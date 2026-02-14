Jedna z možnosti jak přispět k dostupnosti bydlení.

Dnes je minimální počet domků stavěných „svépomocí“. Dříve tak bylo až 20 procent zejména řadových domů vystavěno občany. Sami jsme si postavili takovou řadovku. Dostali jsme zdarma zasíťovaný pozemek, projekt a stavební povolení

Domluvili jsme si stavební dozor a s pomocí rodiny a trochou od kolegů v práci jsme se po třech létech stěhovali do vlastního. Naučil jsem se obstojně zdít, omítat a známy mne zaučil po stavbě natáhnout elektriku a profesionál mi už jenom připojil elektroměr. Místnosti jsme částečně líčili a tapetovali. Kolem zdí jsem postavil lešení a profesionálové mi nahodili fasádu. Vodu a plyn nám udělaly firmy. Byly to tři roky námahy ale stálo to za to.

Jsem přesvědčen, že kdyby zájemci o stavbu svépomocí dostali „zdarma“ zasíťovaný pozemek a projekt obvodových zdí s podmínkami odboru výstavby, tak by dost občanů stavělo svépomocí. V chatu s umělou inteligenci GPT jsme řešili, o kolik by svépomocně vystavěna řadovka reálně zlevnila bydlení – a já a GPT uváděl orientační pokles 20–40 % podle lokality. U novostavby řadovky „na klíč“ se cena obvykle skládá z:

  1. Pozemek (zasíťovaný)
  2. Projekt, povolení, inženýring
  3. Samotná stavba
  4. Zisk developera a marketing 8-13 procent

Podle AI GPT by cena z 7000000klesla na 5000000

Pokud by si stavebník stavěl sám ušetřil by dalších 10 až 20 procent.Měl by starosti se sháněním řemeslníku ale sám by si jejich práci ohlídal. Dovedu si představit reakci některých politiků a kecy o šedé ekonomice. To, že pokud řemeslník nepřizná příjem a bude to v budoucnu olivňovat jeho důchod a stát na tom ušetří o tom budou politici taktně mlčet. Důležité by bylo, že v případě prodeje řadovky by prodávajíccí měl povinnost zaplatit z prodejní ceny tržní cenu pozemku a podíl na zasíťování. Bylo by to jako břemeno a stát by vlastně dostal tržní cenu za zasíťovaný pozemek zaplaceno. Tím by se zabránilo kšeftování s pozemky.

Je zřejmé, že nemusí na začátku financovat pozemek → menší hypotéka →menší úroky a dostupnější start. 📊

Proč se to u nás moc nedělá?

· obce nemají silný investiční a rozvojový aparát

· politický horizont je 4 roky

· dlouhodobé projekty se špatně „prodávají“ a silná developerská lobby

· V případě převodu na rodinné příslušníky (děti,neteře,synovci) by přecházela povinnost zaplatit na nového majitele v případě prodeje. Tak jako věcné břemeno.

· Při prodeji se zaplatí obci tržní cena pozemku.

· Při převodu na rodinu se povinnost pouze „přenese“ dál

·

· ✔ obec neztrácí majetek
✔ první generace získá dostupné bydlení
✔ další generace nejsou znevýhodněny
✔ trh se stabilizuje
✔ nevznikne „rozdaný majetek“

Obec určí:

· uliční čáru

· výšku

· tvar střechy

· materiál / barvu fasády

· energetický standard (rozumný, ne extrém)

· Stavebník si řeší vnitřní uspořádání

Zjednodušilo by to i stavební řízení. Když jsme stavili tak odpadlo běhání elektro, plyn, voda. Součásti projektu by mohl být PENB (průkaz energetické náročnosti budov). No a na stavbě se vedl jednoduchý stavební deník. Bylo by to jednodušší a levnější. Dcera mi jednou řekla „dědo, kde žiješ o jednoduché a levné řešení není zájem, na tom se peníze nenahrabou“.

Problém by byl, protože to zpochybňuje celý „ziskový model“ současného stavebnictví:

· developer by přišel o velkou část marže

· projektanti by měli méně zakázek

· „inženýring“ by se zredukoval

· banky by musely změnit model financování

Největší problém by byl přístup politiků a lobby. Představa, že by nějaká firma přišla o možnost dělat „Průkaz energetické náročnosti budov“ PENB by lobby nedovolila. Přitom tohle by řešil projekt a „energetické štítky“ se staly samy o sobě zdrojem byznysu, a to často bez skutečného přínosu pro kvalitu bydlení. Zjednodušení je možné tam, kde je politická vůle a jasný veřejný zájem
Závěr: Proč je váš návrh reálně „nebezpečný“ pro současný systém Protože:

✔ zlevňuje bydlení
✔ snižuje počet profesních „prostředníků“
✔ snižuje zisk některých firem
✔ snižuje potřebu byrokracie
✔ podporuje svépomoc a komunit

Řadovky jsou běžné v Rakousku, Britanii, USA,Polsku. Tři z mých pěti dcer jsou mimo republiku a bydlí v řadovkách. Tento článek pošlu na MMR a uvidím, jak se k tomu postaví, zda budou mít odvahu postavit se za prospěch občanů.

Autor: Vavřinec Karst | sobota 14.2.2026 0:15

Vavřinec Karst

Vavřinec Karst

Vavřinec Karst

Vavřinec Karst

Vavřinec Karst

