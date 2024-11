Když problémy řeší politici a ne odborníci.

Jeden z posledních případu, kde Covid 19 řešili politici a ne odborníci stál republiku neuvěřitelné miliardy korun. Přitom i SUKL nesouhlasil s řešením politiků. Názory, které neschválily politické řešení byly likvidovány.

Nákupy množství roušek odborníci zřejmě nepřipomínkovali, ale za zprostředkování obchodu byly určitě provize. Nasmlouvaly se pro EU nákupy nesmyslného množství drahých pochybných vakcín, které po odeznění Covidu nechtěly zadarmo ani rozvojové státy. Z profesora Berana propagujícího lék isoprinosin málem dělali zločince. Pětidenní léčba vychvalovaného Remdesiviru vyšla asi na 55 tisíc korun, Isoprinosin přišel na pár stovek, ale politici vybrali remdesvir. Znal jsem jednoho obvodního doktora, který odmítal očkovat děti a doporučoval zvýšit přísun vitamínů a inhalování. Měl štěstí, že mu to nějak prošlo. Ministerstvo zdravotnictví se alternativními metodami nezabývá.

Jeden z největších případu,který řešil politik, naštěstí pro Evropu byla 2.světová válka. Největší politik Hitler nedopustil, aby válku vedli a rozhodovali profesionálové – generálové a jak to dopadlo víme. Pokud by ve válce rozhodovali vojenští odborníci mohla by být Evropa dál jako 3. Říše a Slované by byli za Uralem. Taky v naší historii politici udělali po 2. Světové válce ze státu, který byl relativně málo poničen válkou a byl na výborné technické úrovni centrálně plánované hospodářství. Centrálně plánované hospodářství je dnes nahrazováno dotační politikou EU.

Co se týče energetické krize tak tu taky řešili politici. Odborník by asi nesouhlasil s prodejem u nás vyrobené energie levně na burzu a tutéž nakupovat draze na stejné burze. Domnívám se, že se zase někdo napakoval. Co se týče ropy a plynu z Ruska odborník by asi využil situace a nakupoval by za podstatně nižší cenu místo embarga. Došlo by mu, že Rusko bude prodávat někomu, kdo nám to draze prodá. Stejně se nakupuje dál ruská ropa ale přes překupníky, kteří si mastí kapsy.

Evropská unie je spolek velmi dobře placených dobrých politiků, ale odbornost není nutná. Na co potřebujeme EU jsem rozebral ve své příspěvku z 9.6.2015. Dospěl jsem k tomu ,že na dvě věci, na nic a na ho.no. Blog „Na co potřebujeme EU“

Elektromobilita je jedná věc ale způsob řešení je zase poplatný odbornosti politiků. Pro politickou elitu není problém koupit si elektromobil. Nechápou, že obyčejní občané na elektromobily nemají peníze. Zejména poslanci, úředníci EU a vrcholoví politici států jsou mimo chápání života občanů, jejich voličů. Pro ně není problém s cenou. Elektromobilitu je možno dosáhnout konkurenceschopností spalovacím motorům zejména jejich cenou.

Green deal je vzorová ukázka rozhodování politiků. Problémy udržitelnosti musí řešit odborníci, ne politici. Jejich představy jsou zcestné protože se prosazují jen v Evropě. Snížení tzv. uhlíkové stopy v Evropě nahradí rozvojové země, zejména Asie, Afrika a Amerika. Začátkem padesátých let žilo na zeměkouli necelé tři miliony lidí. Dnes je to přes osm miliard. Někde jsem četl jakou uhlíkovou stopu zanechá člověk. Nepamatuji si už jak velikou. K tomu je třeba připočítat uhlíkové stopy zvířat určených pro obživu těch šesti miliard navíc proti padesátým létům. Tento problém asi politiky nezajímá a trápí jenom odborníky.

Katastrofou pro Evropu je řešení migrační politiky. Mama Merkel ji začala řešit pozváním migrantů (podle záběrů ve zprávách se jednalo převážně o bojeschopné muže), kterých je už více než Romů. Menšinám muslimů budeme muset v budoucnosti vycházet vstříc jako Romům. Už začínají chtít chalifát. Odborník by přes hranice nikoho nepustil a azyly by se řešily mimo Evropu. Nedivil bych se kdyby lodě zachraňující plavidla na Středozemním moři, za peníze poplatníků Evropských států unesly od břehů Afriky i turisty na dovolené, kteří by si vyjeli na moře.

Zajímalo by mne jak by odpovídali politici na otázku co je vlastně Green Deal. Aby to nedopadlo tak jako když odpovídala jedna angažovaná politička na otázku co je to biomasa.

O úrovni politiků EU svědčí fakt, že jim šílená Gréta ze severu musí radit jak zachraňovat planetu.

Kdyby místo parlamentu EU řešili problémy odborníci možná by Evropa mohla přežít. Náklady na sumity odborníků by byly zanedbatelné proti nákladům na aparát EU. Pravdou je, že problémy LBGT a počtu pohlaví by řešil kdekdo. Jsou méně informovaní lidé, kteří si myslí, že EU zajistila 70 let míru v Evropě (mimo bývalou Jugoslávii) a umožnila cestování mezi zeměmi EU. Neuvědomují si, že začínáme být protektorát Bruselu.