Rezervy ve školství

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Vavřinec Karst
Reflexní koule
Dnes jsem si přečetl článek o vypnutí Starlinku a jaké to Rusku dělá problémy. Ve svým blogu v roce 1994 jsem uvažoval o možnosti rušení signálu pomocí reflexní koule. Chatoval jsem o tom s AI GPT, který tuto možnost nevyloučil.
Vavřinec Karst
Jedna z možnosti jak přispět k dostupnosti bydlení.
Dnes je minimální počet domků stavěných „svépomocí“. Dříve tak bylo až 20 procent zejména řadových domů vystavěno občany. Sami jsme si postavili takovou řadovku. Dostali jsme zdarma zasíťovaný pozemek, projekt a stavební povolení
Vavřinec Karst
Uvažuje armáda České republiky (AČR) o napadení nějakého státu?
Podle nákupů drahých tanků a letadel by někdo mohl o tom uvažovat. Pokud AČR nemá v úmyslu někde útočit potom ministerstvo obrany velkoryse vyhazuje peníze daňových poplatníků
Vavřinec Karst
Za zadlužení státu odpovídají voliči vládních stran
Dříve jsem si myslil, že za zadlužení státu odpovídá vláda a tím i vládnoucí strana. Dnes už vím,že za zadlužení odpovídají voliči vládních stran.Vládu totiž sestavuje premiér, zpravidla předseda strany která má nejvíce poslanců.
Vavřinec Karst
Sliby se slibují, blázni se radují
Blíží se volby a období před volbami bych nazval “Čas slibů a vábení” . Strana, která nejvíc naslibuje má šanci vyhrát volby. Hodně voličů neuvažuje, zda jde o sliby splnitelné. Nejvíce se slibuje, že bude líp.
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Polní, Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
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