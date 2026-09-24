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Rezervy ve školství

Vavřinec Karst
Ve zprávách se dosti často objevuje téma školství. Mám dojem, že se ignoruje technický pokrok a skutečná úloha škol a i možnost finanční rezervy. Vypadá to někdy tak, že i odborníci se neshodnou co je vlastně úkol škol.

Autor: Vavřinec Karst | čtvrtek 24.9.2026 23:46 | karma článku: 0 | přečteno: 4x
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Vavřinec Karst

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