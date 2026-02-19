Reflexní koule

Dnes jsem si přečetl článek o vypnutí Starlinku a jaké to Rusku dělá problémy. Ve svým blogu v roce 1994 jsem uvažoval o možnosti rušení signálu pomocí reflexní koule. Chatoval jsem o tom s AI GPT, který tuto možnost nevyloučil.

Kulová plocha je schopna odrazit jakýkoliv signál kdekoli. Jeden odražený signál je pochopitelně slabší než původní, ale víc reflexních koulí by teoreticky mohlo původní signál vícekrát odrazit k cíli a taky teoreticky i zpátky k vysílači. Jak by to vypadalo s odraženým signálem stejné frekvence ale jinou amplitudou je mimo mou představivost. Nemám dron a nejsem schopen to vyzkoušet. Dcera mi jednou řekla „Dědo, kde žiješ, o jednoduché a levné řešení není zájem, na tom se peníze nenahrabou". Vyzkoušení by bylo finančně náročné odhadem stejně jak několik dělostřeleckých granátů. Pochopitelně by bylo nutné najít ideální materiál se schopností odrazu elektromagnetických vln. Takové koule by bylo možné nahradit polokoulemi a tyto vyzkoušet umístit i na bojovou techniku. Ukrajina je polygon, kde by to šlo jednoduše vyzkoušet. Protože je to jednoduché, je zřejmé, že kdyby to fungovalo Rusové by to brzy začali využívat taky. Ministerstvo obrany o takové řešení nejspíš nemělo zájem.

Autor: Vavřinec Karst | čtvrtek 19.2.2026 23:44 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Vavřinec Karst

  • Počet článků 176
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1075x
Jeden z těch, kteří si vývoj po roce 1989 představovali jinak.

