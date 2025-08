Přečetl jsem si, že Volt chystá žalobu proti nefér koalicím

Jak považovat volby v naší republice za demokratické, když o výsledku voleb| rozhoduje jenom asi polovina voličů. Je to sice pokrok, zákon si ale vládnoucí strany napsaly tak aby vyhovoval stranám v parlamentu, nikoliv voličům

Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2021 volilo do parlamentu pouze 52 procent občanů, zbytek nepřišel k volbám nebo jejich hlasy ukradly a rozdělily si strany, které se do parlamentu dostaly. Pokud by se podařilo přesvědčit část těch co nevolili (jejich hlasy propadly), nebo nebyli u voleb, potom by v parlamentu rozhodovali o budoucnosti státu občané více než dosud. A pokud by voliči věděli, že jejich hlas nepropadne ve prospěch stran, které nás dovedly tam, kde jsme, mělo by to i vliv na účast ve volbách. Co se týče současné demokracie, tak se politika liší od feudalismu jen tím, že si feudály na volební období volí 52 procent občanů. Potom si zastupitelé (feudálové) mohou dělat co chtějí jako ti feudálové.Volt by měl spíš podat žalobu u Ústavního soudu na znění Volebního Zákona.

Když jsem si toho o Voltu přečetl více tak slibují to co všechny ostatní strany. Otázka koalic (SPD a Stačilo), které Volt považuje za podvod na voličích je naopak možnost, aby se mohlo vyjádřit 24 procent občanů, kteří byli diskriminováni volebním systémem. Už spoustu let se mluví o referendech, ale bylo pouze jedno, kde se volilo mezi špatným a ještě horším. Námitky parlamentních stran poukazovaly na problémy s dohodou při řešení problémů. Pokud by politici byli schopní a hlavně ochotni informovat o problémech pravdivě potom by námitky, že nemůže rozhodovat ulice nebyla opodstatněná. Podle současnosti jsem jeden z davů negramotné ulice. Kolik času stávající parlamenty věnovaly obstrukcím a kravinám-zbytečným problémům velká část občanů ví. Nejdůležitější problém parlamentu jsou jejich výplaty