Všichni uvědomělí občané, zejména voliči koalice uvítali iniciativu vlády řešit situaci domácnosti prezidenta a navrhují dát první dámě příspěvek na reprezentaci.

Aby to nezatížilo státní pokladnu mohla by vládní koalice vytvořit zákonem nový poplatek, tak třeba jako poplatek na televizi s názvem reprezentační daň, zkráceně repredaň. Aby komplexně vyřešila výdaje na reprezentaci nejenom první dámy, byl by přiznán příspěvek na reprezentaci manželce předsedy vlády ve stejné výši jako první dámě a manželkám všech ministrů ve výši poloviny příspěvku manželky premiéra. Protože taky manželky poslanců a senátorů nemohou chodit např. v obnošených teplákách, měl by jim být přiznán příspěvek ve výši třetiny příspěvku manželky premiéra. Z výnosu této repredaně by se hradily příspěvky na reprezentaci.

Aby nebyly přetížené finanční úřady zatěžovány prací související s výběrem evidencí a proplácením příspěvků zřídily by se komise na krajských úrovních a komise, která by je řídila (manželka ředitele této komise by měla taky nárok na příspěvek z repredaně). Vybavené kanceláře by mohli mít na krajských úřadech, kde by taky parkovaly přidělené služební auta. Poplatníkem této daně by byli všichni občané starší osmnácti let kteří nebyli zbavení svéprávnosti. Výše daně by byla 13.- Kč jednou měsíčně nebo 156.-Kč za rok. 13.- Kč by byly schopny platit i samoživitelky nebo občané na sociálních dávkách, protože by to ani nepocítili, vzhledem k tomu, že se vlastně jedná pouze o zaokrouhlení. Podobně to zdůvodňovali politici tím, že příspěvek pro první dámu nebude mít praktický vliv na státní rozpočet. Dá se předpokládat, že takový návrh by parlament schválil. Toto řešení by nemělo vliv na státní rozpočet a vzhledem k počtu poplatníků by výnosy pokryly příspěvky i administrativní aprát.

V jednom starším příspěvku jsem se zabýval možností zřízení multikulti daně, ze které by byl hrazen provoz velké části neziskových organizací, akce jako Prague pride a činnosti zabývající se počtem pohlaví, záležitosti gendru a podobných lidsko-právních činností.

Repre daň by vláda, která nás vede k světlým zítřkům a stará se o ekonomiku státu, by mohla podpořit a byla by průkopníkem v této oblasti. Je pravda, že někteří pochybovači přirovnávají naší ekonomiku k situaci člověka, který vypadl z mrakodrapu a cestou si opakoval „Ještě je to dobré“. Relevantní připomínku by mohli mít starostové, kteří by mohli chtít příspěvek na reprezentaci manželkám starostů.