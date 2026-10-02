Strašák jménem referendum.
Je ale otázka, co je naše demokracie. K referendu jsem se vyjádřil v článku „Proč se vládnoucí strany bojí referenda- 20.3.2010. K demokracii jsem se vyjádřil v článku „Co s demokracii“ ze 7.12.2022. Dovedu si představit, jak by to dopadlo u referenda k otázce odvolání poslanců nebo senátorů. Asi i autor by měl polistovat ve Wikipedii. V článku se autor odvolává na to, že Česko a Švýcarsko nelze k sobě přirovnávat. On asi na první pohled rozezná Švýcara od Čecha. Cituji z článku „Kdo a proč usiluje o prosazení referenda? Ten,komu nezáleží na naši liberální demokracii s občanskými svobodami.“ Mi i spoustě jiných na liberální demokracii nezáleží protože ta vládne na principech zastupitelské demokracie. Naše zastupitelská demokracie znamená, že máme dva dny v průběhu volebního období skutečnou demokratickou demokracii, když si volíme své zástupce z kandidátek, které zpracují politické strany. Možná by bylo vhodnější ji nazývat politickou demokracii. Potom si naši zástupci mohou dělat co chtějí a o koryto nepřijdou. Mohou třeba neskutečně zadlužovat stát a hospodařit jak v domácnostech hospodaří občané slabé mysli v dluhové pasti. Podle těch, co nesouhlasí s nástrojem referenda jsme my, občané čtvrté kategorie nemyslící hovádka, která závidí politikům, kteří dřou jako koně skoro zadarmo ve srovnání s politiky západoevropských zemí. Navíc nikde se neuvažuje, že výsledky referenda jsou pro vládu závazná. A odmítání referend svědčí o pohrdání politiků občany.
Neumím si představit, jak referendum ohrožuje naši svobodu,možná mi to některý čtenář vysvětlí v diskusi.
Jak referendum ohrožuje naši státní svrchovanost si nedovedu představit. Domnívám se, že v rámci EU již ani nejsme suverénní stát, ale něco jako protektorát Bruselu. Václav Klaus už v roce 2015 předpovídal ztrátu suverenity. Když jsem u EU tak bych nadhodil otázku, na co potřebujeme EU. K tomu jsem se vyjádřil v článku „Na co potřebujeme EU 9.6.2015“ kde jsem došel, že na dvě věci nic a na….Spousta občanu se domnívá, že díky EU máme volný pohyb občanů po Evropě což není pravda.. Dokonce nějaký politik prohlásil, že díky EU je od druhé světové války v Evropě mír. Rád bych věděl, co dobré pro občany EO udělala. Představitelka EU pozvala z rozvojových zemí migranty, aby Evropu zachránila před úbytkem populace. V minulém režimu se říkalo, dejte mu razítko, on si už nějakou práci vymyslí.
Vavřinec Karst
Rezervy školství
Ve zprávách objevuje často téma školství. Mám dojem, že se ignoruje technický pokrok a skutečná úloha škol a možnosti finančních rezerv. Vypadá to tak, že i odborníci nemají jasno co je úkol škol.
Vavřinec Karst
Rezervy ve školství
Ve zprávách se dosti často objevuje téma školství. Mám dojem, že se ignoruje technický pokrok a skutečná úloha škol a i možnost finanční rezervy. Vypadá to někdy tak, že i odborníci se neshodnou co je vlastně úkol škol.
Vavřinec Karst
Reflexní koule
Dnes jsem si přečetl článek o vypnutí Starlinku a jaké to Rusku dělá problémy. Ve svým blogu v roce 1994 jsem uvažoval o možnosti rušení signálu pomocí reflexní koule. Chatoval jsem o tom s AI GPT, který tuto možnost nevyloučil.
Vavřinec Karst
Jedna z možnosti jak přispět k dostupnosti bydlení.
Dnes je minimální počet domků stavěných „svépomocí“. Dříve tak bylo až 20 procent zejména řadových domů vystavěno občany. Sami jsme si postavili takovou řadovku. Dostali jsme zdarma zasíťovaný pozemek, projekt a stavební povolení
Vavřinec Karst
Uvažuje armáda České republiky (AČR) o napadení nějakého státu?
Podle nákupů drahých tanků a letadel by někdo mohl o tom uvažovat. Pokud AČR nemá v úmyslu někde útočit potom ministerstvo obrany velkoryse vyhazuje peníze daňových poplatníků
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