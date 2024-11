Ukrajina - Rusko

Trumpuv výrok, že po převzetí moci do 24 hodin ukončí válku na Ukrajině je reálný, ale jen jako příměří a jednání Ukrajiny s Ruskem o míru. Stačí obě strany informovat o možné představě Trumpa.

. Stačí pohrozit Ukrajině, že nebudou mít žádnou podporu, pokud odmítnou jednat s Ruskem. Rusku jednoznačně pohrozit, že poskytnou Ukrajině jakékoliv konvenční zbraně, pokud odmítnou jednat o míru

To by znamenalo ohrožení Moskvy a Leningradu, to by se Rusku určitě nelíbilo. O nějakých podmínkách jednání předem je zbytečné jednat. Velký problém vidím v tom, že jsem nenašel postoj OSN. Její role mi připomíná rčení, když se dva perou třetí se směje. Bohužel to i tak vypadá, a ten třetí je OSN. Společnost národů, založena v roce 1920, ve svém základním cíli selhala, když nedokázala zabránit eskalaci konfliktů do nové, ještě ničivější světové války a byla proto nahrazena novou organizací pod názvem Organizace spojených národů, založenou v roce 1945. Z mého hlediska je OSN neschopný spolek nějakých zástupců členských zemí a mám obavu, aby se neopakovala předchozí věta kde místo „Společnost národů“ bude nahrazena „OSN“, a s velkou pravděpodobností se bude jednat válku jadernými zbraněmi. Další válka jak řekl Einstein se povede klacky a kameny. I kroky USA by měly být se souhlasem OSN. Lidi jsou nepoučitelní. Jak to dopadlo při ustupování agresorovi v roce 1938 víme moc dobře.