Dvoudenní demokracie
Voliči vládních stran nesou spoluodpovědnost za zadlužení státu.
Jako o ulici se vyjadřují o občanech někteří politici, k otázce referenda, politici které nezajímají názory občanů. Je to jako návrat do sředověku, kdy šlechta zastupovala lid. Jediný rozdíl byl v to, že šlechta byla dědičná rodem a dnes si ji volíme jako své zástupce. Tak jako ve středověku nemáme možnost v průběhu volebního období si vyměnit (odehnát od korýtka) některého zástupce ať je jakýkoliv. Jediné referendum bylo o vstupu do Evropské unie, kde se volilo mezi špatným a ještě horším.
Co se týče toho, že lid neboli ulice je nekompetentí je třeba si uvědomit proč. Zřejmě to bude tím jaké informace občané mají. Příkladem je covid 19, kdo nesouhlasil se stranou a vládou byl antivaxer a až v současnosti se dostávají na veřejnost informace jak to bylo skutečně s finančně náročným očkováním.
Kde politici ovládají sdělovací prostředky tam občané dostávají ty „jedině správné informace“ a sliby. Jako malí kluci jsme říkali „sliby se slibují, blázni se radují“. Lidová moudrost platí trvale. Spousta jiných přísloví charakterizují současnou situaci. „Sytý hladovému nevěří“. Některá neplatí jako „bez práce nejsou koláče“.
Pro mne je směrodatné, jak se zástupci staví k referendům. Mám synovce ve Švýcarsku a tam se provádí referendum ke spoustě otázek ovlivňující život občanů. Pokud by referendum bylo součástí voleb nebylo by drahé, jak tvrdí jeho odpůci. Referendum nemusí být závazné, ale k jeho výsledku by zástupci měli přihlédnout. Ministři by nemuseli být politici, ale i nepolitičtí odborníci. Byla by to kombinace politické a úřednické vlády. Potom argument politiků vládnoucí strany, že některá strana nemá dost odborníků, nemá opodstatnění.
Vláda, která hospodaří jako občan, který si půjčí na vánoční dárky a dovolenou a je překvapen že půjčky musí splatit a dostane se do dluhové pasti je na tom podobně.
Jediná strana která prosazuje referendum a má to i v názvu strany (SPD) je napadána z rasismu, přitom „rasistická“ je jenom k občanům kterým smrdí práce a žijí na úkor těch co pracují, nebo porušují zákony naší země a to bez jiných kritérií. Zlodějí, podvodníci a násilníci mají větší zastání než jejich oběti. Zajímavé a urážející jsou vyjadřování těch správných stran, že SPD volí jenom méně inteligentní občané. Znám spoustu vysokoškoláků, nespokojených s hopodařením státu, kteří budou volit SPD.
Po dvoudenní demokracii si ti co nejvíc naslibovali budou naši zástupci a nebudou je zajímat problémy občanů. Jeden politik kdysi řekl „jak se může starat o voliče někdo, kdo se neumí postarat o sebe a svou rodinu“. Postarat se o sebe je na plný úvazek.
Vavřinec Karst
Abychom v budoucnosti neřešili zda k Rusku nebo Evropskému chalifátu
Drtivá většina migrantů nejde zachraňovat Evropu, jak si myslí politici v Bruselu ale proto, že se chtějí mít lépe. Bruselská elita se nemusí islámu bát. Přisluhovači a kolaboranti se mají dobře v jakémkoliv režimu.
Vavřinec Karst
Přečetl jsem si, že Volt chystá žalobu proti nefér koalicím
Jak považovat volby v naší republice za demokratické, když o výsledku voleb| rozhoduje jenom asi polovina voličů. Je to sice pokrok, zákon si ale vládnoucí strany napsaly tak aby vyhovoval stranám v parlamentu, nikoliv voličům
Vavřinec Karst
Zrušení hranice 5% pro vstup do parlamentu
Stávajíci průzkumy výsledku voleb do parlamentu na podzim nedávají velkou šanci, aby pětiprocentní hranici překročila ČSSD, KSČM a Přísaha případně jiná neparlamentní strana. Je jedna možnost zrušení této hranice níže popsaná.
Vavřinec Karst
Kam kráčíš politiko?
Doufám a čekám, kdy se najde někdo nebo někteří, co posunou politiku na vyšší (a slušnější) úroveň odpovídající technické úrovni společnosti. Takoví, kteří nevidí v politice jenom pěkné korýtko.
Vavřinec Karst
Ukrajina - Rusko
Trumpuv výrok, že po převzetí moci do 24 hodin ukončí válku na Ukrajině je reálný, ale jen jako příměří a jednání Ukrajiny s Ruskem o míru. Stačí obě strany informovat o možné představě Trumpa.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny
Premium V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů,...
Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum
Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké...
Odhalí nádor, vybere vhodné vajíčko. AI už využívá víc než polovina českých nemocnic
Premium Vyhodnotit rentgen nebo magnetickou rezonanci, rozpoznat nádor na fotografii nebo vybrat vhodné...
Volby 2025: iDNES.cz nabízí debaty, profily lídrů i rychlé výsledky
Za měsíc čekají Česko parlamentní volby a portál iDNES.cz připravil rozsáhlý předvolební servis. Už...
PERSONALISTA/KA - PRAHA (A14125)
AURES Holdings a.s.
Praha
- Počet článků 170
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1105x