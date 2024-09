Šlo by oblbovat drony?

V současné době hrají v konfliktu velkou roli drony. Přiznávám, že moc toho o nich nevím. Některé jsou naprogramovány a některé ovládá operátor pomocí elektromagnetických vln. Napadlo mne zda by ovládání dronů bylo možné rušit.

Vícecestné šíření elektromagnetických vln ovlivňuje signál a může způsobit rušení, protože signál z vysílače se odráží od různých ploch. Cesty signálů jsou proto různě dlouhé a ovlivňují se. Napadlo mne vypouštět balony s dokonale reflexním povrchem nebo je umísťovat na stojany, a ty by minimálně zeslabovaly signál a odrážely ho do všech stran a tudíž i k přijímači dronu. Tvar koule by zajistil odraz vlnění směrem k přijímači, který by dostával dva signály z jednoho vysílače ale s rozdílem způsobeným různě dlouhými cestami signálů. Může se mi někdo vyjádřit zda takovým vypuštěním více balonu by bylo možné oblbovat drony? Neznám systém ovládání dronů. Nabízí se možnost vyzkoušet to na Ukrajině. Může se někdo znalý vyjádřit?