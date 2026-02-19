Reflexní koule
Kulová plocha je schopna odrazit jakýkoliv signál kdekoli. Jeden odražený signál je pochopitelně slabší než původní, ale víc reflexních koulí by teoreticky mohlo původní signál vícekrát odrazit k cíli a taky teoreticky i zpátky k vysílači. Jak by to vypadalo s odraženým signálem stejné frekvence ale jinou amplitudou je mimo mou představivost. Nemám dron a nejsem schopen to vyzkoušet. Dcera mi jednou řekla „Dědo, kde žiješ, o jednoduché a levné řešení není zájem, na tom se peníze nenahrabou". Vyzkoušení by bylo finančně náročné odhadem stejně jak několik dělostřeleckých granátů. Pochopitelně by bylo nutné najít ideální materiál se schopností odrazu elektromagnetických vln. Takové koule by bylo možné nahradit polokoulemi a tyto vyzkoušet umístit i na bojovou techniku. Ukrajina je polygon, kde by to šlo jednoduše vyzkoušet. Protože je to jednoduché, je zřejmé, že kdyby to fungovalo Rusové by to brzy začali využívat taky. Ministerstvo obrany o takové řešení nejspíš nemělo zájem.
Vavřinec Karst
Jedna z možnosti jak přispět k dostupnosti bydlení.
Dnes je minimální počet domků stavěných „svépomocí“. Dříve tak bylo až 20 procent zejména řadových domů vystavěno občany. Sami jsme si postavili takovou řadovku. Dostali jsme zdarma zasíťovaný pozemek, projekt a stavební povolení
Vavřinec Karst
Uvažuje armáda České republiky (AČR) o napadení nějakého státu?
Podle nákupů drahých tanků a letadel by někdo mohl o tom uvažovat. Pokud AČR nemá v úmyslu někde útočit potom ministerstvo obrany velkoryse vyhazuje peníze daňových poplatníků
Vavřinec Karst
Za zadlužení státu odpovídají voliči vládních stran
Dříve jsem si myslil, že za zadlužení státu odpovídá vláda a tím i vládnoucí strana. Dnes už vím,že za zadlužení odpovídají voliči vládních stran.Vládu totiž sestavuje premiér, zpravidla předseda strany která má nejvíce poslanců.
Vavřinec Karst
Sliby se slibují, blázni se radují
Blíží se volby a období před volbami bych nazval “Čas slibů a vábení” . Strana, která nejvíc naslibuje má šanci vyhrát volby. Hodně voličů neuvažuje, zda jde o sliby splnitelné. Nejvíce se slibuje, že bude líp.
Vavřinec Karst
Uvažuje Česko o napadení nějakého státu?
Podle vyzbrojování české armády by si to mohl někdo myslit. Tanky jsou primárně útočný a odstrašující prostředek. Stejně jako letadla F35. Je 80 let po druhé světové válce a válčí se jinak, což na ministerstvu obrany asi nevědí.
