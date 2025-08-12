Abychom v budoucnosti neřešili zda k Rusku nebo Evropskému chalifátu
Po přečtení článku „Jak z našich daní Brusel dlouhodobě financuje islamizaci Evropy“ z 20.4.2025 na seznamu jsem si uvědomil, že ve zprávách televize jsou migranti většinou bojeschopní muži ne ženy a děti.
Domnívám se, že západní část Evropy a její severní část je už ztracena a může očekávat vytvoření evropského chalifátu. Demokratickou cestou jako komunisté v roce 1948. Článek „Islamizace Evropy? Děsí mě, že tomu někdo věří.“, ze Seznam Zprávy i když je z 24.dubna 2019 mě děsí pokud mají mladí lidé popisované názory.
Pan Vondruška v jedné své knize napsal pěknou větu, že v budoucnu se bude uvádět, že u zrodu Evropského chalifátu stála Muter Merkl.
Některé názory na islamizaci svědčí o tom, že autoři nečetli Korán. Koupil jsem si ho abych byl v obraze.
Nemám zájem, aby moji potomci uctívali Aláha a respektovali právo šária. Já bych si vybral raději Rusko než chalifát.
Pochybuji o tom, že by USA v Evropě řešila migraci a islámskou-demokratickou otázku. Možná by byl čas na vybudování železné opony v místech, kde již jednou byla.
Jen pro zajímavost nejoblíbenějším chlapeckým jménem ve Velké Británii se loni stal poprvé Muhammad. Ten se držel v první desítce nejčastějších jmen, která britští rodiče dávají svým dětem, už od roku 2016.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/britanie-jmeno-chlapec-muhammad.A241206_090930_zahranicni_jhr
Jen pro zajímavost
Přehled od AI (zdroj)
V Německu žije přibližně 5,5 až 6 milionů muslimů, což představuje asi 6,7 až 7,2 % z celkového počtu obyvatel.
Podrobněji:
- V roce 2011 se k islámu hlásilo asi 1,9 % Němců, což představovalo zhruba 1,5 milionu lidí.
Od té doby se počet muslimů v Německu výrazně zvýšil, a to zhruba o 1,2 milionu.
Celkový počet muslimů v Německu se tak odhaduje na 4,4 až 4,7 milionu, ale novější odhady naznačují, že by to mohlo být až 5,5 až 6 milionů.
Tento nárůst je z velké části důsledkem imigrace, zejména z muslimských zemí.
Odhadovaný počet muslimů ve Francii se pohybuje kolem 10 % populace, což je přibližně 6,5 milionu lidí. Odhadovaný počet muslimů ve Francii se pohybuje kolem 10 % populace, což je přibližně 6,5 milionu lidí.
Muslimská populace ve Švédsku se pohybuje mezi 300 000 a 800 000 osob, což odpovídá přibližně 3-8 % z celkového počtu obyvatel, uvádí Wikipedie. Rozsáhlá muslimská populace se nachází v Anglii: 2 660 116 (5,02% populace).
Vavřinec Karst
Přečetl jsem si, že Volt chystá žalobu proti nefér koalicím
Jak považovat volby v naší republice za demokratické, když o výsledku voleb| rozhoduje jenom asi polovina voličů. Je to sice pokrok, zákon si ale vládnoucí strany napsaly tak aby vyhovoval stranám v parlamentu, nikoliv voličům
Vavřinec Karst
Zrušení hranice 5% pro vstup do parlamentu
Stávajíci průzkumy výsledku voleb do parlamentu na podzim nedávají velkou šanci, aby pětiprocentní hranici překročila ČSSD, KSČM a Přísaha případně jiná neparlamentní strana. Je jedna možnost zrušení této hranice níže popsaná.
Vavřinec Karst
Kam kráčíš politiko?
Doufám a čekám, kdy se najde někdo nebo někteří, co posunou politiku na vyšší (a slušnější) úroveň odpovídající technické úrovni společnosti. Takoví, kteří nevidí v politice jenom pěkné korýtko.
Vavřinec Karst
Ukrajina - Rusko
Trumpuv výrok, že po převzetí moci do 24 hodin ukončí válku na Ukrajině je reálný, ale jen jako příměří a jednání Ukrajiny s Ruskem o míru. Stačí obě strany informovat o možné představě Trumpa.
Vavřinec Karst
Co se stane s Ukrajinou
Po přečtení článku „Trump vs. Biden. Šest expertů odhaduje, co se stane s Ukrajinou“ se domnívám, že pokud Trump Putinovi nechá Ukrajině ukrást obsazené území mimo Krym, tak Čína rychle půjde osvobodit Tchajvan.
