Sliby se slibují, blázni se radují
Někteří občané říkají, že dobře už bylo, a v lepším případě bude stejněji. Současná vláda uvádí jako velký úspěch desítky kilometrů dálnic, ale už se nezmíní o skutečnosti, že jsou na dluh a ten se bude splácet i s úroky. Další úspěch je zvýšení platů státním zaměstnancům taky na dluh. Všechny úspěchy minulých vlád po převratu v roce 1989 byly na dluh nebo díky rozprodeji státního majetku. Výsledný rozpočet pro rok 2025 počítal s plánovaným deficitem 230 mld. Kč. Pro rok 2026 je plánovaný schodek rozpočtu 286 mld Kč a dá se předpokládat, že pokud bude dál vládnou Spolu tak bude dodržen. Český státní dluh v pololetí 2025 dosáhl rekordních 3,504 bilionu Kč. Vysvětlování, že jiné státy EU jsou na tom hůř je hodný žáka 2 třídy obecné školy. Pro východisko ze zadlužení by mohl být použít model známé měnové reformy v roce 1953. Většina voličů možná bude zase volit strany které už dokázaly jak umí vládnout. Voliči, kteří volili vládnoucí strany jsou spoluodpovědní za neskutečné zadlužení Česka. Nechápu jak je možné tak zadlužit stát stejně jako nechápu občany, kteří si půjčují u lichvářů na dovolenou nebo vánoční dárky a diví se, že musí potom prodat domek nebo několikapokojový byt (někdy dost levně) a jít do malé garsonky.
Vavřinec Karst
Uvažuje Česko o napadení nějakého státu?
Podle vyzbrojování české armády by si to mohl někdo myslit. Tanky jsou primárně útočný a odstrašující prostředek. Stejně jako letadla F35. Je 80 let po druhé světové válce a válčí se jinak, což na ministerstvu obrany asi nevědí.
Vavřinec Karst
Dvoudenní demokracie
Dva dny demokracie neboli volby do parlamentu budou co nevidět. Svobodně budeme volit zástupce pro zastupitelskou demokracii. Dva dny voliči a potom ulice nebo dav, který nemá nárok vyjádřit se při referendu.
Vavřinec Karst
Abychom v budoucnosti neřešili zda k Rusku nebo Evropskému chalifátu
Drtivá většina migrantů nejde zachraňovat Evropu, jak si myslí politici v Bruselu ale proto, že se chtějí mít lépe. Bruselská elita se nemusí islámu bát. Přisluhovači a kolaboranti se mají dobře v jakémkoliv režimu.
Vavřinec Karst
Přečetl jsem si, že Volt chystá žalobu proti nefér koalicím
Jak považovat volby v naší republice za demokratické, když o výsledku voleb| rozhoduje jenom asi polovina voličů. Je to sice pokrok, zákon si ale vládnoucí strany napsaly tak aby vyhovoval stranám v parlamentu, nikoliv voličům
Vavřinec Karst
Zrušení hranice 5% pro vstup do parlamentu
Stávajíci průzkumy výsledku voleb do parlamentu na podzim nedávají velkou šanci, aby pětiprocentní hranici překročila ČSSD, KSČM a Přísaha případně jiná neparlamentní strana. Je jedna možnost zrušení této hranice níže popsaná.
