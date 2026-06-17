Vracím se do Itálie
Každý den nám zvony z nedalekého kostela oznamují, že je čas, aby ranní káva z moca konvičky provoněla apartmát a s ní i nadýchané cornetto (croissant) z nedalekého baru.
Italský bar není to stejné jako bary u nás. Je to místo, kde se lidé setkávají celý den. Bar otvírá brzy ráno, neboť italská tradiční snídaně je čerstvé cornetto a dobrá káva - většinou cappuccino nebo caffé macchiato. Muži ovšem upřednostňují ,,un caffé“ což znamená klasické malé silné espresso. V italských barech i na čerpacích stanicích jste to mnohokrát slyšeli:,,Un caffé perfavore,“ křičí jeden přes druhého a mávají stvrzenkou o zaplacení. Tohle espresso se pije rychle, většinou na dva loky, vestoje u baru. V poledne pro své zákazníky připravují v barech obložené panini (italský sendvič), pizzu al taglio (pizza co se peče na obdelníkovém plechu a následně se krájí) nebo svěží saláty zeleninové i ovocné. Pak se lidé v baru scházejí před večeří na aperitivo a po večeři na digestivo. Tradiční italský bar najdete i v té nejmenší vesnici a je to místo setkávání všech obyvatel - od dětí co přijdou na zmrzlinu až po důchodce, kteří tam tráví spoustu času čtením novin či hraním karet a jiných stolních her.
Miluju italská rána! Otvírám dveře na balkon a připravuji stůl na snídani. Sluníčko pomalu stoupá nad hory za naším domem, racci už se chechtají nad jezerem a úderem deváté hodiny začne první cikáda ,,bubnovat.“ Opravdu – každý den, přesně v devět hodin ráno, začínal první ,,cikádník“ lákat k sobě samičky a ostatní ,,cikádníci“ hned za ním. Pak už byl na stromě pod domem koncert celý den. Až úderem deváte hodiny večer vše utichlo.
Když na balkoně snídáme před devátou hodinou, je naprosté ticho. Jezero bývá krásně klidné, auta nahoru na kopec nejsou vůbec slyšet, jen občas nějaký racek prolétne kolem kostela a zachechtá se.
Dáme si snídani a kocháme se tou nádherou. Hory na druhé straně jezera už se třpytí od sluníčka a z našeho balkonu je vidět daleko na severní stranu, až k k městu Riva del Garda. Celá Itálie je moje láska a tohle místo obzvlášť. Jezero Garda je nádherné, voda na jeho severní straně je krásně průzračná, všude jsou malé oblázkové pláže a kolem ty majestátní hory.
Jezdíme na Gardu s Michalem už několik let a stále jsem se toho místa nenabažila – hrozně ráda se k jezeru vracím. I letos tam máme zamluvený apartmán, od stejné majitelky jako loni, jen o kousek výš v horách.
Vracím se do Itálie vlastně každé léto a nejenom tím, že tam už osm let jezdíme s Michalem na dovolenou. Vracím se do Itálie myšlenkami a kuchyní vždy na začátku léta.
S létem totiž začínám vařit italskou kuchyni. Insalata di pasta fredda (studený těstovinový salát), insalata di riso (studený rýžový salát s tuňákem, nakládanou zeleninou a trochou majonézy), těstoviny s rajčaty a tuňákem či s rajčaty a mozzarellou, zapečené lilky nebo papriky, plátek ryby se salátem, caprese, prosciutto s melounem, bruschettu nebo panzanellu (tu miluju, i když je to jen salát z chleba a zeleniny). Také mám ráda ovocné saláty, kterým v Itálii říkají macedonia. Zeleninové saláty jím celý rok, ale ty ovocné jen v létě, kdy je sezónní ovoce políbené sluncem a plné chuti, stejně jako v Itálii.
Vracím se do Itálie strašně ráda, vlastně na začátku každého léta už se tam hrozně těším a možná právě proto začínám s prvními horkými dny vařit italská jídla. Miluju Itálii nejen pro její vynikající gastronomii, ale i pro ten jazyk, který je nádherně zpěvavý, pro jejich nadšení - radost ze života a z dobrého (kvalitního) jídla.
Česká republika je můj domov, který miluju a jsem za něj neskutečně vděčná. A pak je tu Itálie – moje velká láska, za kterou se strašně ráda vracím. Jak přejedeme hranice s Rakouskem, cítím se v prvním Gril baru také jako doma a od toho momentu si užívám Itálii plnými doušky.
PS: Ale pravdou je, že dva týdny mi tam stačí, nabažím se jí a už se zase těším na ty naše lesy, louky a na Prahu ;)
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