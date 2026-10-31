Život po padesátce aneb Některé neřesti zůstávají
Už nechci dělat to, co mě netěší nebo ještě hůř, co je mi proti srsti. Už se nechci stýkat s lidmi co mi nesedí a vídat je ... ze slušnosti. Vážím si svého času čím dál víc a snažím se ho prožít podle svých představ. Už nemám čas ani trpělivost na lidi, kteří kolem sebe šíří negativitu, na ty, co si jen na něco nebo na někoho stěžují. A hlavně nemám ráda předstíranou zdvořilost tam, kde chybí upřímnost.
Po té padesátce člověk začíná asi vnímat čas trochu jinak. Najednou si uvědomuje, jak rychle uběhly roky, které má za sebou, a že čas, který má ještě před sebou, už není tak samozřejmý a nekonečný, jak se kdysi zdálo. A možná právě proto si dnes mnohem víc vybírám, komu a čemu svůj drahocenný čas věnuju. Dřív jsem pořád vyhledávala společnost, dnes jsem ale po celém dni komunikace se zákazníky ráda sama, v klidu a tichu.
Mění se mi také chutě, a to nejen pokud jde o trávení volného času, ale i o trávení po jídle. Tučná jídla už nějak nedávám. Čím dál častěji dám přednost ovoci a zelenině. Maso a masné výrobky mi stačí jen občas. I když u takového řízku s bramborovým salátem v Kondraci ... to bude spíš změna té konfekční velikosti než změnou chutí. Mrknu do zrcadla a raději si ho odpustím. Místo něj si dám salát se sedmikráskami ze zahrady.
Ale co se týče dortů a zmrzliny, tam se moje chutě nemění a tam mě ani zrcadlo nezastaví. Každý den si něco sladkého dopřeju. No co, když jsem v padesáti přestala kouřit, alkohol si dám opravdu jen vyjímečně, uzeniny jsem omezila na minimum a skoro i maso, tak alespoň jednu neřest si nechám.
A podobně jako se mi mění chutě, mění se překvapivě i moje představa o ideálním víkendu a odpočinku. Vždycky jsem milovala moře a upřednostňovala ho před horami. Kdykoliv jsem měla možnost jet k moři, byť jen na pár hodin, neváhala jsem a jela. Ale poslední dobou to mám přesně naopak. Táhne mě to na kopce, na místa, odkud jsou krásné výhledy, kde je klid a ticho a kde můžu být tak nějak blíž přírodě. Kde si můžu vyčistit hlavu, na chvíli vypnout a jen tak být. Když jsme s Michalem někde v horách, mám pocit, že se můžu pořádně nadechnout. Kolem nás je čistá příroda, klid, daleko od každodenního ruchu velkoměsta.
U moře jsem to dřív milovala. Pláže, promenády, obchody, bary. Dnes mě lákají místa, kde slyším spíš zpěv ptáků než hlasy lidí a kde mám pocit, že jsem na chvilku úplně mimo ten dnešní uspěchaný svět.
Před pár dny se mě Michal ptal, jestli si nezaletíme někam k moři za teplem. ,,Budeš mít ty narozeniny, bude prodloužený víkend, nechceš se někde vykoupat, když máš tak ráda vodu?“
A já vodu miluju. Každý týden chodím plavat do různých bazénů a ráda si užívám acquaparků. Jenže představa klidu a odpočinku teď pro mne není pláž a moře, ale louky a lesy. Kdo by to před pár lety řekl? Já, která jsem dřív jela 200 km k moři i kvůli pár hodinám na pláži, dnes vyměním vidinu tepla a koupání za louky, lesy a klid někde v horách.
Možná jsem si toho moře užila v Itálii až dost, možná mi letošní horké léto dalo tak zabrat, že představa tepla ve mně vyvolává spíš stres než relax. Každopádně jsem si místo moře vybrala prodloužený víkend na horách.
Já ty naše hory prostě miluju. Před měsícem jsem koupila Michalovi k narozeninám víkend v Rokytnici, protože on hory vždycky upřednostňoval před mořem. A musím říct, že to byla úžasná pohoda a relax. Přesně ten druh odpočinku, který mi teď na podzim dělá dobře.
Když se nad tím tak zamyslím, tak asi nejen na podzim, protože do hor vlastně jezdíme docela často. Několikrát do roka vyrážíme do našich milovaných Kytlic v Lužických horách, na Silvestra na Bublavu v Krušných horách, na mikulášský víkend do Špindlu a občas taky zajedeme do Harrachova nebo do Jánek. Mám pocit, že s každým dalším výletem si ty hory užívám o něco víc, až mě to samotnou překvapuje. Díky Michalovi jsem k nim asi našla cestu, kterou bych dřív ani nehledala.
Do Rokytnice jsem sice v devadesátkách jezdívala, ale tehdy mě tam zajímali spíš kluci a diskotéka než okolní příroda. Jako město se mi nikdy moc nelíbila a nelíbí, ale naučila jsem se tam lyžovat a mám k ní takový vzpomínkový vztah. Před měsícem jsem s Michalem ale objevila její krásu, jen musíte kousek ze středu města, směrem k lanovce, kde jsou nádherné louky, pohádkové roubenky a lesy plné hříbků.
Měli jsme štěstí, protože jsem našla krásnou starou chalupu. My totiž milujeme ta místa, co mají duši. Byla stranou od centra (v noci tam panovalo naprosté ticho), ale přitom jen kousek od lanovky. Měli tam vynikající domácí kuchyni, dobré pivo a super postele. Michal ocenil kvalitu piva, já kvalitu matrací (záda mě ráno nebolela). A oba jsme si hned první večer padli do noty s příjemným personálem.
Kolem chalupy lesy a louky, rybníček i bazén a vlastní vlek. Člověk tam má všechno, co potřebuje k relaxaci a odpočinku v každém ročním období. Ráda bych se tam někdy v zimě vrátila, protože půjčovna lyží a vlek před chalupou, to je pro moje rekreační lyžování ideální.
Zjistila jsem, že pár dní na horách, kdy nemusíte myslet na práci, úklid ani na vaření, jen si užíváte dlouhé snídaně, servírované večeře, společné procházky malebnou krajinou a večery pod nebem plným hvězd, to je pro mne ten nejhezčí dárek a úžasný relax.
Možná i proto jsem si k mým narozeninám vybrala listopadový víkend ve Velké Úpě. Tam jsem totiž jezdívala s našima jako malá – do chalupy uprostřed kopce, přímo pod lanovkou. Tehdy tam ještě jezdila stará jednosedačková lanovka z Velké Úpy na Portášky (Portášovy boudy). To zase bude nostalgie.
Ale zpátky do Rokytnice. Tam kde kdysi býval kotvový vlek jako přibližovák k lanové dráze, je dnes už taky sedačková lanovka a ta jediná na podzim jezdí. Vyvezli jsme se ha Horní Domky a prošli se až na Dvoračky. Za těch třicet let co jsem tam nebyla se ta chalupa hodně změnila. Z krásné staré romantické horské boudy se stalo supermoderní centrum plné aut a davů lidí. Lidí tam bylo opravdu jako na pouti, a tak jsme se ani nezastavovali a pokračovali dál krásnou přírodou. Na výlet jsme vzali i Šimi. Obsluha lanovky se smála, že tam už vezli ledasco, ale papouška ještě ne, že to je prý premiéra. I pro Šimi to bylo poprvé, takže zprvu trochu poletovala v batohu, ale pak už nadšeně pozorovala okolí a druhý den jela už úplně v klidu. Řekla bych, že jsme si ten prodloužený víken v Rokytnici skvěle užili všichni tři.
A nakonec jedna užitečná informace pro ty, co pojedou do Rokytnice a mají kartu Multisport. Je tam nová bobová dráha a je fakt super! Na kartu Multisport máte každý den zdarma jednu jízdu lanovkou i jednu jízdu na bobovce. A to se vyplatí!
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