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Strašák jménem referendum.

Vavřinec Karst
Přečetl jsem si článek „Volba skrze referendum ohrožuje naši demokracii, svobodu a naši státní svrchovanost“. Naprosto souhlasím s tím, že referendum ohrožuje naši demokracii. Cely je blábol politiků, kteří mají strach o koryta.

Je ale otázka, co je naše demokracie. K referendu jsem se vyjádřil v článku „Proč se vládnoucí strany bojí referenda- 20.3.2010. K demokracii jsem se vyjádřil v článku „Co s demokracii“ ze 7.12.2022. Dovedu si představit, jak by to dopadlo u referenda k otázce odvolání poslanců nebo senátorů. Asi i autor by měl polistovat ve Wikipedii. V článku se autor odvolává na to, že Česko a Švýcarsko nelze k sobě přirovnávat. On asi na první pohled rozezná Švýcara od Čecha. Cituji z článku „Kdo a proč usiluje o prosazení referenda? Ten,komu nezáleží na naši liberální demokracii s občanskými svobodami.“ Mi i spoustě jiných na liberální demokracii nezáleží protože ta vládne na principech zastupitelské demokracie. Naše zastupitelská demokracie znamená, že máme dva dny v průběhu volebního období skutečnou demokratickou demokracii, když si volíme své zástupce z kandidátek, které zpracují politické strany. Možná by bylo vhodnější ji nazývat politickou demokracii. Potom si naši zástupci mohou dělat co chtějí a o koryto nepřijdou. Mohou třeba neskutečně zadlužovat stát a hospodařit jak v domácnostech hospodaří občané slabé mysli v dluhové pasti. Podle těch, co nesouhlasí s nástrojem referenda jsme my, občané čtvrté kategorie nemyslící hovádka, která závidí politikům, kteří dřou jako koně skoro zadarmo ve srovnání s politiky západoevropských zemí. Navíc nikde se neuvažuje, že výsledky referenda jsou pro vládu závazná. A odmítání referend svědčí o pohrdání politiků občany.

Neumím si představit, jak referendum ohrožuje naši svobodu,možná mi to některý čtenář vysvětlí v diskusi.

Jak referendum ohrožuje naši státní svrchovanost si nedovedu představit. Domnívám se, že v rámci EU již ani nejsme suverénní stát, ale něco jako protektorát Bruselu. Václav Klaus už v roce 2015 předpovídal ztrátu suverenity. Když jsem u EU tak bych nadhodil otázku, na co potřebujeme EU. K tomu jsem se vyjádřil v článku „Na co potřebujeme EU 9.6.2015“ kde jsem došel, že na dvě věci nic a na….Spousta občanu se domnívá, že díky EU máme volný pohyb občanů po Evropě což není pravda.. Dokonce nějaký politik prohlásil, že díky EU je od druhé světové války v Evropě mír. Rád bych věděl, co dobré pro občany EO udělala. Představitelka EU pozvala z rozvojových zemí migranty, aby Evropu zachránila před úbytkem populace. V minulém režimu se říkalo, dejte mu razítko, on si už nějakou práci vymyslí.

Autor: Vavřinec Karst | pátek 2.10.2026 23:55 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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