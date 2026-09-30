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Rezervy školství

Vavřinec Karst
Ve zprávách objevuje často téma školství. Mám dojem, že se ignoruje technický pokrok a skutečná úloha škol a možnosti finančních rezerv. Vypadá to tak, že i odborníci nemají jasno co je úkol škol.

Za dobu mé docházky na základní školu nejvíc hodin výuky byly jazyk český a matematika. Dost hodin patřilo výuce jazyka našich přátel na věčné časy – ruštině. Díval bych se na to Budu se zabývat jedním předmětem z hlediska dalšího využití. Rusofilové ji mohli využít po roce 1968 případně při soudružských aktivitách. Pořadí jazyk český a matematika se v současnosti nezměnilo a ruštinu jak se přátele změnili nahrazuje angličtina. Podstatná změna je v technické úrovni. V současné době elektronické překladače (sám jsem si takový za přijatelnou cenu asi 1400.-Kč pořídil) nabízí překládáni 60ti jazyků. Domnívám se, že výuka angličtiny by měla být nepovinná, stejně jako volitelný jazyk. Opět je vhodné přihlédnout k perspektivní nutnosti zejména angličtiny. Jedna lekce využívání překladače v rámci všeobecné výuky praktických znalostí by ušetřila náklady škol. Několikrát se diskutovalo o tom, které povolání nahradí AI. Úroveň překladačů už ohrožuje povolání překladatelů a tlumočníků a částečně učitelů cizích jazyků. Vzpomněl jsem si jak profesor Hrbolek ve filmu Marečku podejte mi pero nabízel výuku latiny se slovy „proč by si nemohl skladník číst Vergilia v originále“ V minulosti jsou příklady odsuzování výdobytků pokroku a překladač určitě bude taky kritizován. Domnívám se, že nutit děti se školními výsledky na 3 až 4 podle původního hodnocení je týrání a perspektiva využití cizího jazyka mizivá.

Dalo by se diskutovat co je úkolem školy.

Autor: Vavřinec Karst | středa 30.9.2026 15:45 | karma článku: 0 | přečteno: 19x
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