita se nemusí islámu bát. Přisluhovači a kolaboranti se mají dobře v jakémkoliv režimu.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Palestinský mučedníček dojal svět. Je to fake, soptil Izrael. Ale už bylo pozdě...
Seriál Byl to jen dvanáct sekund trvající záběr pořízený uprostřed Gazy, přesto otřásl celým světem. Tvář...
Chápu obavy lidí z války, říká Fiala. Varuje před vládou národní zrady
„Bezpečnost je dnes priorita, o kterou se musíme starat, do které musíme investovat,“ říká premiér...
Trump chystá finanční pomoc Argentině. Bouří se tentokrát i jeho příznivci
Americká administrativa se chystá poslat Argentině finanční pomoc ve výši 20 miliard dolarů, tedy v...
Z Gazy už nemá být Riviéra. Trump přišel s průlomovým plánem míru. A vypadá O. K.
Premium Takže žádná Riviéra z Gazy už zase nebude, rušte rezervace, teď je nový plán. Z díry po kráteru má...
- Počet článků 174
- Celková karma 15,49
- Průměrná čtenost 1083x