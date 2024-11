Po přečtení článku „Trump vs. Biden. Šest expertů odhaduje, co se stane s Ukrajinou“ se domnívám, že pokud Trump Putinovi nechá Ukrajině ukrást obsazené území mimo Krym, tak Čína rychle půjde osvobodit Tchajvan.

Máme vlastní zkušenost z roku 1968 jak nás tehdy SSSR zachraňovala před kontrarevoluci. Podobně dopadlo Maďarsko v roce 1956 kde ta pomoc skončila krveprolitím. V Polsku mají taky zkušenost. Asi 6000 osob zahynulo v boji proti polskému režimu, ale velmi těžké je rozplést kdo mezi nimi byli Němci, bandité a kdo členové protikomunistického odboje.

Putin měl plán, který použil Brežněv v roce 1968 u nás. Počítal s tím, že se rudá armáda dostane do Kyjeva, odveze Zelenského do Moskvy nebo ho zrovna nechá zamordovat najde pár kolaborantů, kteří vytvoří dělnicko-rolnickou vládu, najdou se nějaké zvací dopisy k ochraně rusky mluvícího obyvatelstva a bude vystaráno. Ukrajina bude něco jako Bělorusko. V roce 1968 SSSR taky předpokládal v Československu nějaký odpor jak v Maďarsku a prvosledové útvary ruské armády byly určené k odpisu, odpor by byl zmasakrován. Putin asi nezaregistroval, že je jiná doba a agresorům se nemá ustupovat.

Jak se zachová Trump potažmo USA nejspíš neví ani sám Trump. Bude záležet na lidech, kterými se obklopí. Případný konflikt s Čínou by nebyl vyloučen a nebezpečí globálního konfliktu by bylo větší než v případě Ukrajiny pokud by USA neobětovaly Tchajvan. Bylo by možná vhodné Putinovi jednoznačně říct, že USA schválí použití jakýchkoliv konvenčních zbraní a byla by ohrožena Moskva a Petrohrad.