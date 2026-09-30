Rezervy školství
Za dobu mé docházky na základní školu nejvíc hodin výuky byly jazyk český a matematika. Dost hodin patřilo výuce jazyka našich přátel na věčné časy – ruštině. Díval bych se na to Budu se zabývat jedním předmětem z hlediska dalšího využití. Rusofilové ji mohli využít po roce 1968 případně při soudružských aktivitách. Pořadí jazyk český a matematika se v současnosti nezměnilo a ruštinu jak se přátele změnili nahrazuje angličtina. Podstatná změna je v technické úrovni. V současné době elektronické překladače (sám jsem si takový za přijatelnou cenu asi 1400.-Kč pořídil) nabízí překládáni 60ti jazyků. Domnívám se, že výuka angličtiny by měla být nepovinná, stejně jako volitelný jazyk. Opět je vhodné přihlédnout k perspektivní nutnosti zejména angličtiny. Jedna lekce využívání překladače v rámci všeobecné výuky praktických znalostí by ušetřila náklady škol. Několikrát se diskutovalo o tom, které povolání nahradí AI. Úroveň překladačů už ohrožuje povolání překladatelů a tlumočníků a částečně učitelů cizích jazyků. Vzpomněl jsem si jak profesor Hrbolek ve filmu Marečku podejte mi pero nabízel výuku latiny se slovy „proč by si nemohl skladník číst Vergilia v originále“ V minulosti jsou příklady odsuzování výdobytků pokroku a překladač určitě bude taky kritizován. Domnívám se, že nutit děti se školními výsledky na 3 až 4 podle původního hodnocení je týrání a perspektiva využití cizího jazyka mizivá.
Dalo by se diskutovat co je úkolem školy.
Vavřinec Karst
Rezervy ve školství
Ve zprávách se dosti často objevuje téma školství. Mám dojem, že se ignoruje technický pokrok a skutečná úloha škol a i možnost finanční rezervy. Vypadá to někdy tak, že i odborníci se neshodnou co je vlastně úkol škol.
Vavřinec Karst
Reflexní koule
Dnes jsem si přečetl článek o vypnutí Starlinku a jaké to Rusku dělá problémy. Ve svým blogu v roce 1994 jsem uvažoval o možnosti rušení signálu pomocí reflexní koule. Chatoval jsem o tom s AI GPT, který tuto možnost nevyloučil.
Vavřinec Karst
Jedna z možnosti jak přispět k dostupnosti bydlení.
Dnes je minimální počet domků stavěných „svépomocí“. Dříve tak bylo až 20 procent zejména řadových domů vystavěno občany. Sami jsme si postavili takovou řadovku. Dostali jsme zdarma zasíťovaný pozemek, projekt a stavební povolení
Vavřinec Karst
Uvažuje armáda České republiky (AČR) o napadení nějakého státu?
Podle nákupů drahých tanků a letadel by někdo mohl o tom uvažovat. Pokud AČR nemá v úmyslu někde útočit potom ministerstvo obrany velkoryse vyhazuje peníze daňových poplatníků
Vavřinec Karst
Za zadlužení státu odpovídají voliči vládních stran
Dříve jsem si myslil, že za zadlužení státu odpovídá vláda a tím i vládnoucí strana. Dnes už vím,že za zadlužení odpovídají voliči vládních stran.Vládu totiž sestavuje premiér, zpravidla předseda strany která má nejvíce poslanců.
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