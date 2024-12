Kam kráčíš politiko?

Doufám a čekám, kdy se najde někdo nebo někteří, co posunou politiku na vyšší (a slušnější) úroveň odpovídající technické úrovni společnosti. Takoví, kteří nevidí v politice jenom pěkné korýtko.

Současná politika je poplatná technické úrovni počátku dvacátého století. Zastupitelskou demokracii srovnávám s feudalismem s tím rozdílem, že ve feudalismu byli feudálové rodem a v současnosti jsou voleni. Nezáleží jim ani tak na lidech ale na zájmech strany. Kromě voleb je možnost zapojení se do věcí veřejných mizivá.

Předpokladem zapojení nové možnosti do voleb občanům je jejich jednoznačná identifikace. V současnosti je rodné číslo sice dostačující, ale už se uvažuje o jiné identifikaci občanů. Domnívám se, že pokud by se využilo vygenerování čísla odpovídajícího např. otisku palce levé ruky (dalo by se říci digitalizaci otisku palce) každý by měl možnost třeba kontrolovat, jak byla vyhodnocena jeho volba při volbách. Nemusely by být volební komise. Otisk palce na kandidátce by byl jednoznačný a nezfalšovatelný. V budoucnu by byly politické strany zbytečné. Důležité by bylo utajení vazby otisku palce na jméno, adresu a datum narození.

Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2021 volilo do parlamentu pouze 52 procent občanů, zbytek nepřišel k volbám nebo si jejich hlasy přisvojily a rozdělily strany, které se do parlamentu dostaly. Pokud by se podařilo přesvědčit část těch co nevolili (jejich hlasy propadly), nebo nebyli u voleb potom by v parlamentu rozhodovali o budoucnosti státu občané více než dosud. A pokud by voliči věděli, že jejich hlas nepropadne ve prospěch stran, které nás dovedly tam kde jsme, možná by to mělo i vliv na účast ve volbách.

Stačilo by, aby se subjekty domluvili na kandidátce jako vícečetná koalice s nutnosti získat 11 procent hlasů. Je pravda, že vícečetná koalice by byl slepenec, ale reprezentoval by vlastně celou společnost. Lze namítat, že představa, že by byli na stejné kandidátce koruna česká, socdem, švýcarská demokracie, trikolora, komunisté a další pidistrany z 22 politických subjektů účastnících se posledních parlamentních voleb je dosti divoká. Říká se, že účel světí prostředky. Tento slepenec by neměl stranickou disciplínu a nebyl by v parlamentu jenom jako pimprlata k odsouhlasení dohody předsednictva. Společná kandidátka by umožňovala voličům si skutečně vybrat. Větší roli by mělo kroužkování. V takovéto kandidátce by se ukázalo, které osobnosti by měly jakou podporu. S přihlédnutím k výsledku posledních voleb bych moc nevěřil tomu, že se KSČM a SOCDEM dostane do parlamentu, tak tyto strany by vlastně mohly být základem slepence-vícečetné koalice. Pokud by se strany domluvily po volbách by si dohodly spravedlivé rozdělení křesel podle počtu hlasů voličů. V minulých volbách by se takto do parlamentu dostalo dalších šest stran. Takto by slepenec mohl získat více křesel než jiné strany. Taky by se vlastně obešla hranice 5% hlasů k možnosti dostat svého zástupce do poslanecké sněmovny. Už několikrát byla diskutována otázka hranice pro vstup do poslanecké sněmovny bez nějakého výsledku. Důležitá by byla informovanost občanů. Námitky parlamentních stran by poukazovaly na problémy s dohodou při řešení problému. Přírodní zákon známy jako normální rozdělení nebo Gaussová křivka v podstatě říká, že pro dvě třetiny občanů ( cca66 %)lze najít vyhovující řešení, pro dalších 17% je to nejlepší řešení a dalších 17% s řešením nesouhlasí. Dnes je sporné jaké části občanů vyhovuje současné řešení problémů. Současnost naopak ukazuje, že značnou část práce parlamentu jsou obstrukce. Všechny strany hlásají, že udělají vše nejlepší pro občany, v praxi bohužel ne pro všechny ale jen pro některé.

Velká část komunikace by byla prostřednictvím internetu, jenom by se muselo dohodnout formální řešení, administrativa a informovanost občanů v rámci předvolební kampaně. Jako výhodné bych považoval využití blogů. Návrh upraveného způsobu voleb s využitím technických možností by umožňoval občanům zapojit se i do zpracování kandidátních listin případně se vyjadřovat k zákonům. Předpokládám, že v budoucnu bude zapojena do řízení státu i umělá inteligence. O tom někdy později. Budu dál čekat a doufat, že příští volby dopadnou jinak neposlední v roce 2021.

Přesvědčit občany jít k volbám. v