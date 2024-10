NERV a počty policistů

NERV se vyjádřil, že máme moc policistů. Možná je to taky tím, že v našem státu mají větší ochranu kriminálníci než jejich oběti. Svědčí o tom i množství recidivistů.

Práce policie mi někdy připomíná dětskou hru na policajty a zloděje, kde policajti na konci hry zloděje pustí a hraje se znovu. Kdysi jsem četl materiály Helsinského výboru. Došel jsem k přesvědčení, že tento výbor se hlavně zabývá podmínkami vězňů a menšin a jen okrajově problémy slušných občanů. Hlavně, aby ve věznících byli vězni spokojení a nebáli se tam vracet. Domnívám se, že pokud by vězni měli strach z toho, že se vrátí do kriminálu tak by bylo recidivistů poskrovnu a policie by měla podstatně míň práce a bylo by jich méně potřeba. Nevím jak se využívá práce vězňů v souladu s Listinou lidských práv. Podmínky ve vězení jsou lepší než podmínky spousty důchodců. Vězni se nemusejí starat o inflaci, ceny energií a tepla a o to co budou jíst, musí dostávat i ovoce. Spousta práce policistů má práci s dokazováním . Mám zkušenost s tím, že mi bylo ukradeno autorádio. Na dotaz co dělá s věcmi kde se nepřihlásí původní majitel nebo není pracně dohledán policista řekl, že věci se vracejí těm co je nejspíš ukradli. Nevím, zda je to úplná pravda. Pokud u lepších trestných činů, např. podplácení nebo úplatek je dána pokuta, mnohdy spíš symbolická, potom mnohdy je jasné že se taková trestná činnost vyplácí. Nevím jak se využívá možnost propadnutí majetku osobám páchajícím trestnou činnost bez ohledu jak k němu přišli pokud prokazatelně nedoloží původ. Na lidi platí obavy, že přijdou o všechno a budou na tom jako lidi v dluhové pasti a po exekucích. Co se týče trestu smrti, tak se argumentovalo možností justičního omylu. Třeba o justiční omyl evidentně by nešlo u manželů Stodolových a takovýchto případu bylo více. Argument, že trest smrti neodradí a tím nemá výchovný účinek není domyšlen. Takový vrah nemá strach ze smrti při které je šetrným způsobem zbaven života. Troufám si tvrdit, že trest smrti pro vraha, pokud by byl vykonán stejně bolestivě jako vražda oběti by výchovný moment měl. Humanisté plivejte na mne pro vás i atentát na Heydricha je zločin, protože podle vás všechny lidské životy mají stejnou cenu. O trestu pro vraha by bylo výchovné pokud by o způsobu trestu rozhodovali pozůstalí.

Náklady na výkon trestu, zadržení, vyšetřování a náklady soudu by do poslední koruny měli hradit odsouzení část možná i jejich rodiny . Domnívám se, že na menší počet zlodějů, vrahů, podvodníků a těch kteří okrádají stát je potřeba menší počet policistů a ulevilo by se i soudům pokud by byly tresty větší a kriminály méně přívětivé pro vězně, kteří by museli užitečně pracovat třeba i 12 hodin denně. Nejvíce by se to projevilo u těch, kteří různými způsoby okrádají stát. Je třeba si uvědomit, že strach z bolesti nebo ze ztráty majetku by určitě byl výchovný. Taky se ignoruje fakt, že ke kriminální činnosti není nikdo nucen.